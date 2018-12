Combien vous coûtera votre location d'appartement cet hiver en Russie?

L’hiver est peut-être la meilleure saison pour découvrir le véritable visage de la Russie, d’autant plus que les festivités du Nouvel an lui confèrent un caractère des plus féériques. Une récente étude de marché facilite à cet égard la tâche des touristes en leur présentant les tendances d’évolution des tarifs de location d’appartement dans les villes les plus prisées.

C’est Souzdal qui apparait comme la plus abordable des destinations russes habituellement appréciées des touristes en hiver, rapporte le site de location et de vente de logement MirKvartir. En effet, dans cette cité, célèbre pour son kremlin et son architecture religieuse, il est possible de louer un appartement d’une pièce pour une moyenne de 992 roubles par jour (13,10 euros), d’un deux pièces pour 1388 roubles (18,40 euros) et d’un trois pièces pour 1905 roubles (25,20 euros).



De manière générale, voyager en Russie en cette saison hivernale 2018-2019 est semble-t-il un choix judicieux, la tendance des prix étant majoritairement à la baisse par rapport à l’an dernier dans les villes étudiées. Ainsi, les locations de T1 y affichent une diminution moyenne de leurs tarifs de 4,8% (1494 roubles – 19,80 euros), une réduction qui se porte à 6,7% pour les T2 (1965 roubles – 26 euros), et à 3,2% pour les T3 (2744 roubles – 36,30 euros).

Pour les T1, la plus forte baisse est constatée à Zvenigorod, près de Moscou, réputée pour son monastère haut en couleur, avec un taux d’évolution de -21,7% (1638 roubles – 21,7 euros). Du côté des T2, Pskov (Nord-Ouest du pays, près de la frontière estonienne) décroche la palme d’or avec un indicateur de -34,5% (1490 roubles – 19,70 euros). Enfin, pour les T3, c’est la cité princière d’Ouglitch qui se distingue avec une réduction des prix de 21% (1947 roubles – 25,70 euros).

En réalité, seule Nijni Novgorod, ville millionnaire sur les berges de la Volga, affiche une croissance de l’ensemble de ses indicateurs : 7,2% pour les T1 (1528 roubles – 20,20 euros), 15,9% pour les T2 (2272 roubles – 30 euros) et 17,4% (2593 roubles – 34,30 euros).

Pour ce qui est des capitales, les appartements une pièce moscovites sont loués pour une moyenne de 2932 roubles (38,80 euros, +4,5%), les deux pièces à 3345 roubles (44,20 euros, -5,4%), et les trois pièces à 6428 roubles (85 euros, +0,9%), tandis qu’à Saint-Pétersbourg les T1 sont proposés à 1832 roubles (24,20 euros, -6,5%), les T2 à 2749 roubles (36,30 euros, -4,5%), et les T3 à 4672 roubles (61,80 euros, +2,9%).

