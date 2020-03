Cinq expressions qui impressionneront vos amis russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le célèbre poète russe Fiodor Tioutchev a déclaré que « la Russie ne peut être comprise uniquement avec l'esprit ».

Bien sûr, la connaissance de la langue russe vous donnera 100 points de plus dans la tâche intimidante qui consiste à surprendre un Russe. Et les Russes sont en effet très impressionnés par tout étranger assez courageux pour tenter de parler leur langue, même si ce n’est pas parfait ou qu’il y a des fautes. Ils comprennent à quel point c'est difficile avec toutes ces lettres cyrilliques, les déclinaisons et les accents toniques qui, en cas d’erreur, peuvent écorcher l’oreille des natifs.

Mais si vous ne connaissez pas la langue à la perfection et que vous souhaitez impressionner votre femme, votre mari, votre ami ou votre ennemi russe avec quelque chose qu'il/elle n'attend absolument pas de vous - ces conseils vous aideront.

Premier conseil : n’essayez pas d’impressionner un Russe en utilisant l’expression « na zdarovié » en buvant. Parce que personne ne dit comme ça !

Une interjection que seul un Russe comprendra

Commençons par le B.A.-BA. Les Russes utilisent toujours ces cinq lettres - et si vous communiquez fréquemment avec un Russe, vous le remarquerez probablement.

- Давай, давай !

- Davaï, davaï !

Littéralement « donne ! », mais signifie « allez ! ».

Irina Baranova Irina Baranova

Ne dites pas au revoir ou « до свидания » (do svidania) lorsque vous terminez un appel téléphonique. Au lieu de cela, dites « davaï », et vous deviendrez les Russes seront impressionnés par votre oral.

- Блин

- Blin

Littéralement « crêpe », mais signifie « zut ».

Une belle façon d'impressionner un Russe est de dire cela au lieu de « bon sang ! » ou le mot en cinq lettres lorsque vous échouez dans quelque chose ou que vous êtes confronté à des circonstances soudaines et désagréables.

- Да нет, наверное

- Da net, navernoïé

Littéralement « oui non peut-être » ; au sens figuré « je suppose que non » ou « pas vraiment ».

Lorsqu'un Russe demande quelque chose dont vous n'êtes pas tout à fait sûr, mais que vous penchez davantage pour le « non », par exemple concernant vos plans pour la soirée, ou si vous voulez du thé, etc., répondez en utilisant un visage/ton pensif.

Plus d'exemples ici.

Un mot russe intraduisible

Le niveau suivant pour surprendre un Russe consiste à utiliser un mot russe typique dans votre discours. Veuillez oublier les balalaïkas, babouchkas et autres vodkas. Ce n'est pas drôle et peut même vexer un Russe (parce que les Russes aiment se vexer quand leur culture est victime de stéréotypes).

- Беспредел

- Bespredel

Littéralement, « bespredel » est un composé de deux mots et signifie « aucune limite ». La version la plus proche en français serait de s'exclamer « Pas croyable ! » ou un mot similaire signifiant son indignation. Cependant, ce mot d'argot peut également être utilisé dans différentes situations, comme quand on regarde un match de sport, et que l’une des équipes se fait battre à plate couture ; ou devant les informations, si des manifestants pillent des magasins, par exemple.

Irina Baranova Irina Baranova

- Тоска

- Taskaaaa, en mettant l'accent sur la deuxième syllabe

Quand il fait sombre dehors, et que rien ne mérite d'être regardé sur votre service de streaming préféré. Dites simplement « toskaaa ». Cela signifie un ennui profond et insurmontable.

- Пошлость

- Pochlost

Fréquemment utilisé de cette façon : « фу, какая пошлость » - « fou, kakaïa pochlost’ ». « Beurk », ou « C'est dégoûtant ! » ou « quelle vulgarité ! ». Quand quelque chose - comme une œuvre d'art ou un film - fait semblant d'être profondément intellectuel, mais en fait est totalement kitsch et insipide. De même, vous voudrez utiliser l'expression lorsque quelqu'un est grossier ou sexuellement obscène ou explicite dans une tentative d’être drôle. Cela peut être un peu comme dire « Quel idiot ! », mais en plaisantant, sans réelle colère.

Voici votre guide complet de ces mots.

