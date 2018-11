Ces classiques russes mis à l’écran par des cinéastes européens

Les Britanniques sont en tête pour les adaptations de romans classiques et de pièces de théâtre russes. Les réalisateurs britanniques ne se limitent pas à Tolstoï ou à Tchekhov, mais se tournent volontiers vers des auteurs russes moins connus, tels que Mikhaïl Boulgakov et Nikolaï Leskov.

1. Crime et châtiment (2002)

Un ancien étudiant, Rodion Raskolnikov, tue une vieille prêteuse sur gages et sa sœur pour de l'argent afin de prouver sa théorie selon laquelle les individus « extraordinaires » peuvent fermer les yeux sur la moralité dans leur recherche de quelque chose de plus grand. Pourtant, une crise interne commence à le déchirer et il semble que seul l'amour puisse le sauver...

2. La Défense Loujine (2000)

Adaptation du roman de Vladimir Nabokov, ce drame franco-britannique suit la vie du grand maître des échecs, brillant mais mentalement instable, Alexander Loujine. Lors d'un tournoi en Italie, il tombe amoureux de Natalia et lui demande sa main. Cependant, l'avenir n'est pas prometteur pour les tourtereaux...

3. Oneguine (1999)

Ce drame romantique britannique et américain, mettant en vedette Ralph Fiennes et Liv Tyler, raconte l’histoire d’un amour malheureux entre le jeune dandy Evgueni Oneguine et Tatiana Larina. Le film a été nominé pour le Meilleur film britannique en 2000.

4. Guerre et paix (2016)

Enième adaptation du célèbre roman de Léon Tolstoï, la série télévisée de la BBC retrace la vie de plusieurs familles aristocratiques russes au moment où l'armée de Napoléon envahit le pays.

5. Lady Macbeth (2016)

Ce drame britannique est basé sur la nouvelle de Nikolaï Leskov, mais l’action est transférée de la Russie à l’Angleterre. Katherine est très malheureuse de son mariage et entame une liaison avec un ouvrier, Sebastian. Sa passion est si forte qu'elle est même prête à tuer pour cacher son secret...

6. Carnet d'un jeune médecin et autres histoires (2012-2013)

Cette série télévisée britannique de comédie noire, basée sur les nouvelles de Mikhaïl Boulgakov, raconte l’histoire d’un jeune médecin qui commence sa pratique dans une petite ville rurale alors que la Russie est en train de sombrer dans le chaos de la révolution et de la guerre civile. Il met en vedette les acteurs Daniel Radcliffe et Jon Hamm, qui ont avoué être de grands fans de l'auteur russe.

7. Anna Karénine (2012)

Dans la haute société russe de la fin du XIXe siècle, l'aristocrate de Saint-Pétersbourg Anna Karénine (incarnée par Keira Knightley) entame une relation qui bouleversera sa vie avec le fringant comte Alexeï Vronski. Une liaison qui aura des conséquences tragiques…

8. La Cerisaie (1999)

Basé sur la pièce du même nom d'Anton Tchekhov, ce drame est une production conjointe de la France, de la Grèce et de Chypre, mettant en vedette Gerard Butler. Le film suit une famille qui se réunit dans son domaine, qui comprend un verger de cerisiers. Bientôt, leur maison bien-aimée sera vendue pour payer leurs dettes.

9. Résurrection (2001)

Cette adaptation italo-franco-allemande du roman de Léon Tolstoï suit Dmitri Nekhlioudov, qui siège dans un jury qui condamne une prostituée, Katycha Maslova, à de la prison pour le meurtre du client qui l’a violée. Nekhlioudov réalise que Maslova était son ancienne femme de ménage, dont il avait brisé le destin il y a 10 ans. Désormais, il a une chance d’expier ses péchés...

10. Docteur Jivago (2002)

Cette mini-série télévisée britannique, basée sur le roman de Boris Pasternak, montre à quel point le monde de l’intelligentsia russe s’est effondré dans les terribles circonstances de la révolution et de la guerre civile russe. Les rôles principaux sont interprétés par Keira Knightley et Sam Neill.

