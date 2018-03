La beauté raffinée de splendides ballerines russes imitant des fleurs

La série de clichés «Ballerines et Fleurs», de la photographe Ioulia Artemïeva cherche à capturer le moment où le geste d’une ballerine est aussi beau et gracieux qu’une fleur.

Ioulia Artemyeva Ioulia Artemyeva

Comparer les femmes à des fleurs est un motif traditionnel des cultures européennes et asiatiques. « En travaillant sur cette série de photos, je me suis demandé ce qui dure le plus longtemps : le moment d’immobilité d’une fleur, où le geste d’une ballerine ? La nature crée des formes parfaites et inspire l’art à les reproduire », déclare Ioulia Artemïeva pour décrire son projet photographique. Cette ressemblance visuelle est exprimée par les images quasiment symétriques d’une forme de fleur et du geste d’une ballerine saisi par l’appareil photo.

