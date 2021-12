Dix hits musicaux russes qui ont marqué l’année 2021

Russia Beyond

Cette année, de jeunes artistes russes ont expliqué pourquoi ils n'ont pas besoin du soleil de Monaco, ce qu'il faut faire si votre petite-amie vient de Vénus et vous de Jupiter, et comment se sentir comme le réalisateur Federico Fellini.

Loussia Tchebotina – Solntsé Monako (Le Soleil de Monaco)

Cette chanson est définitivement l’un des plus grands succès russes de 2021. On peut l'entendre sur presque tous les TikTok du pays. La jeune Loussia Tchebotina chante qu'elle n'a besoin de rien – ni de Monaco, ni d'aucune autre station balnéaire de luxe, si son bien-aimé n'est pas là.

Pourquoi aurais-je besoin du soleil de Monaco ?

Dis-moi pourquoi il me faudrait la lune de Saint-Tropez ?

Quand ton regard brille vivement.

Cela n’a aucun sens, si tu n’es pas à mes côtés.

Khabib et Vania Dmitrienko – Otkrytka (Carte postale)

Une chanson très drôle sur l'amour non réciproque. Une fille aime un jeune homme, tandis qu'un autre essaie d'obtenir ses faveurs. Que faire ? Danser, bien sûr !

Porte, porte le garçon une carte postale

Pleure, pleure, la fillette doucement

Ça signifie, ça signifie, qu’il était une erreur

Ton erreur, donne-moi une chance

Galibri & Mavik – Federico Fellini

Vous aurez bientôt certainement cette chanson en boucle chez vous ! Le protagoniste se sent comme un réalisateur de film italien, confessant son amour à une fille qui mérite un Oscar. À ses yeux, elle est une déesse !

Je suis comme Federico Fellini

Donnez un Oscar à cette déesse

Telle une poupée Barbie en vitrine

Elle veut le rôle principal du film

Djarakhov & Markul - Ia v momentié (Je suis dans l’instant)

Connaissez-vous ce sentiment quand il semble que le monde entier est à vos pieds ? Cette chanson s'adresse à ceux qui vivent les moments les plus lumineux de leur vie, qui trouvent la beauté même dans les petites choses, et qui savent comment être heureux même le jour le plus sombre.

Je suis dans l’instant

Et la courte journée est passée, je n’ai pas remarqué

Sur mes deux pieds et seul le vent vient à ma rencontre

Le Soleil brille sur moi, bien que tous disaient

Que rien ici ne me serait possible

Dabro – Na tchassakh nol-nol (La montre affiche zéro-zéro)

Pleine d'âme, lumineuse et bienveillante, cette chanson est signée Dabro – un groupe de Kazan, composé de deux frères – Ivan et Mikhaïl Zassidkevitch. Ce titre raconte comment un jeune homme réunit ses amis et la fille qu'il aime le jour de son anniversaire.

Je suis plus vieux d’un an et mon jour est arrivé

Cela veut dire qu’il faudrait réunir les amis

Ne m’attend pas à la maison aujourd’hui

La montre affiche zéro-zéro

NILETTO – Someone like you (Quelqu’un comme toi)

Interprète très énergique, Danil Prytkov, alias NILETTO, est connu pour ses chansons de danse romantique. Ce titre fait référence au tube d'Adele : quoi qu'il fasse, sa petite amie le quitte toujours, comme dans Someone like you de la chanteuse britannique.

Juste comme ça

Humainement

Étreins-moi

Je ne comprendrai de toute façon pas

Tu partiras comme dans la chanson Someone like you

HammAli & Navai – Ptitchka (Petit oiseau)

Ce morceau parle des sentiments qui se détruisent s'ils ne sont pas réciproques. Une fille essaie d'oublier sa dernière relation, mais dès que ce type apparaît, elle s'envole à nouveau vers lui, comme un oiseau. Et après elle pleure.

Un, deux, trois, guillemets, une cigarette à l’allumette

Et brûlent entièrement les albums conjoints

Seulement il y a cette habitude, tu vas à lui tel un petit oiseau

Il t’appellera et tu iras encore à lui dans tous les cas

Dima Bilan, Zivert – Eto byla lioubov (C’était de l’amour)

Il s'agit d'une reprise d’un méga-hit du début des années 2000, qui était joué dans toutes les fêtes d'école. Bien que la chanson parle d'une rupture, elle vous fera immanquablement danser.

Pardonne-moi ma tristesse

Permets-moi quelques larmes

Tu diras, qu’entre nous rien n’était sérieux

La douleur partira pour aujourd’hui

Mais reviendra à nouveau demain

Je sais, que c’était de l’amour

MIA BOYKA, T-killah – Lepestok (Pétale)

La chanteuse Maria Boïko est devenue célèbre grâce à des vidéos TikTok amusantes et à son image « cartoon ». Toutes ses chansons sont très joyeuses et aimées par les adolescents de toute la Russie. Ce duo avec le rappeur T-killah parle d'amoureux, arrachant des pétales de fleurs et souhaitant qu'ils arrivent jusqu'à leur moitié.

Vole, vole pétale

D’ouest en est

Du nord au sud

Transmets que j’aime

Vania Dmitrienko – Venera-Ioupiter (Vénus-Jupiter)

Et si votre petite amie venait de Vénus, et vous de Jupiter ? Premièrement, acceptez que vous êtes différents, et deuxièmement, surmontez ces différences ensemble pour être un jour sur la même orbite.

Tu es Vénus, je suis Jupiter

Tu es Moscou, je suis Piter [Saint-Pétersbourg]

Les gens, aidez-moi à respirer

Tu es Vénus, je suis Jupiter

Tu es Moscou, je suis Piter

Nous sommes encore sur une même orbite