Un idiome russe intraduisible

Certaines phrases n'ont pas d'équivalent (direct) dans d'autres langues.

- Не води меня за нос

- Ne vodi menia za nos

Vous pouvez le dire quand vous pensez qu'un Russe vous ment. Littéralement, cela signifie « ne me conduis pas par le nez ». Un peu comme « Tu me prends pour un idiot ? » en français.

- Не тупи

- Ne toupi

(Signifie littéralement « ne sois pas stupide », mais surtout dans les cas où un ami a du mal à comprendre quelque chose de très simple ou à effectuer une tâche évidente)

Irina Baranova Irina Baranova

Voici quelques proverbes intéressants que vous pouvez enregistrer pour plus tard.

Une référence à un film soviétique

« Vous n'avez pas vu ce film ?!! » : telle est la réaction la plus fréquente d'un Russe quand un autre Russe dit qu'il n'a pas vu un film soviétique célèbre. Ces films sont considérés comme des classiques intemporels, et même un héritage culturel de la Russie à part entière par certains.

Bien sûr, vous devriez également parcourir notre liste des 100 meilleurs films russes et soviétiques. Il y en a pour tous les goûts !

Mais comme nous avons pitié de vous, nous vous proposons quelques citations les plus intéressantes tirées de ces films :

Pour dire « ne me dérange pas » :

- Муля, не нервируй меня !

- Moulia, ne nervirouï minia !

« Moulia, ne m'énerve pas ! ». Une phrase que la légendaire actrice Faïna Ranevskaïa prononce dans la comédie soviétique L’Enfant trouvé.

Irina Baranova Irina Baranova

Pour se moquer d’une gueule de bois ou d’un trou de mémoire :

- Надо меньше пить

- Prononcé : « Nado menché pit’ »

« Il faut moins boire » : c’est une citation de la principale comédie du Nouvel an, L'ironie du destin, qui raconte l'histoire d'un homme tellement ivre qu'il s'est retrouvé à Leningrad au lieu de Moscou... une scène connue de presque tous les Russes.

Répétez cette phrase et sautillez comme dans le film :

Si vous ne voulez pas laisser partir quelqu'un

- Штирлиц, а вас я попрошу остаться !

- Chtirlitz, a vas ya paprachou ostat’sia !

« Strirlitz, je vous demanderai de rester » - est un aphorisme de la populaire série soviétique Dix-sept moments de printemps, à propos d'un espion soviétique en Allemagne nazie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.

Une référence à la littérature classique

Passons maintenant aux choses plus sérieuses. Si vous souhaitez impressionner un/e Russe de cette façon, c’est que vous voulez probablement l'épouser !

Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'auteur russe de cet article a commencé par une citation d'un poète du XIXe siècle. Et cela en dit long sur les Russes. Ils aiment la poésie et respectent leur héritage littéraire en général. Chacun de nous connaît par cœur une dizaine de poèmes Pouchkine.

Alors par où commencer ? Tout d'abord, lisez un livre ou au moins un poème d'un écrivain russe. Ce quiz vous aidera à trouver celui qui vous convient le mieux. Deuxièmement, trouvez la phrase que vous appréciez le plus...

Voici quelques citations les plus populaires :

Si vous parlez de la Russie et de politique :

- Умом Россию не понять

- Oumom Rossiyou ne poniat’

« La Russie ne peut pas être comprise avec l’esprit seul » est une phrase d’un poème de Tioutchev que nous avons déjà cité au tout début.

Si c'est l'automne et que les feuilles dorées sont partout:

- Унылая пора, очей очарованье

- Ounylaïa para, otcheï otcharovanié

« Temps de mélancolie ! Si charmant pour les yeux ! » : c’est une citation du poème de Pouchkine Automne.

Si c'est l'hiver :

- Мороз и солнце; день чудесный!

- Maroz i sontsé; den’ Tchoudesny

« Gel et soleil : merveilleuse journée ! » est un vers du poème de Pouchkine Matin d'hiver.

Si vous utilisez l'un de nos conseils, soyez-en sûr - les Russes seront au minimum étonnés et heureux que vous ayez pris le temps et déployé des efforts. Mais même si vous n'avez absolument aucune oreille pour les langues - soyez simplement gentils et toujours prêts pour une conversation prolongée ou émouvante, et soyez un auditeur attentif : le Russe apprécie ces qualités plus que tout.

