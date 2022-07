Le ballet soviétique en 18 photos iconiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aujourd’hui, l’on considère que Evgueni Oumnov fût LE classique de la photographie soviétique, expert en photos de reportage et en quelque sorte chroniqueur de Moscou. Les clichés dont il est auteur permettent de découvrir non seulement des vues de la ville et de ses citadins, mais aussi le monde incroyable du ballet et de la danse.

Pendant deux décennies, il a opéré au théâtre Bolchoï et photographié son étoile intemporelle, Maïa Plissetskaïa. Sur scène, cette star du ballet était si différente, quel que soit le rôle confié. Celui de l’ardente Carmen...

... de la brave et jeune Kitri de Don Quichotte...

ou encore d’Odette dans Le Lac des Cygnes.

Oumnov a en outre pris des photos de la légendaire ballerine dans les coulisses.

Il n’était pas rare de voir de belles photos de célébrités signées Oumnov sur la couverture des magazines soviétiques de renom.

Olga Lepechinskaïa est une autre grande danseuse de ballet et prima du Bolchoï photographiée par Oumnov. Sur la photo : la nuit de Walpurgis, Faust.

La brillante prima ballerina du Bolchoï Galina Oulanova dans le rôle de Juliette, et Mikhaïl Gabovitch interprétant Roméo.

Dans ses clichés, les étoiles du ballet ne dansent pas, mais volent littéralement, comme sa muse, Plissetskaïa, dans le ballet Raymonda.

Plissetskaïa dans le ballet Don Quichotte

Nina Timofeïeva interprétant Odette...

...et son alter ego malin Odile.

Si autrefois dans le ballet les hommes étaient dans l’ombre des brillantes danseuses, ce n’était pas le cas de Iaroslav Sekh. Sur la photo d’en bas, on le voit dans la Rhapsodie sur un thème de Paganini, mis sur la musique de Sergueï Rachmaninov.

Certains de ses clichés sont aujourd’hui considérés comme faisant partie du fond d’or de la photographie de ballet. Ici, une photo épique du Lac des Cygnes.

Oumnov a en outre montré que les danseurs de ballet ne sont pas que des créatures célestes, mais aussi des êtres humains en chair et en os. Sur cette photo, des ballerines se reposent après avoir joué dans une version cinématographique du ballet La Sylphide. Comme il faisait froid dans le pavillon de tournage, ces filles fragiles vêtues de robes légères devaient se couvrir.

Ou encore ce cliché montrant les ballerines à la cantine. Oui, elles mangent !

Ou, au moins, boivent du café...

Des ballerines se précipitant vers la scène en prévision du début du spectacle.

Oumnov a en outre dirigé son objectif vers les jeunes se préparant à vivre leur grand monde du ballet.

