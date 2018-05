Le cinq plus grands impressionnistes russes

Même si vous n'y connaissez rien à l'art, vous avez probablement déjà vu les œuvres lumineuses et colorées des artistes impressionnistes les plus célèbres du monde. Ce n'est pas par hasard si le musée français d'Orsay est l'un des musées les plus populaires du monde, les gens venant y apprécier les chefs-d'œuvre de Monet, Degas et Cézanne.

Par rapport à l'Europe, l'impressionnisme a connu un développement assez complexe en Russie de 1860 à 1930. Durant cette période, les artistes ont combiné différents styles - les œuvres impressionnistes et post-impressionnistes russes tombent souvent dans d'autres genres artistiques, dont le cézannisme, le néo-primitivisme et le symbolisme russe. Cela contribue à rendre l'impressionnisme russe encore plus intéressant.

La contribution de la Russie au mouvement est présentée au Musée de l'impressionnisme russe, où l'exposition Femmes est actuellement ouverte à tous, présentant des portraits originaux des muses des peintres.

1. Konstantin Korovine (1861 – 1939)

Paris. Boulevard des Capucines Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

En tant que l'un des impressionnistes russes les plus importants, Korovine a été fortement inspiré pendant son séjour à Paris, où le genre est né. L'artiste a consacré de nombreux tableaux à la capitale française : Paris. Boulevard des Capucines, Paris. Matin et Rue de nuit. Paris sont quelques-uns d'entre eux. Les Français l'ont apprécié et il a ensuite été fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

À la table du thé Maison-musée de Polenovo Maison-musée de Polenovo

Le peintre a également travaillé sur des toiles de fond et des décors pour des opéras, des ballets et des pièces de théâtre, ainsi que des dessins de costumes. Mais on se souvient surtout de lui pour ses peintures.

2. Valentin Serov (1865 – 1911)

Fenêtre ouverte, Lilas Musée national des beaux-arts de Biélorussie Musée national des beaux-arts de Biélorussie

« Au cours du siècle actuel, ils ne peignent que la cruauté, rien de gratifiant. Je désire [de tout mon cœur] ce qui est joyeux et je fais le vœu de peindre seulement la joie », écrivait Serov. C'est peut-être pour cela que ses portraits sont doux, clairs, festifs et pleins de vie.

Serov est devenu célèbre après que ses peintures La Jeune Fille aux pêches (1887) et La Fille au Soleil (1888) ont été présentées au public. Ses portraits se distinguent par leur représentation de l'âme du sujet.

Les deux enfants Serov Musée Russe Musée Russe

Maître du portrait psychologique, Serov était extrêmement populaire dans les cercles d'élite. Il a même réalisé plusieurs portraits de la famille Romanov.

3. Piotr Kontchalovski (1876 – 1956)

Fleurs variées (nature morte avec des fleurs et un arrosoir) Musée de l’impressionnisme russe Musée de l’impressionnisme russe

Passionné de Paul Cézanne et admirateur de la culture européenne, Kontchalovski a cherché sa vocation dans différents mouvements artistiques comme l'impressionnisme, le post-impressionnisme et le cubisme.

Lilacs dans un panier Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

C'était une personne gaie qui a figé la beauté de la nature dans ses natures mortes remplies de fleurs. Comme Renoir, le peintre croyait que « la douleur passe, et la beauté demeure », s'efforçant d'imprimer le côté positif de la vie.

4. Nikolaï Fechine (1881-1955)

Madame Fechine et sa fille Collection privée Collection privée

Fechine est devenu un artiste de renom dans deux pays : sa patrie, la Russie, et les États-Unis, où il a vécu pendant près de 30 ans. En Amérique, il était connu pour ses portraits d'Indiens indigènes et en Russie - pour dépeindre la vie quotidienne du pays.

Aujourd'hui, ses peintures rapportent de jolies sommes aux enchères, dépassant des millions de dollars. L'œuvre de Fechine , Petit Cowboy, vendue 6,9 millions de livres en 2010, fait de l'artiste l'un des peintres les plus chers de Russie.

Portrait de Varia Adoratskaïa Musée Russe Musée Russe

L'une de ses œuvres les plus importantes, le portrait de Varia Adoratskaïa (1914), est souvent comparée à La Jeune Fille aux pêches de Serov.

5. Vladimir Baranov-Rossine (1888-1944)

Sentier dans le jardin Musée de l’impressionnisme russe Musée de l’impressionnisme russe

L'artiste a débuté sa carrière en réalisant un certain nombre d'œuvres impressionnistes, mais Baranov-Rossine a poursuivi plus tard sur la voie de l'orphisme et a même créé des sculptures dites polytechniques, composées de matériaux organiques et inorganiques.

Barges sur la Dniepr Collection privée Collection privée

Après avoir été diplômé de l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg, le peintre a voyagé à Paris et s'installe dans un quartier bohème avec Marc Chagall et Amedeo Modigliani comme voisins. Ses peintures impressionnistes de natures mortes sont ses œuvres les plus célèbres.

