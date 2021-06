Huit excellents podcasts en russe pour en apprendre davantage sur la Russie

Histoires d'horreur populaires, nouvelles des journaux soviétiques et tout ce qui concerne la musique pop russe moderne – nous partageons avec vous les podcasts en russe les plus intéressants qui vous aideront à apprendre et à comprendre un peu mieux la Russie. Et, bien sûr, à pratiquer votre russe.

И так было (Et il était ainsi)

« Dans la chocolaterie de la confiserie "Octobre rouge", en raison de la négligence et de la mauvaise gestion des produits de valeur, le chocolat tombait sur le sol, et les personnes qui passaient dans le magasin l'écrasaient avec leurs pieds. Le chocolat tombé sur le sol était utilisé comme déchet sanitaire dans les arrière-cours de l'usine pour l'alimentation des animaux », entend-on en ouverture de l'un des épisodes de « И так было », un projet conjoint de la bibliothèque Nekrassov et de l'École d'études culturelles de l’École des hautes études en sciences économiques.

Dans le cadre de ce projet, les élèves lisent les nouvelles les plus étranges et les plus insolites tirées de vieux journaux soviétiques des années 30-40, qu'il s'agisse de la vente de vins médicinaux dans les pharmacies, d'un concours de la meilleure cravate ou de l'engouement massif pour l'élevage de pigeons. Les élèves discutent ensuite de la manière dont ces nouvelles sont perçues aujourd'hui et de l'impact de ces événements sur les citoyens soviétiques.

Durée moyenne : 20 minutes

Où écouter : Apple Podcast, VK, Yandex Music, Application Android, site officiel du projet.

Жуть (Angoisse)

Une musique instrumentale relaxante, une voix masculine calme, distincte et légèrement berceuse, et... les histoires les plus effrayantes de différentes régions de Russie. Des fantômes effrayants de Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle aux ovnis qui ont atterri à Voronej en 1989.

Depuis l'été 2019, le podcasteur Grigori Prorokov recherche et raconte les légendes urbaines qui ont plongé les Russes dans la terreur – il étudie les vieilles coupures de journaux, les livres et les forums à la recherche d'histoires. Il s'agit le plus souvent de récits fortement embellis par des personnes impressionnables, mais ils sont souvent liés à des lieux ou des événements réels, comme le mystère du col Dyatlov ou les zones anormales de Iakoutie.

Durée moyenne : 15 minutes

Où écouter : Site officiel du podcast.

Русский шаффл (La navette russe)

Discussions joyeuses sur les récompenses musicales, présentation de titres de populaires chanteurs russes de pop et de rap, recherche de pépites inconnues sur les réseaux sociaux : tels sont les principaux éléments de l'un des podcasts les plus plébiscités sur la musique russe.

Le journaliste, critique musical et auteur du projet « Histoire de la musique pop russe » Oleg Kourmikh et son ami Artour Koulakov discutent de l'évolution de la musique russe dans les années 2010, de la façon dont le segment russe de TikTok fait émerger de nouveaux artistes et des tendances majeures de la musique pop de la nouvelle ère.

Durée moyenne : 40 minutes

Où écouter : Apple Podcast, Google Podcast, Yandex Music, SoundCloud.

Как это по-русски (Comment c’est en russe)

Comment s'adresser correctement à une femme en Russie pour ne pas l'offenser ? D'où viennent les railleries russes ? Comment l'apparition du coronavirus modifie-t-elle la langue russe et que cachent les noms des stations de métro de Moscou ?

Les auteurs du podcast répondent à ces questions et à d'autres tout aussi passionnantes sur la langue russe dans le cadre d'un projet de l'agence de presse Ria Novosti. D'une manière cognitivement divertissante, avec des exemples et des enregistrements de mots intéressants, les journalistes racontent comment les événements historiques ont changé la langue russe, et expliquent d'où viennent les mots et expressions et pourquoi ils disparaissent.

Durée moyenne : 10 minutes

Où écouter : Site du projet, Apple Podcast, Castbox, Soundstream.

Поручик Киже (Le Lieutenant Kijé)

Il s’agit ici d’un podcast sur l'histoire de la Russie d'un point de vue quotidien. Comment les souverains russes étaient enterrés, comment les toilettes étaient aménagées en Russie médiévale et que pouvait-on acheter sur un marché typique de la Russie du XIXe siècle – ces détails et d'autres de la vie ordinaire des différentes couches de la société sont racontés par l'historien et auteur de Russia Beyond Georgui Manaïev.

Le créateur et les auditeurs de ce podcast s'intéressent surtout à ce qu'était le passé pour ses acteurs : ce que les découvreurs de l'Amérique russe craignaient et ce à quoi ils aspiraient, quel genre de personne était Pierre le Grand dans la vie quotidienne et privée, comment les gens se déplaçaient en transports dans la Russie tsariste – toutes ces choses que les enseignants oublient généralement de raconter à leurs élèves.

Durée moyenne : 30 minutes

Où écouter : Yandex Music, Patreon.

Пачка сигарет (Paquet de cigarettes)

« Mais si vous avez un paquet de cigarettes dans votre poche, cela signifie que les choses ne vont pas si mal aujourd'hui », chaque épisode du podcast consacré au leader du légendaire groupe de rock soviétique Kino, Viktor Tsoï, commence invariablement par cet extrait de l’une de ses chansons.

Le podcast se compose de six épisodes, dans lesquels la journaliste de MBKh Media Daria Danilova tente de découvrir comment Tsoï est devenu une légende et comment il a réussi à unir plusieurs générations de Russes après sa mort. Daria raconte comment la Russie a fait ses adieux au chanteur, les lieux qu’il aimait, la vie de ses sosies et de ses fans, qui accrochent encore des plaques de rue à son nom, créent des monuments et continuent de trouver et de publier des enregistrements inédits de Kino.

Durée moyenne : 35 minutes

Où écouter : Site du podcast.

Тоже Россия (Aussi la Russie)

« Ils sont tous assis nus à la table, boivent de la vodka, et se chatouillent les uns les autres », c’est ainsi que l'un des invités raconte son expérience dans les banias russes sur la bande-son immuable du podcast, le bruit des joncs et le craquement des grillons.

Le podcast parle de l'héritage russe peu évident et des traditions uniques qui sont encore préservées dans les provinces russes aujourd'hui. L'anthropologue Dmitri Oparine et la journaliste Maria Semendiaïeva discutent des raisons pour lesquelles les petites villes de Russie sont toujours misérables, pourquoi la culture russe ne parle pas des travailleurs migrants, ou encore des esprits auxquels croient les habitants des villages du nord, et ce, en compagnie d’experts invités.

Durée moyenne : 1 heure

Où écouter : Player FM.

Зеркало для героев (Miroir pour les héros)

Pourquoi le premier film du réalisateur Kantemir Balagov, Tesnota – Une vie à l’étroit, a-t-il suscité la colère de l'actrice américaine Uma Thurman, comment Fiodor Bondartchouk est-il devenu un cinéaste grand public et quels sont les points sensibles de la société russe traités par les films d'Andreï Zviaguintsev ? Le podcast se concentre sur le cinéma russe contemporain et ses protagonistes, d'Andreï Kontchalovski à Konstantin Bogomolov. Il est discuté de manière réfléchie sous forme de conversation par des critiques de cinéma locaux.

Durée moyenne : 45 minutes

Où écouter: Apple Podcast, Yandex Music, Player FM.

