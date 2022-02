En images: les plus grands musiciens contemporains de Russie immortalisés par un photographe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À travers son objectif, Evgueni Evtioukhov a vu les maestros les plus célèbres : Vladimir Spivakov, Iouri Bachmet, Valeri Guerguiev, Denis Matsouïev, Mstislav Rostropovitch, et bien d'autres. Le photographe a réussi à les capturer aussi bien en pleine représentation, totalement absorbés par leur art, que dans la vie de tous les jours, riant ou réfléchissant profondément.

En dépeignant l'histoire de la musique classique russe moderne, Evgueni Evtioukhov a développé son propre style faisant ressentir au spectateur la magie de la présence, et partage les sentiments des musiciens à travers ses photographies. En réalisant des clichés lors de répétitions et de concerts pendant le processus de travail et de création intense et inspiré, Evtioukhov a réussi à « disparaître » et à immortaliser les musiciens dans un état émotionnel et naturel.

La violoncelliste Anastasia Leonova. Moscou, 2019 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le maestro Vladimir Spivakov, Irkoutsk, 2011 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Andreï Gougnine et Vladimir Spivakov avant les répétitions avec l'orchestre, Oufa, 2021 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le violoniste et chef d'orchestre Sergueï Krylov se produisant avec l'Orchestre national russe sur la scène du Grand Hall du Conservatoire d'État de Moscou Tchaïkovski. Moscou, 2019 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le pianiste Denis Matsouïev au festival Étoiles sur le Baïkal, qu'il a organisé. Irkoutsk, 2011 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le chef d'orchestre Iouri Temirkanov et le pianiste Denis Matsouïev lors du festival Étoiles sur le Baïkal. Irkoutsk, 2015 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le violoniste Julian Rachlin lors du festival Étoiles sur le Baïkal. Irkoutsk, 2017 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Les chefs d'orchestre Iouri Temirkanov et Iouri Bachmet pendant le festival Étoiles sur le Baïkal. Irkoutsk, 2018 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le pianiste Elisseï Myssine, 11 ans, lauréat de concours internationaux. Kalouga, 2021 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Dynastie musicale: la pianiste Katia Skanavi, son père, professeur au conservatoire de Moscou, Vladimir Skanavi, et sa fille Alexandra Stytchkina. Moscou, 2016 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le violoncelliste et professeur de musique Boris Andrianov. Région de Moscou, 2015 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Borislav Strouliov et son violoncelle. Moscou, 2012 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

Le pianiste Denis Matsouïev plaisantant, imitant un steward, 2015 Evgueni Evtioukhov Evgueni Evtioukhov

L’exposition solo d'Evgueni Evtioukhov « La musique dans le cadre » se tiendra au Musée national russe de la musique du 24 février au 15 mai 2022.

