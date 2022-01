Cinq artistes dominant la scène du rap en Russie (vidéo)

En Russie, le rap et le hip-hop sont probablement les genres les plus en vogue, remplaçant rapidement le «rock russe», si populaire il y a une décennie. Nous vous en révélons les cinq représentants les plus significatifs à ce jour.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

S'il y a quelque chose de spécial dans le rap russe contemporain qui le distingue de son homologue occidental, c'est bien le sujet abordé. Dans les textes de rap russe, on ne trouve pratiquement aucun des clichés habituels du hip-hop, comme les voitures rutilantes, les filles d'une beauté éblouissante, les exploits de gangsters, etc.

Les paroles du rap russe sont, étonnamment, presque toujours centrées sur les thèmes du sens de la vie, de la signification et de l'influence de l'amour et de la haine, des relations entre hommes et femmes et des dures réalités d’une jeunesse dans une société post-soviétique en ruine. À l'exception de Morgenshtern (le dernier, mais non le moindre, de notre liste), qui parle surtout d'argent, de richesse et de style de vie violent, la plupart des rappeurs russes s’adonnent à l'autoréflexion et les thématiques qu'ils soulèvent touchent vraiment la plupart des fans de rap russe.

En Russie, le rap et le hip-hop sont destinés aux personnes qui prennent la vie au sérieux et veulent en tirer le meilleur parti. Les adolescents, qui constituent comme ailleurs le principal public de ce genre, sont très soucieux de faire en sorte que leur vie vaille la peine d’être vécue. C'est peut-être la raison pour laquelle Oxxxymiron, le premier rappeur de notre liste, est si adulé – ses paroles sont explicitement intellectuelles, avec de nombreuses références à la littérature et à l'histoire. Après tout, il est diplômé d'Oxford.

Oxxxymiron : merveille du grime

oxxxymiron.com/Global Look Press oxxxymiron.com/Global Look Press

Miron Fiodorov, plus connu sous le nom de scène Oxxxymiron, est devenu célèbre pour avoir introduit la saveur du grime, un genre musical apparu à Londres, dans le hip-hop russe, qui était auparavant principalement influencé par le rap classique. Oxxxymiron a passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence en Europe, étudiant en Allemagne puis s'installant au Royaume-Uni avec ses parents. Il est diplômé d'Oxford avec une spécialisation en littérature anglaise médiévale, mais il rappe bel et bien en russe. Son style se distingue par son débit rapide et il est l'un des meilleurs rappeurs freestyle de Russie.

Lire aussi : Ces groupes de heavy metal soviétiques devenus cultes

Kasta : groupe de hip-hop le plus influent de Russie

Ekaterina Mozina (CC BY-SA 3.0) Ekaterina Mozina (CC BY-SA 3.0)

Kasta (« Caste ») est sans aucun doute le groupe de hip-hop le plus influent (et le plus durable) de Russie. Formé dans les années 1990 à Rostov-sur-le-Don, une ville russe réputée pour sa culture hip-hop underground, il comprend actuellement quatre MC (Vladi, Chym, Khamil et Zmeï). La musique de Kasta est fortement influencée par la scène rap new-yorkaise, notamment par Wu-Tang Clan.

Basta : producteur de hip-hop le plus connu

Mikhaïl Kireïev/Sputnik Mikhaïl Kireïev/Sputnik

L'ancien producteur de Kasta, Vassili Vakoulenko, alias Basta, est probablement le producteur de hip-hop le plus influent de Russie. Il est copropriétaire du label Gazgolder, ainsi que de nombreuses autres entreprises. Basta produit de la musique sous différents noms et on le voit fréquemment à la télévision nationale en tant que membre du jury de divers concours de talents.

Noize MC : rappeur autodidacte

Anton Belitski/Global Look Press Anton Belitski/Global Look Press

Ivan Alekseïev, de son pseudonyme Noize MC, est devenu célèbre en tant que « merveille autodidacte » du rap russe. Après avoir commencé à rapper en freestyle dans le dortoir de l’Université d'État des sciences humaines de Russie, à Moscou, où il étudiait dans les années 2000, il a lentement construit une base de fans dévoués qui soutenaient ses performances dans les rues de la capitale. Ainsi, lorsque Noize MC a obtenu son premier contrat d'enregistrement, il était déjà largement connu sur la scène rap du pays. Par la suite, il a effectué de nombreuses tournées, devenant ainsi l'un des artistes russes de rap donnant le plus de concerts.

Morgenshtern : enfant terrible du hip-hop russe

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Issu des rues d'Oufa, capitale de la République russe du Bachkortostan, Alicher Valeïev, alias Morgenshtern, est devenu l'artiste le plus scandaleux de la scène hip-hop contemporaine, en raison des sujets crus et marginaux (parfois même criminels) qu'il aborde dans ses textes. Promouvant ouvertement un style de vie luxueux et vicieux, Morgenshtern a été critiqué à plusieurs reprises par la société et même par les autorités russes. Pourtant, il est actuellement le rappeur le plus populaire parmi les adolescents russes.

Dans cet autre article, nous vous présentions dix hits musicaux russes qui ont marqué l’année 2021.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.