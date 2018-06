Ces films soviétiques dans lesquels jouèrent des stars occidentales

Pendant la guerre froide, l'URSS et l'Occident ne furent pas tout le temps en confrontation. Pendant les périodes de détente, ils ont coopéré dans différents domaines, y compris le cinéma. Russia Beyond présente les meilleurs films soviético-occidentaux.

Tournesol (URSS, Italie, France, 1970)



Vittorio De Sica/C. C. Champion S.p.A./Les Films Concordia/Mosfilm, 1970 Vittorio De Sica/C. C. Champion S.p.A./Les Films Concordia/Mosfilm, 1970

Ce drame soviéto-italien raconte l'histoire de Giovanna (Sophia Loren), dont le mari Antonio (Marcello Mastroianni) est porté disparu sur le Front de l'Est. Confiant dans le fait qu'il est toujours en vie, Giovanna se précipite en Union soviétique pour le chercher après la fin de la guerre. Elle parvient à trouver Antonio, mais il s'avère qu'il a une nouvelle vie, avec une nouvelle épouse russe.

Téhéran 43 (URSS, France, Suisse, 1980)

Alexander Alov/ Vladimir Naumov/Mosfilm, 1980 Alexander Alov/ Vladimir Naumov/Mosfilm, 1980

Le film mettant en vedette Alain Delon est basé sur les événements de l'opération Long Jump, un plan nazi présumé visant à assassiner Churchill, Roosevelt et Staline lors de la Conférence de Téhéran en 1943. Le film n'est pas seulement devenu le grand succès de 1981 en Union soviétique, mais a également été bien reçu dans le monde entier.

Passeport (URSS, Autriche, France, Israël, 1990)

Georgiy Daneliya/Rhythm Georgiy Daneliya/Rhythm

Campé à l'époque de la Perestroïka, le film raconte l'histoire du chauffeur de taxi géorgien Merab, qui se retrouve par erreur au lieu de son frère dans un avion en direction de l'Autriche sans papiers. Il doit affronter les rouages de la bureaucratie soviétique, les accusations d'espionnage pour le KGB, et traverser presque la moitié du monde pour finalement revenir à la maison.

Capitaine Blood (URSS, France, 1991)

Andrei Prachenko/Gorky Film Studio, 1991 Andrei Prachenko/Gorky Film Studio, 1991

Capitaine Blood, basé sur le roman d'aventures de Rafael Sabatini, raconte l'histoire fictive d'un groupe de forçats qui devint l'un des équipages de pirates les plus puissants des Caraïbes au XVIIe siècle. Le film a été réalisé en coopération avec la France et a été l'un des derniers films soviétiques.

Urga (URSS, France, 1991)

Nikita Mikhalkov/Aria/Caméra One/Centre National de la Cinématographie, 1991 Nikita Mikhalkov/Aria/Caméra One/Centre National de la Cinématographie, 1991

Le film de Nikita Mikhalkov montre la vie des gens en Mongolie intérieure et conte la véritable amitié entre un chauffeur de camion russe et un berger mongol. Urga a remporté le Lion d'or au Festival de Venise et a été nominé pour un Oscar du meilleur film étranger.

Attaque et retraite (URSS, Italie, 1964)

Giuseppe De Santis/Dmitri Vasilyev/Galatea Film, Mosfilm, 1964 Giuseppe De Santis/Dmitri Vasilyev/Galatea Film, Mosfilm, 1964

Ce drame de guerre raconte l'histoire des troupes italiennes qui se sont battues aux côtés des nazis sur le front de l'Est contre l'armée soviétique. Le fait que le film soit basé sur des journaux intimes et des mémoires de vrais soldats ajoute de l'émotion. L'un des rôles a été joué par l'acteur américain Peter Falk, plus connu sous le nom de lieutenant Colombo.

Tente rouge (URSS, Italie, Royaume-Uni, 1969)

Mikhail Kalatozov/Mosfilm/Vides Cinematografica/Tvorcheskoe Obedinenie Tovarishch Mikhail Kalatozov/Mosfilm/Vides Cinematografica/Tvorcheskoe Obedinenie Tovarishch

Mettant en vedette Sean Connery et Claudia Cardinale, ce film est basé sur l'histoire réelle d'une expédition italienne d'avant-guerre dans l'Arctique. En 1928, le dirigeable Italia atteint le pôle Nord, mais a sombré sur le chemin du retour. Les derniers survivants ont été sauvés par le brise-glace soviétique Krassine.

Waterloo (URSS, Italie, 1970)

Sergey Bondarchuk/Mosfilm/Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 Sergey Bondarchuk/Mosfilm/Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970

Après que Guerre et Paix du réalisateur soviétique Sergueï Bondartchouk eut obtenu un succès colossal dans le monde entier et reçu un Oscar en 1969, le cinéaste fut invité par le producteur italien Dino de Laurentiis à réaliser un grand film épique sur la bataille de Waterloo en 1815. Plus de 15 000 soldats soviétiques ont participé au tournage, y compris une unité spéciale de cavalerie cinématographique, capable d'effectuer toutes sortes de figures à cheval.

Les aventures incroyables des Italiens en Russie (URSS, Italie, 1973)

Eldar Ryazanov/ Franco Prosperi/Dino de Laurentiis Cinematografica/Mosfilm/Produzioni Cinematografiche Inter. Ma. Co., 1974 Eldar Ryazanov/ Franco Prosperi/Dino de Laurentiis Cinematografica/Mosfilm/Produzioni Cinematografiche Inter. Ma. Co., 1974

Dans cette comédie, un groupe d'Italiens traverse diverses aventures en cherchant des trésors cachés à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Le film n'a pas fait fureur en Italie, mais a été très apprécié par le public soviétique avec plus de 50 millions de téléspectateurs. Il est toujours considéré comme une comédie classique en Russie.

L'oiseau bleu (URSS, USA, 1976)

George Cukor/Lenfilm, 1976 George Cukor/Lenfilm, 1976

Ce film de fantaisie soviéto-américain avec Elizabeth Taylor et Jane Fonda était basé sur le roman éponyme de Maurice Maeterlinck. Il raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui commencent un voyage pour retrouver un oiseau bleu mystique du bonheur, qui est capable de guérir une fille gravement malade.

Mio, mon Mio (URSS, Norvège, Suède, 1987)

Maikovskiy/Sputnik Maikovskiy/Sputnik

Basé sur le roman d'Astrid Lindgren, ce film soviéto-scandinave raconte l'histoire d'un garçon suédois qui voyage dans un monde fantastique, où il libère la terre de l'oppression d'un chevalier maléfique. La bande-son a été réalisée par des membres d'ABBA, et parmi les principaux acteurs on peut voir Christopher Lee et le jeune Christian Bale.

