En images: les danseurs de ballet du Mariinsky comme vous ne les avez jamais vus!

Pendant deux décennies, le photographe Valentin Perelmuter a immortalisé dans ses clichés la principale troupe de ballet de Saint-Pétersbourg. Voici ses photos les plus extraordinaires.

Le photographe Valentin Perelmuter a rejoint le théâtre d'opéra et de ballet Kirov (aujourd’hui Mariinsky) de Leningrad en 1977. Oleg Vinogradov, directeur artistique et maître de ballet de l'époque, l’avait alors invité à créer une carte de visite visuelle pour ce ballet de renommée mondiale. Perelmuter a donc consacré une vingtaine d’années à photographier la compagnie de ballet Mariinsky, y compris lors des tournées au Japon (1979), en France (1983), aux États-Unis et au Canada (1992).

Grâce à son poste, Perelmuter a bénéficié d’opportunités exceptionnelles pour prendre des photos aussi bien sur scène que dans les coulisses. Des relations très étroites se sont tissées entre lui et les membres de la troupe et il a réalisé des portraits des danseurs principaux.

Il a par ailleurs beaucoup photographié le corps de ballet en salle de classe, révélant au monde la routine quotidienne du travail des danseurs. Une fois les photos prises, il s’adonnait à l’expérimentation et a été l'un des premiers à réaliser des photomontages multi-expositions.

Irina Kolpakova, à l’époque danseuse étoile du Mariinsky, 1977

Galina Mezentseva, connue pour son don d'improvisation, 1978

La danseuse de ballet Galina Mezentseva, années 1980

Autoportrait avec la prima ballerina du Mariinsky Tatiana Terekhova, 1984

Tatiana Terekhova, 1984

La prima balerina Olga Tchentchikova, 1984

La future star du ballet Ouliana Lopatkina incarnant cygne Blanc et cygne Noir, 1991

Giselle, ou les Wilis, 1991

Le danseur principal Faroukh Rouzimatov, 1994

Après la troisième sonnerie, 1992

Ioulia Makhalina incarnant un cygne, 1993

Générations, 2001

Futures stars du ballet, 2001

Une exposition d’œuvres de Valentin Perelmuter se tient au Mariinsky, à Saint-Pétersbourg, du 28 avril au 28 juillet 2022.

