Dix opportunités professionnelles pour les étrangers en Russie

Il y a encore quelques années (avant le début des sanctions imposées à la Russie depuis 2014), le pays accueillait à bras ouverts les professionnels étrangers, leur proposant de hauts salaires, d’alléchants bonus, et d’excellentes positions. Industrie chimique, métallurgie, pharmaceutique, et bien d’autres innovants secteurs offraient ainsi d’intéressantes perspectives en raison d’un manque de spécialistes sur place, explique Maria Ignatova, directrice de recherche chez HeadHunter, principal site de recherche d’emploi dans le pays.

Depuis 2014, la demande pour des candidats étrangers a cependant considérablement baissé (certains recruteurs affirment que la demande pour de tels professionnels a été divisée par six), les entreprises agissant de manière plus pragmatique et se passant d’employés étrangers « onéreux », dont le salaire était souvent indexé sur le cours du dollar ou de l’euro.

Les étrangers ont également de leur côté montré moins d’intérêt pour la Russie. Selon Ignatova, cela peut s’expliquer par l’impact négatif des sanctions, qui ont poussé de nombreux investisseurs potentiels à abandonner leurs projets en Russie.

Quelle est donc la situation actuelle ? Si vous analysez les sites d’offres d’emploi, vous trouverez toutefois une multitude d’options susceptibles de convenir aux étrangers. Alors que la majorité des propositions destinées aux étrangers concernent des postes de professeur d’anglais, certaines sont tout de même émises par des compagnies évoluant dans d’autres secteurs. Médias, grandes compagnies, technologies de l’information sont ainsi eux aussi régulièrement en quête de spécialistes étrangers.

Dans de nombreux cas, les salaires ne sont pas précisés, mais en moyenne ils commencent à partir de 40 000 roubles mensuels (518 euros). Il s’agit par ailleurs principalement de contrats à temps plein et aux horaires flexibles, convenant tant à ceux ne maîtrisant pas le russe, qu’à ceux le parlant.

Des postes de cadre à ceux de professeurs d’anglais, voici donc dix des plus récentes offres d’emploi ayant fait leur apparition sur le Web.

Compagnie : SAP

Lieu : Moscou

Date de publication : 06.12.18

Salaire : Non spécifié

Description : SAP Innovative Business Solutions est à la recherche d’un gestionnaire en développement d’entreprise (chevronné ou expert) avec une spécialisation en solutions de chaîne d’approvisionnement digitale et mettant à profit les dernières technologies telles que l’apprentissage automatique, la science des données et l’Internet des objets.

Le candidat doit avoir un solide passé en conseil et en vente/prévente avec une expérience justifiable autour du portefeuille de produits de SAP. Il doit posséder une personnalité charismatique, une présentation irréprochable, diverses compétences et une maîtrise du russe et de l’anglais des affaires.

Compagnie : AD.ru

Lieu : Moscou

Date de publication : 11.12.18

Salaire : Non spécifié

Description : Le fonds d’investissement AD.ru cherche un directeur de publication ayant pour langue maternelle le français ou l’arabe pour son projet internet clef ADNOW. La mission principale du poste sera d’établir des contacts entre les décisionnaires principaux, les webmasters et agences afin de placer des widgets ADNOW sur des sites internet.

La connaissance du russe ne fait pas partie des critères, contrairement à la maîtrise de l’anglais et à d’incroyables compétences de communication. En retour, l’employeur promet d’intéressantes perspectives de carrière au sein d’une société grandissant à toute vitesse et d’une équipe jeune et internationale.

Compagnie : Renault

Lieu : Moscou

Date de publication : 20.11.18

Salaire : Non spécifié

Description : Le constructeur automobile Renault cherche un chef de produit agile assistant. Le candidat doit disposer au moins de deux ans d’expérience dans les produits agiles (notamment dans les produits digitaux), être capable de travailler en équipe, disposer de bonnes compétences de communication et avoir un bon niveau d’anglais.

Parmi les bonus proposés par la compagnie figurent une assurance médicale, des activités sportives, une voiture, des actions à prix réduit, des conditions spéciales pour les prêts bancaires et une compensation pour les repas.

