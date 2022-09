En images: qui se cache derrière la féérie du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg?

Les costumes, les accessoires et les décors de l'un des théâtres les plus célèbres de Russie – le Mariinsky – sont créés directement sur place. Nous vous parlons d'une tradition qui se perpétue depuis près d'un siècle et demi.

15 minutes avant le début de la représentation sur la scène historique du théâtre Mariinsky, dans un couloir étroit situé devant les salles de maquillage, est annoncée la fin de la préparation du numéro un. Les maquilleurs s’appliquent avec des gestes rapides et sûrs. Leurs collègues, en charge des changements de costumes, vérifient dans leur carnet si les vêtements sont prêts pour la prochaine scène.

Lorsque la troisième cloche sonne, des personnages affairés se déplacent sur la scène. Pendant que l'orchestre joue l'ouverture, le rideau est baissé : les mimes s'échauffent et les solistes prennent place. Une brume provenant de la machine à fumée enveloppe les artistes.

La 240e saison anniversaire de l'opéra de Gioachino Rossini L'Italienne à Alger s'ouvre. L'auditorium est plein et le maestro Valeri Guerguiev, directeur artistique du théâtre Mariinsky, dirige l'orchestre. Sous les applaudissements du public, le rideau se lève et le spectacle commence.

La scène historique du Mariinsky a toujours été et reste un lieu emblématique pour les habitants et les visiteurs de Saint-Pétersbourg. Elle est appréciée tant pour la possibilité de se plonger dans l'atmosphère luxueuse de cet ancien théâtre impérial que pour les brillantes productions qui permettent au public d'être transporté pendant quelques heures dans l'espace d'une œuvre d'art.

Cet effet magique est dû non seulement à l'orchestre, aux compagnies d'opéra et de ballet, mais aussi aux nombreux ateliers sur la base desquels le complexe d'art et de production du théâtre Mariinsky a été créé en 1998. Il s'agit de la plus grande entreprise de Russie et d'Europe à fabriquer des costumes, des accessoires, des décors et autres pour des productions théâtrales. De manière générale, les ateliers artistiques de la direction des Théâtres impériaux ont été fondés dès 1874 sur ordre de l'empereur Alexandre II.

La fabrique du Mariinsky sert cinq scènes dans trois villes : trois à Saint-Pétersbourg (les salles historique et nouvelle ainsi que la salle de concert) et une dans chacune des antennes de Vladivostok et Vladikavkaz (République russe d'Ossétie du Nord).

Confection des costumes

L'atelier de fabrication de costumes à cycle complet produit jusqu'à 400 costumes par mois, de toutes les complexités – de tutus de ballet à des costumes en cuir ultra-modernes utilisés dans les productions contemporaines.

Le processus commence par la préparation du tissu : conformément aux croquis du costumier, les textiles et leurs motifs sont teints et peints à la main à l’aide de pochoirs.

Ensuite, le matériel est transféré à l'atelier de couture (il existe des ateliers séparés pour les hommes et les femmes). Ici, les costumes sont cousus individuellement pour chaque interprète, en tenant compte d'un certain nombre de nuances.

Par exemple, pour coudre un tutu de ballet, on utilise du tulle de qualité différente : celui du dessous est plus souple pour ne pas égratigner les cuisses de la ballerine, tandis que celui du dessus est plus rigide. Chaque tutu est doté d'un cerceau métallique conçu pour donner de l'élasticité au jupon. Celui-ci est fabriqué dans une usine de montres.

« Avec le temps, les tutus s'usent et commencent à ressembler à des champignons fatigués, alors nous changeons les couches qui se sont déformées à cause de l'usure et du traitement thermique. C'est donc assez économique, et un tutu de ballet peut durer toute une saison de cette manière », explique Maria, technologue. À la fin de la saison, certains costumes sont envoyés à la blanchisserie et à la teinturerie pour rafraîchir les couleurs.

Malgré la disponibilité d'équipements modernes, les maîtres préfèrent utiliser les vieilles machines du XIXe siècle, sur lesquelles les costumes étaient cousus à l'époque tsariste.

