En images: le ballet contemporain russe, à quoi ressemble-t-il?

Le projet d’envergure ARTISTES, du photographe Vadim Stein, met en scène des portraits de danseurs, y compris des photos prises dans les coulisses et salles de répétition.

« En cette ère d'apprentissage rapide avec ses écoles en ligne, ateliers, YouTube, TikTok et autres moyens d'éducation instantanée et d'entrée dans la profession de l’actuellement très populaire spécialiste multidisciplinaire – la carrière de danseur apparaît incroyablement stimulante, profonde, intéressante et même mystérieuse », explique le photographe Vadim Stein.

Il considère que le théâtre n’est pas un endroit où l’on peut se retrouver par hasard. Il veut donc faire la lumière sur les gens contemporains qui consacrent leur vie au ballet.

L’exposition ARTISTES, signée Vadim Stein, se tiendra au centre culturel ZIL du 7 au 29 avril.

