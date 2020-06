Сinq applications pour apprendre le russe gratuitement

Vous rencontrez quelques difficultés à assimiler les bases de la langue russe ou cherchez à perfectionner vos compétences linguistiques de manière occasionnelle? Pas de problème, il existe une large gamme d’applications susceptibles de satisfaire les attentes les plus diverses et de correspondre à tous types de niveaux.

Dans le monde d’aujourd’hui il est parfois compliqué de trouver suffisamment de temps et d’argent pour assister à des cours, étudier des manuels et faire des devoirs à la maison. Néanmoins, l’âge d’Internet tente de pallier ce problème grâce à toujours plus d’innovations digitales conçues pour correspondre aux besoins de ceux qui désirent utiliser ne serait-ce que quelques minutes de leur journée pour apprendre quelque chose de nouveau.

Bien entendu, une langue aussi complexe que le russe ou le chinois requiert un travail considérable, mais les applications mobiles ne pourraient-elles pas rendre ce processus un peu plus simple ? Apprendre où que vous soyez, choisir les sujets et leçons dont vous avez besoin, converser avec des locuteurs à travers le monde entier, tout ceci est de nos jours à portée de clic. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour égayer votre CV ou vous faire de nouveaux amis ?

Nous avons sélectionné cinq applications proposant des cours de russe dans une grande variété de langues, que ce soit sur iOS ou Android. Le russe vous suivra ainsi partout !

1. Memrise

iOS, Android

Cours de russe disponibles en anglais, espagnol, français, allemand, japonais, italien.

Le russe fait partie des nombreuses langues que l’on peut étudier via l’application Memrise. Elle s’adresse principalement aux débutants et locuteurs de niveau intermédiaire, et leur permet d’apprendre les bases linguistiques de manière ludique et amusante. Memrise aide aussi l’utilisateur à conserver sa motivation en se fixant des objectifs quotidiens, en accumulant des points et en le tenant informé de ses progrès. Une particularité sympathique de cette application est la possibilité qu’elle offre d’explorer les environs (comme dans les jeux de réalité augmentée) avec une traduction instantanée, et même de prendre des photos avec la traduction.

2. busuu

iOS, Android

Cours de russe disponibles en anglais, japonais, italien, français, allemand, espagnol, portugais, et indonésien.

Busuu est une autre application on ne peut plus utile pour les débutants et locuteurs intermédiaires. Les leçons comprennent du vocabulaire, des dialogues, des quizz et des pratiques de conversation pour voir si vous utilisez correctement les phrases que vous avez retenues.

L’application fonctionne également sans connexion internet, a 150 unités par leçon (elle propose par ailleurs des cours d’autres langues) et vous permet de rentrer en contact avec d’autres utilisateurs, de vous faire corriger par des locuteurs natifs et d’aider les autres apprenants à améliorer leurs compétences dans votre langue maternelle.

3. Duolingo

iOS, Android

Cours de russe disponibles uniquement en anglais.

D’après l’application, quelques 6,51 millions d’utilisateurs étudient actuellement le russe sur Duolingo. Vous n’avez pas besoin de créer un compte pour vous en servir, alors vous pourrez aisément vous plonger dans ces courtes et relativement simples leçons, les unes après les autres. L’alphabet cyrillique, les bases grammaticales, les phrases et le vocabulaire partagés en différents sujets vous rendront rapidement accro.

4. Clozemaster

iOS, Android

Cours de russe disponible en anglais, allemand, espagnol, danois, français, italien, portugais, grec, japonais, hébreu, polonais, hongrois, lituanien.

Cette application est d’un niveau un peu plus avancé, mais comme ses développeurs l’affirment, elle peut être un bon complément pour les apprenants de tous niveaux. Clozemaster s’efforce de présenter à ses utilisateurs le vocabulaire dans son contexte, en proposant des exercices de textes à trous (d’où le nom de l’application : « cloze » signifiant « texte à trous » en anglais), dans lesquels les points sont obtenus en sélectionnant les mots manquants dans les phrases (en les écrivant ou en les choisissant parmi une liste donnée). L’accent peut être mis sur l’apprentissage de milliers de mots communs ou sur le perfectionnement de vos compétences en grammaire. Tout un programme !

5. HelloTalk

iOS, Android

Cours disponibles dans toutes les langues.

Si vous vous sentez déjà plutôt à l’aise avec le russe et avez juste besoin de pratiquer occasionnellement, l’application HelloTalk est faite pour vous. Il s’agit d’une plateforme pour les échanges linguistiques et culturels à travers le monde entier avec des locuteurs natifs. Trouvez des personnes correspondant à vos intérêts, parlez-leur par le biais d’appels audio ou vidéo, partagez de précieuses astuces pour les apprenants et posez des questions à propos de la culture russe ! Une fois le vocabulaire et la grammaire plus ou moins assimilés, il est temps de communiquer !

