Est-ce une perte de temps d’apprendre le russe?

Est-ce une perte de temps que d’apprendre le russe ? Nous avons véritablement trouvé cette interrogation formulée par un utilisateur du site de questions-réponses Quora. Nous avons donc analysé les réponses des internautes et avons décidé d'intervenir sur le sujet.

Une question de motivation

« En tant que hobby, c'est bien de le faire. La valeur pratique est assez faible, car après la mort de Poutine, les États-Unis ou la Chine vont conquérir la Russie et la langue russe va mourir peu de temps après », écrit ironiquement Alina Kaspr.

Le sarcasme mis de côté, il est certain qu'apprendre le russe prend énormément de temps et d'efforts. Nous pouvons aussi parler sans fin des nombreuses difficultés que vous rencontrerez, à l’instar de l'alphabet cyrillique et de la prononciation des lettres, des six cas de déclinaisons, des trois genres et enfin des verbes...

Pour passer au travers de tout cela, une forte motivation est requise. Armez-vous donc de patience et de persévérance.

« Si vous apprenez le russe parce que vous pensez que vous devez le faire, alors c'est une perte de temps. Et pas seulement avec le russe, mais avec toutes les langues, juge Lara Novakov, qui a laissé cette brillante réponse sur Quora. Il n'est pas impossible d'apprendre une langue, mais la clé est que vous l'aimiez et que vous soyez prêt à faire des efforts pour l'apprendre ». Donc, en gros, comme tout dans la vie !

Il faut par conséquent ressentir un peu d'amour – et alors l'apprentissage de la langue deviendra un plaisir et non une torture.

Trouvez une raison pratique d'apprendre le russe

Si ce n'est pas par pur amour, vous pouvez aussi penser à quelques raisons pratiques pour étudier la langue de Pouchkine.

Peut-être aimeriez-vous lire Guerre et paix de l’illustre Tolstoï en version originale ? C'était exactement la motivation de la Britannique Mary Hobson. Et elle a commencé à apprendre le russe à 56 ans ! Aujourd'hui, elle en a 94 et a traduit plusieurs livres du russe vers l’anglais. Elle assure qu'apprendre cette langue lui a ouvert les portes d’un tout nouveau monde.

Ou peut-être souhaitez-vous vous rendre en Russie et vous mêler à la population locale ? Si à Moscou et Saint-Pétersbourg trouver une personne maîtrisant un minimum l’anglais n’est pas trop difficile, dans les régions, quelques problèmes de communication peuvent survenir et tous les panneaux de signalisation ne sont pas traduits en anglais. Quoi qu'il en soit, dans cet autre article, nous vous donnons quelques conseils sur la façon de voyager en Russie, même si vous ne parlez pas la langue.

Ou peut-être envisagez-vous de faire des affaires en Russie ou avec des Russes ? Il existe de nombreuses possibilités d'investissement et une importante communauté d'affaires russophone, tant en Russie qu'à l'étranger. « Le russe est une langue très utile dans le monde et est utile pour faire des affaires et voyager dans toute l'Asie centrale », écrit à ce propos Greg Kemnitz.

Ou peut-être encore avez-vous un ami russe (ou un proche) et souhaitez-vous mieux le comprendre ? Ils adoreront ne serait-ce que vos petites tentatives de parler leur langue et seront heureux de vous aider et de vous soutenir ! Voici une liste de conseils pour impressionner vos amis russes dans leur langue.

Comment apprendre le russe – conseils de ceux qui l'ont fait

Mikhaïl Kotykhov considère que le plus efficace est de communiquer avec des russophones afin de s’immerger dans la langue. « Ils vous diront quelque chose d'intéressant, quelque chose de plus excitant que ce que vous voyez à la télévision. Regarder les gens utiliser cette belle langue n'est certainement pas une perte de temps ». Mikhaïl conseille en outre de chanter des chansons russes et de lire de beaux poèmes russes.

Alena Voice partage de son côté cette liste d'activités qui vous aideront à maîtriser la langue :

« Si vous pensez que la langue russe est intéressante (elle l'est définitivement !) et que vous appréciez de l'apprendre – continuez, mais ajoutez un peu de pratique :

Trouvez un correspondant en Russie

Planifiez un voyage en Russie

Commencez une carrière d'enseignant (Trop tôt ? Non ! Vous pouvez être un "anglophone" et donner des cours particuliers à des étudiants russes en ligne)

Découvrez la musique ou le cinéma russes

Commencez à apprendre des proverbes russes – et impressionnez vos amis comme si vous citiez du latin ».

Dans cet autre article, nous vous présentons cinq applications mobiles pour faciliter votre apprentissage du russe.