Outre les costumes, les ateliers créent également des chaussures, des couvre-chefs, des articles de perruquier – perruques, postiches, fausses moustaches et barbes. Les vêtements et les accessoires sont entretenus dans le propre pressing du théâtre.

Création des décors

Le complexe théâtral dispose également d'une autre production de grande envergure : celle des décors. Elle dispose d'ateliers pour la création de décors, d'accessoires, de mobilier de scène, ainsi que de quatre salles de peinture : plus de 30 personnes travaillent uniquement dans ces dernières. La plus spectaculaire est la salle circulaire Golovinski, d'une superficie de 600 mètres carrés, située directement sous le dôme de la scène historique (à peu près au niveau du 6e étage). Pour y accéder, il est nécessaire de gravir un très raide escalier en colimaçon.

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

Les artistes y créent des décors mous – coulisses, rideaux, frises et autres éléments de scène – depuis 1864.

« L'espace de la salle permet de peindre deux toiles de 12 par 20 mètres en même temps. Il y a des ponts d'observation sous le plafond, ce qui permet aux peintres d'évaluer l'échelle du tableau depuis une certaine hauteur », explique Lioudmila Mekhonochina, artiste-technologue de l'atelier d'arts appliqués et de peinture.

Les fenêtres semi-circulaires de la salle sont fermées par des rideaux, afin que les rayons du soleil n'interfèrent pas avec le processus et ne déforment pas le rendu des couleurs pendant la peinture : la lumière artificielle de la salle est très proche de l'éclairage de scène.

Il faut environ un mois pour créer une seule coulisse. Pour amener le tissu sur la scène, il est enroulé et descendu sur une poulie au-dessus du rideau coupe-feu, directement depuis le dessous du dôme.

Le reste des décors des productions de répertoire est stocké dans les salles d'accessoires derrière la scène. Le grand nombre d'armes de différentes époques donne l'impression de pénétrer dans un arsenal. Poignards, lances, haches, épées et armoiries ont un aspect très réaliste. Ils pèsent et sonnent aussi en conséquence.

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

« Quand les artistes se battent, des étincelles jaillissent sous les épées ; les armes se brisent parfois au combat, elles sont donc fabriquées dans un matériau assez solide. Il arrive que les épées ou les rapières des productions historiques soient fabriquées sur mesure dans des ateliers spéciaux de Saint-Pétersbourg, mais la plupart du temps, nous produisons tout nous-mêmes », précise Igor Radaïev, gardien de l'« arsenal » et accessoiriste.

Les accessoires dangereux sont quant à eux stockés dans des armoires spéciales avec des portes grillagées. Les épées particulièrement précieuses et coûteuses sont conservées dans des coffres-forts. Divers accessoires – marionnettes, meubles et mobilier – sont cachés derrière des rideaux.

Que se passe-t-il dans les coulisses du Mariinski ?

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

L'espace derrière la scène historique est un monde à part entière. Sous les anciennes voûtes semi-circulaires en briques, les accessoires sont conservés ; il y a une salle de contrôle avec des rétromoniteurs et des boutons comme ceux des vieux films de vaisseaux spatiaux ; des chariots avec de lourds décors roulent sur des rails. Il fait frais ici, mais l'air se réchauffe rapidement grâce aux rampes de lumière et aux projecteurs qui s'allument pendant les répétitions et les représentations.

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

Il y a beaucoup plus d'espace au Mariinski 2. L'espace derrière la scène ressemble par ses dimensions à un hangar à avions.

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

Le point le plus sacré des coulisses est constitué des salles de maquillage des solistes masculins d'opéra et des rôles principaux. L'atmosphère y est détendue et amicale (la partie réservée aux femmes est certainement plus agitée).

Les accessoiristes achèvent également leurs derniers préparatifs. De grands plateaux d'argent remplis de sucreries orientales et des carafes en cuivre – comme dans le conte de fées d'Aladin – attendent leur arrivée sur scène. Le baklava a l'air délicieux et semble dégager un arôme de miel. Mais non : ces plats, « préparés » dans un atelier d'accessoires, seront sur scène pendant au moins une saison.

