Ces applications à télécharger sans plus tarder pour apprendre le russe

De l'alphabet et de jeux ludiques à l'apprentissage des plus longs mots russes, nous avons rassemblé diverses applications on ne peut plus utiles.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Russian Alphabet

Russian Alphabet Russian Alphabet

Quoi, 33 lettres ?! Un signe dur, un signe mou ? Et en quoi les lettres « и » et « й » sont-elles différentes ? C’est pour répondre à ces questions qu’a été créée l’application Russian Alphabet. Elle vous apprendra à écrire et à prononcer chaque lettre individuellement. Vous pouvez également y lire et écouter les mots qui commencent par une lettre donnée afin de faire les premiers pas dans l'apprentissage de la langue.

Disponible sur iOS et Android.

GRASPP

GRASPP GRASPP

Cette application vous sera utile si vous avez déjà appris l'alphabet russe et même commencé à lire. Si vous avez un journal ou un livre russe à portée de main, cela peut être tentant de s’entraîner à la traduction, mais il peut vite apparaître que les mots inconnus soient plus nombreux que prévus. L'application GRASPP permet justement de traduire des mots à partir d’un texte imprimé, et ce, vers diverses langues, dont le Français.

Indiquez un mot avec votre doigt sur une page, pointez la caméra sur lui, et l'application vous donnera immédiatement sa traduction. Tous les mots peuvent y être enregistrés afin de les étudier plus tard et vous pouvez également vous entraîner à la prononciation en les répétant après le traducteur.

Disponible sur iOS.

Филворды

Филворды Филворды

Vous avez déjà enrichi votre vocabulaire, mais avez peur d'oublier rapidement tous ces mots ? Pour cela, ce jeu classique de mots mêlés sera un atout de taille. Au début, le carré ne compte que neuf cellules, mais à chaque nouveau niveau, le nombre de lettres augmente, et les mots deviennent de plus en plus longs et inhabituels. Et tout cela est agrémenté d'une animation avec des créatures rigolotes, qui rappellent les héros de Monstres et Cie.

Disponible sur iOS et Android.

Lire aussi : Ce que tout apprenant de la langue russe devrait savoir

Remember Limited

Remember Limited Remember Limited

Cette autre application d’enrichissement lexical permet d'apprendre jusqu'à 20 nouveaux mots par jour. Vous pouvez ajouter au dictionnaire à la fois les mots qui vous semblent nécessaires et apprendre des mots aléatoires que l'application vous propose – des pronoms aux termes complexes.

Plusieurs outils sont ici disponibles pour apprendre de nouveaux mots, qu’il s’agisse de simples cartes avec des termes, un jeu de mémoire, un autre d’orthographe et d’écriture, ou encore des exercices de prononciation à l’aide du microphone.

Disponible sur iOS.

Слово дня

Слово дня Слово дня

Cette application est destinée aux personnes disposant d’un large vocabulaire mais qui ne veulent pas s'arrêter là. Chaque jour, l'application proposera un nouveau mot à apprendre, ainsi qu'une courte définition de celui-ci. Le plus souvent, il est question de termes difficiles et longs. En guise d’épreuve supplémentaire, l'interface est ici entièrement en russe.

Disponible sur iOS et Android.

Siberian Breath

Siberian Breath Siberian Breath

Ceux qui comprennent déjà presque complètement le russe, tant à l'oral qu'à l'écrit, peuvent enfin se détendre. Pour cela, des développeurs sibériens ont inventé l'application de méditation « Siberian Breath », qui vous apprendra à faire des exercices de respiration et à méditer grâce aux sons des forêts, lacs, chutes d'eau et congères hivernales de Sibérie. L'interface est en russe, bien entendu.

Disponible sur iOS.

En suivant ce lien, retrouvez cinq autres applications indispensables pour parfaire votre russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.