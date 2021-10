Dix girls bands russes de légende (vidéos)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

t.A.T.u

On parie que vous connaissez ce groupe ! Il est apparu sur scène en 1999 et était considéré comme assez scandaleux à l'époque, car ses solistes prétendaient avoir une passion romantique l'une pour l'autre, bien qu'elles se soient plus tard éloignées de cette image. t.A.T.u a interprété des chansons en russe et en anglais et est devenu le premier groupe de filles russes à devenir mondialement connu. En 2003, le duo a remporté le bronze au Concours Eurovision de la chanson. Aujourd'hui, les filles sont déjà des femmes adultes et sont plus engagées dans leur vie personnelle que dans la musique.

Blestiachtchié

Ce collectif musical, qui a été fondé en 1995 et dont le nom signifie « Brillantes », était l'un des premiers groupes féminins russes. Ses chansons parlent de relations amoureuses. Pendant son existence, le groupe a inclus jusqu'à 20 chanteuses différentes, mais la nature de sa musique n'a pas changé. Si vous avez envie de danser, n'oubliez pas d'essayer Blestiachtchié !

Kombinatsia

Le groupe féminin Kombinatsia (Combinaison ou Lingerie) a été fondé en 1988 à Saratov et est devenu populaire sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Ce n'est pas surprenant : deux jolies filles interprétaient des chansons humoristiques sur les pénuries de marchandises, les maigres salaires et l'émigration – à cette époque, ces sujets étaient proches et compréhensibles pour chaque habitant du pays ! Après 10 ans d'existence, les membres du groupe se sont arrêtés d'enregistrer de nouveaux albums et se sont concentrés sur leur carrière solo. Cependant, de temps en temps, elles peuvent être aperçues ensemble lors de soirées rétro.

Litseï

Ce groupe, dont le nom signifie « Lycée », était extrêmement populaire au milieu des années 1990. Contrairement à d'autres girls bands, ses leaders non seulement chantaient, mais jouaient aussi de la guitare – et bien. L'une de leurs chansons les plus remarquables, Ossen (Automne), est sortie en 1993 et est toujours diffusée sur les stations de radio russes.

Strelki

De 1997 à 2006, le groupe Strelki (Flèches) a compté de nombreuses solistes et leurs chansons sur les hommes trompant leurs bien-aimées ou trahissant leurs amis étaient très populaires dans le pays. Cependant, à la fin, le groupe s'est séparé, car les chanteuses quittaient trop souvent le collectif. Beaucoup d'entre elles se produisent maintenant en solo.

Fabrika

Les trois chanteuses de Fabrika (Fabrique) ont toutes participé à une émission de talents russe intitulée Fabrika Zviozd (Fabrique des étoiles) en 2002. Le producteur de l'émission a décidé de former un groupe musical à partir d'elles. Les filles interprètent principalement des chansons d'amour, basées sur des mélodies simples et compréhensibles.

Miraj

Vous pouvez encore l'entendre aujourd'hui dans n'importe quelle discothèque rétro. Miraj était l'un des groupes les plus populaires de la fin de l'Union soviétique. Le rythme de leurs chansons est si contagieux que vous ne pouvez tout simplement pas arrêter de danser ! Leurs chansons ont été écrites dans un style pop classique et accompagnées d'instruments électriques. De temps en temps, telle ou telle chanteuse quittait le collectif musical, mais le groupe se produisait souvent en play-back, donc le public ne remarquait pas les changements. Certains des membres de Miraj se sont consacrés à leur carrière solo, mais les vieilles chansons du groupe sont encore connues dans tout le pays !

Reflex

Jupes courtes, bustiers, maquillage haut en couleur et électro-pop – c'était exactement ce qu'était le groupe Reflex des années 2000 ! Pour la Russie, ce style était alors une nouveauté, c'est peut-être pourquoi ce duo est devenu si populaire dès le début. En 2017, sa soliste principale Irina a même reçu l'ordre du Mérite pour la Patrie.

Kolibri

Ce quatuor brillamment créatif est apparu pour la première fois à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) à la fin des années 1980. Contrairement à beaucoup d'autres groupes pop de l'époque, celui-ci se concentrait vraiment sur sa musique, jouait des chansons intelligentes et ironiques et ses solistes n'essayaient pas de prétendre être des modèles de couvertures, préférant le naturel. Parfois, elles parodiaient d'autres musiciens – par exemple, dans la chanson Jolty list ossenni (Feuille d'automne jaune), elles ridiculisaient la musique pop russe pour avoir utilisé des phrases et des rimes étranges et illogiques.

Pep-si

Ce groupe du milieu des années 1990 originaire de Saint-Pétersbourg, dont les trois solistes, vêtues de costumes lumineux, ont interprété des chansons folles et humoristiques, est devenu une alternative à la musique pop ou rock conventionnelle. Pep-si n'a jamais été aussi populaire que les autres groupes féminins, mais a conquis de nombreux fans parmi ceux qui voulaient écouter de la musique « hooligan ».

