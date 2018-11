Quatre nouveaux films historiques russes qui pourraient éclipser Hollywood

Russia Beyond lève le voile sur quatre productions nationales prometteuses et susceptibles de faire prochainement exploser le box-office.

Rage

Nous sommes au XIe siècle et les Scythes, qui sont à présent réduits en groupes nomades de bandits et assassins sans pitié, bien loin de leurs fières origines, attaquent la demeure du guerrier slave Lutobor et capturent sa femme et son enfant. Cependant, ils auraient peut-être dû choisir une autre cible…

Les premiers

Dans les années 1730, un groupe d’explorateurs de l’Empire russe se lance dans une expédition en Arctique. Toutefois, tout le monde n’en reviendra pas vivant.

Tobol

Durant le règne de l’empereur Pierre le Grand, le jeune officier Ivan Demarine est envoyé dans la lointaine forteresse de Tobolsk, au cœur de la sauvage Sibérie. Là-bas, non seulement il trouve l’amour, mais est également confronté à un danger mortel lorsque les hostiles hordes Dzoungares prennent d’assaut la citadelle.

Histoire d'une promotion

Ce film se base sur des événements réels. Le conte Léon Tolstoï revêt son costume d’avocat pour défendre un jeune et innocent soldat au tribunal. Le futur écrivain parviendra-t-il à le sauver de l’exécution ?

Dans cet autre article, nous vous listions les films russes les plus attendus de cette année 2018, dont certains sont d’ores et déjà disponibles!

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.