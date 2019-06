Cinq chaînes YouTube en français qui vous aideront à devenir un as de la langue russe

Apprendre une nouvelle langue, et tout particulièrement une difficile comme celle de Pouchkine, n’est pas toujours une partie de plaisir. Certains pourraient même qualifier cela de torture mentale. Heureusement néanmoins, il existe des moyens pour rendre cela plus plaisant et ludique, en mêlant apprentissage et loisir, comme par exemple en regardant des vidéos sur YouTube.

Si vous cherchez « apprendre le russe » sur cette plateforme vidéo, vous en trouverez de nombreuses proposant des contenus divers, allant de leçons de grammaire à des dialogues contextualisés, le tout filmé tant par des locuteurs natifs que des étrangers ayant réussi à dompter cette langue.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé ici plusieurs chaînes qui vous aideront à approfondir vos connaissances linguistiques de manière plus amusante qu’un vulgaire manuel papier.

Si elle propose des formations payantes, Ania a également mis en ligne des dizaines de vidéos expliquant certaines subtilités de sa langue natale. Pourquoi le O se prononce parfois A ? Quelle est la différence entre тоже et также ? Comment retenir les terminaisons des adjectifs ? Comment passer commande au restaurant et dire « au revoir » de dix façons différentes ? Tant de questions auxquelles la jeune femme tente ainsi de répondre. Sa chaîne YouTube offre également un large choix de vidéos immersives, qu’il s’agisse d’une visite du métro de Moscou, de la ville de Vladimir ou encore d’un trajet en Transsibérien.

Grâce à cette chaîne des plus fournie, le genre neutre, la distinction entre потому что et поэтому, ou encore les accents toniques n’auront plus aucun secret pour vous. Vous y apprendrez aussi à prendre le métro en russe, à trinquer en russe, et même à séduire en russe ! De nombreuses informations pratiques et utiles y sont en outre révélées, telles que la collaboration et la négociation professionnelles avec des locaux, des détails sur les visas disponibles, ou encore la recette du borchtch !

Sur sa chaîne, Anna propose un contenu des plus diversifié. Vous aurez l’opportunité d’y admirer les sublimes paysages de l’Altaï, de faire la connaissance de la sorcière Baba Yaga, ou encore d’apprendre à préparer la célèbre soupe froide okrochka. Ses vidéos consacrées à la langue russe sont également nombreuses et sont principalement organisées par thème : les vêtements, les transports, les métiers, les couleurs, les noms des pays, etc. Anna vous livre enfin de multiples trucs et astuces pour faciliter votre apprentissage de la langue des tsars.

« 6 formules de politesse indispensables en russe », « Comprendre l’addition en russe au restaurant : mode d’emploi », « Tout ou presque sur le vocabulaire de la maison en russe », « Le très surprenant vocabulaire russe de la voiture », tels sont des exemples de vidéos en libre accès sur la chaîne d’Adrien. Ce dernier y livre par ailleurs son opinion sur divers thèmes – la sécurité en Russie ou encore comment se faire des amis dans le pays – ainsi que ses recommandations de livres, médias et applications pour parfaire votre connaissance de la Russie et du russe.

Très actif sur YouTube, Axel met en ligne près d’une vidéo par semaine, pour le plus grand plaisir des apprenants de la langue du plus vaste pays au monde. Bien qu’il se penche sur des points grammaticaux épineux, à l’instar des déclinaisons, de la conjugaison passée ou encore des nombres, il partage surtout ses recommandations en matière de méthodes alternatives pour se familiariser avec la langue : radio, films, livres, presse, de quoi ravir les internautes avides d’accélérer leur apprentissage.