Compagnie : the_covert

Lieu : Saint-Pétersbourg

Date de publication : 06.12.18

Salaire : Compétitif

Description: Si vous êtes un rédacteur doté d’un niveau d’anglais avancé, c’est le poste qu’il vous faut. Une compagnie internationale de médias couvrant la finance et les technologies financières cherche un candidat expérimenté susceptible de rejoindre son équipe de rédaction afin de s’occuper des liaisons avec les auteurs, d’éditer et rédiger des articles, et de participer aux réunions quotidiennes. Entre autres, l’employeur propose différentes opportunités en matière d’évolution de carrière et de voyage. Il est également ouvert à la discussion quant à un travail à distance.

Compagnie : Agence d’information Interfax

Lieu : Moscou

Date de publication : 10.12.18

Salaire : à partir de 90 000 roubles (1 165,50 euros) mensuels

Description : Cette agence d’information de premier rang basée à Moscou mène une campagne de recrutement de nouveaux traducteurs et stylistes en charge de textes financiers et économiques. Les candidats doivent parler couramment l’anglais et suffisamment le russe. Tous les postes sont internes avec des horaires fixes. En retour, l’organisation promet une assistance complète pour l’obtention du visa.

Compagnie : ASD Technologies

Lieu : Moscou

Date de publication : 10.12.18

Salaire : à partir de 70 000 roubles (906,50 euros) mensuels

Description : Un développeur de logiciels dans le domaine de la virtualisation et du stockage digital cherche un administrateur hispanophone pour son projet affilié de Novakidschool.com, une école en ligne pour enfants âgés de six à douze ans.

Le candidat devra prendre en charge le lancement de l’activité sur le marché espagnol ainsi que la gestion des activités existantes (support aux clients et promotions). La compagnie propose un contrat officiel avec des horaires flexibles (le travail à distance est possible). La connaissance du russe n’est pas nécessaire.

Compagnie : Centre médical français

Lieu : Moscou

Date de publication : 18.12.18

Salaire : 46 000 roubles (595 euros) mensuels

Description : Le Centre médical français est à la recherche d’un traducteur à temps plein et à horaires variables. Ses missions seront d’assister un dentiste durant les visites de patients en tant que traducteur du russe vers le français et vice-versa. Il devra également préparer le cabinet avant l’arrivée des patients. Parmi les critères indiqués figurent la maîtrise courante de la langue française, la joie de vivre et la gentillesse !

Compagnie : PILKI

Lieu : Saint-Pétersbourg

Date de publication : 10.12.18

Salaire : environ 60 000-80 000 roubles (777-1 036 euros) mensuels

Description : PILKI Beauty recherche un professeur ayant pour langue maternelle l’anglais pour un enfant de quatre ans ou un adulte de plus de 30 ans. La liste des critères est courte : le candidat doit disposer de compétences interpersonnelles et communicationnelles avancées, être amical et posséder un passeport américain, canadien, britannique, irlandais, sud-africain, australien, ou néo-zélandais. Le poste est à mi-temps, avec un volume allant de 6 à 18 heures par semaine.

Compagnie : École d’économie de Moscou

Lieu : Moscou

Date de publication : 10.12.18

Salaire : à partir de 170 000 roubles (2 201,50 euros)

Description : L’École d’économie de Moscou cherche un professeur de langue anglaise maternelle pour travailler avec des étudiants de niveaux différents au cours de l’année académique prochaine. Parmi les critères se trouvent donc la langue anglaise, un diplôme universitaire, une expérience d’enseignement, ainsi qu’un bon sens de l’humour. Si le profil du candidat correspond aux attentes, l’école est prête à apporter son soutien pour le déménagement depuis un autre pays.

Compagnie : ALIBRA SCHOOL

Lieu : Moscou

Date de publication : 08.12.2018

Salaire : Non spécifié

Description : ALIBRA SCHOOL propose un poste à temps plein à un professeur ayant pour langue maternelle l’anglais afin de mener des cours individuels ou de groupes et de préparer des étudiants pour des examens internationaux. La compagnie promet un poste au sein d’une équipe amicale et créative avec des événements corporatifs et des opportunités pour apprendre le russe.

