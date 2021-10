Le ballet soviétique magnifié en d’uniques photographies

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l'époque soviétique, le ballet n'était plus un art d'élite ; au contraire, il est presque devenu un art de masse. Il était souvent diffusé à la télévision, même au pire moment possible. Le cas le plus célèbre est la projection du Lac des cygnes lors du putsch de 1991 (une tentative de coup d’État entreprise par des conservateurs).

Néanmoins, les citoyens soviétiques aimaient le ballet et pleuraient devant ce même Lac des Cygnes. Les théâtres du pays faisaient de leur mieux pour surprendre le public avec leurs décors spectaculaires, leurs costumes complexes et brillants et, bien sûr, l'habileté de leurs artistes. Le ballet était aussi l'un des principaux produits d'exportation, une sorte de carte de visite du Pays des Soviets. C'est donc surtout avec le ballet que les théâtres partaient en tournée de l'autre côté du rideau de fer. Des théâtres d'opéra et de ballet sont apparus dans de nombreuses régions du pays.

Devenir une ballerine célèbre et étudier dans une école de ballet était le rêve de nombreuses jeunes filles soviétiques. Cependant, les exigences et les conditions de sa mise en œuvre n'étaient pas faciles. C'est à cause de cette sélection impitoyable que les ballerines soviétiques sont considérées comme de véritables légendes à travers le monde. L'héritage des chorégraphes soviétiques est lui aussi toujours en usage dans les théâtres du pays.

>>> Rares photographies des légendaires Ballets Russes en tournée à l'étranger

Tentatives d'avant-garde pour réformer le ballet – «L’art du mouvement» MAMM/MDF MAMM/MDF

La ballerine Galina Oulanova déguisée en membre du Komsomol (l'organisation de la jeunesse communiste), dans le ballet «L'Âge d'or» de Dmitri Chostakovitch, 1930 Musée de la musique Musée de la musique

Composition expérimentale des artistes du Théâtre d'opéra et de ballet Taras Chevtchenko de Kiev (aujourd'hui Opéra national d'Ukraine), 1931 Robert Diament/MAMM/MDF Robert Diament/MAMM/MDF

Le ballet a continué même pendant la guerre – le Bolchoï se produisant lors de l’évacuation de Moscou, 1941 Ivan Chaguine/MAMM/MDF Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Galina Oulanova dans le ballet «Roméo et Juliette» de Sergueï Prokofiev, mis en scène par le théâtre du Bolchoï, 1946 Musée de la musique Musée de la musique

Répétition du premier ballet pour enfants «Aïstenok» (petit de la cigogne en russe), 1948 Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF

Elena Vanké au théâtre du Bolchoï dans le ballet «Coppélia» sur la musique de Léo Delibes, 1949 Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF

Des ballerines en costumes de «Coppélia» dans les coulisses, 1949 Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF

Odile du «Lac des cygnes» incarnée par la célèbre Maïa Plissetskaïa, 1949 Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF

Scène du ballet «Le Cavalier de bronze» sur la musique de Reinhold Glière au théâtre du Bolchoï, 1949 Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF

Ballet «Le Pavot rouge». L’inscription sur le navire signifie: «Syndicats russes pour les travailleurs chinois», années 1940 MAMM/MDF MAMM/MDF

Une scène du ballet «Le Lac des cygnes». Théâtre Bolchoï, 1950 Evgueni Oumnov/MAMM/MDF Evgueni Oumnov/MAMM/MDF

École de ballet du théâtre Bolchoï, 1950 Vladislav Mikocha/MAMM/MDF Vladislav Mikocha/MAMM/MDF

«Le Lac des cygnes» interprété par les artistes du Théâtre national d'opéra et de ballet de Novossibirsk, 1955 Boris Borissov/MAMM/MDF Boris Borissov/MAMM/MDF

Le célèbre concept soviétique de l'«amitié des peuples» dans l'art: «Gayaneh» d'Aram Khatchatourian sur la scène du théâtre Bolchoï, années 1950 MAMM/MDF MAMM/MDF

«Spartacus» d'Aram Khatchatourian, mis en scène Igor Moïsseïev, 1958 Boris Borissov/MAMM/MDF Boris Borissov/MAMM/MDF

Des pionniers (scouts soviétiques) interprètent la «Danse des petits cygnes» lors d'un rassemblement en l'honneur des travailleurs envoyés pour développer des terres vierges, 1958 Guennadi Gouchtchine/MAMM/MDF Guennadi Gouchtchine/MAMM/MDF

La célèbre ballerine Maïa Plissetskaïa dans «Le Lac des cygnes», années 1960 Evgueni Oumnov/MAMM/MDF Evgueni Oumnov/MAMM/MDF

Maïa Plissetskaïa dans le ballet du Bolchoï «Don Quichotte», 1964 Evgueni Oumnov/MAMM/MDF Evgueni Oumnov/MAMM/MDF

Dans une salle de répétitions, 1971 Viktor Erchov/MAMM/MDF Viktor Erchov/MAMM/MDF

Les portés difficiles doivent être répétés en tutus, 1971 Viktor Erchov/MAMM/MDF Viktor Erchov/MAMM/MDF

Māris Liepa et Marina Kondratieva dans le ballet «Spartacus», 1976 Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Scène du ballet «Le Lac des cygnes», 1980 Leonid Jdanov/MAMM/MDF Leonid Jdanov/MAMM/MDF

Dans les coulisses du Bolchoï, 1983 Vladimir Viatkine/MAMM/MDF Vladimir Viatkine/MAMM/MDF

Dans une loge du Théâtre d'opéra et de ballet de Voronej: une ballerine reprisant son costume et lisant le journal Izvestia, 1984 Alexandre Stechanov/MAMM/MDF Alexandre Stechanov/MAMM/MDF

Dans cet autre article, découvrez en images à quoi ressemblait le ballet russe avant la révolution bolchévique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.