Dix bonnes raisons de visiter la Russie l’hiver

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Voir la neige

evgenyatamanenko/Getty Images evgenyatamanenko/Getty Images

S’il n’y a pas de neige l’hiver dans votre pays, que vous rêvez d’en voir et d’en toucher, vous en trouverez partout en Russie, sauf dans quelques villes méridionales. En particulier à partir de la fin du mois de décembre.

Que peut-on faire avec de la neige ? Un bonhomme de neige, des batailles de boules de neige, construire une citadelle, dessiner un ange en s’y allongeant puis en écartant plusieurs fois les bras et les jambes, la goûter quand elle tombe, s’en frictionner le corps en sortant d’un bain de vapeur ou tout simplement la regarder tomber. Cette liste est loin d’être exhaustive !

Faire du ski ou de snowboard dans des paysages magnifiques

molchanovdmitry/Getty Images molchanovdmitry/Getty Images

Beaucoup de neige donc beaucoup de stations de ski ! En Sibérie, la saison de ski commence dès novembre. Parmi les stations sibériennes les plus courues : Chéréguèche, l’Ibiza russe de l’hiver, et Manjerok dans l’Altaï, qui a ouvert il y peu.

Ceux qui aiment les froids intenses apprécieront la station de Khibina dans l’Arctique. Dombaï et Arkhiz dans le Caucase du Nord continuent de se développer. Un peu plus à l’ouest, au-dessus de Sotchi, se trouve Krasnaïa Poliana, où la poudreuse est d’excellente qualité à partir de la fin du mois de décembre.

Fêter le Nouvel An à la russe

Yuliya/Getty Images Yuliya/Getty Images

Le Nouvel An est la fête laïque la plus attendue de l’année. C’est pourquoi on la célèbre dans les règles de l’art ! On peut aller sur la place Rouge pour écouter l’horloge de la tour du Sauveur sonner les 12 coups de minuit. On peut boire du champagne dans la rue (tant que c’est avec modération, la police reste bienveillante). On peut assister aux feux d’artifice dans les villes où ils sont tirés.

Combien coûte une semaine de vacances à Saint-Pétersbourg?

Si vous avez des amis russes, venez leur rendre visite à l’occasion du Nouvel An. Vous verrez qu’il ne reste pas un cm² de libre sur la table du réveillon. Ils vous feront goûter du caviar rouge, cinq salades différentes, dont la célèbre Olivier, des harengs « en fourrure ». Vous découvrirez, toujours avec modération, le champagne russe.

Cette année, les congés accordés à l’occasion des fêtes de début d’année durent jusqu’au 8 janvier !

Faire du patin à glace

koromelena/Getty Images koromelena/Getty Images

Le patin à glace est l’une des activités récréatives que les Russes aiment pratiquer l’hiver. Beaucoup d’entre eux patinent tellement bien qu’ils sont capables de faire des sauts compliqués.

Des patinoires sont ouvertes durant tout l’hiver dans les parcs, sur les grandes places et même dans les quartiers d’habitation.

À Saint-Pétersbourg, en décembre 2024, a été inaugurée la plus grande patinoire du monde. Si vous n’avez pas de patins, ne vous inquiétez pas : on peut en louer à l’entrée de chaque grande étendue de glace !

Découvrir la diversité des glaces du lac Baïkal

Anton Petrus/Getty Images Anton Petrus/Getty Images

Au cœur de l’hiver, il est aussi possible de faire du patin à glace sur le lac Baïkal. Il offre alors un spectacle inoubliable. L’hiver fabrique des glaces très différentes : embruns figés par le gel, flèches de glace, vagues glacées, gouttelettes saisies par le froid dans leur chute, glaces brillante ou laiteuse...

Ces photos vous persuaderont d’affronter le froid sibérien au bord et sur le lac Baïkal.

Admirer une aurore boréale

Anadolu/Getty Images Anadolu/Getty Images

Quel voyageur invétéré n’a-t-il pas rêvé de voir de ses propres yeux une aurore polaire ? Dans la région de Mourmansk et le Yamal, vous ne serez pas seul à chasser les aurores boréales.

On peut en admirer dans le ciel de l’Arctique par temps clair entre septembre et mars. Ces phénomènes sont particulièrement bien visibles loin des grandes villes. Le vent solaire illumine le ciel de couleurs allant du vert au violet et y dessine des motifs toujours imprévisibles et uniques.

Faire du traîneau

Anadolu/Getty Images Anadolu/Getty Images

Aujourd’hui, il est toujours possible de faire du traîneau dans les immensités des plaines russes. Par exemple, autour de la ville de Souzdal, où il est possible de prendre un attelage de chevaux.

Près de Moscou, on peut se croire dans le grand Nord et faire du traîneau tiré par des rennes ou des chiens polaires.

Traverser un conte de fée à bord d’un train rétro

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Les forêts de pins de Carélie offrent des paysages particulièrement féeriques en hiver.

Le parc montagneux de Rouskeala est sillonné par un train très confortable à l’atmosphère rétro merveilleusement reconstituée. À Rouskeala, on peut survoler un canyon gelé en tyrolienne, descendre dans les anciennes carrières de marbre que décorent des guirlandes de stalactites puis se restaurer en dégustant des barquettes en pâte à base de farine de seigle fourrées à la purée de pommes de terre, par exemple, et en buvant des boissons chaudes.

Lire aussi : Dix endroits incontournables de Crimée à explorer à tout prix

Arpenter un marché du Nouvel An

Konstantin Aksenov/Getty Images Konstantin Aksenov/Getty Images

Dans de nombreuses villes de Russie, les marchés du Nouvel An restent ouverts jusqu’à la semaine précédant le début du carême de Pâques (en février ou mars, selon les années). On peut y faire des tours de manège, boire des boissons chaudes (le traditionnel sbiten’ ou du vin chaud, avec modération bien sûr !), se régaler de spécialités russes : des pâtés, des crêpes, des tchébouriéki, etc.

À Kolomna, à cent kilomètres au sud-est de Moscou, on ressent l’esprit des villes marchandes et on peut y faire provision de la spécialité locale : la pastila à la pomme.

Prendre un bain dans l’eau glacée à l’Epiphanie

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Dans le calendrier orthodoxe julien, l’Epiphanie (Théophanie dans la tradition orthodoxe) est aujourd’hui fêtée le 19 janvier. La tradition veut que, dans la nuit du 18 au 19, les orthodoxes fassent un trou, plus ou moins grand, dans la glace qui recouvre les cours et plans d’eau pour s’y baigner. C’est un exercice à la fois physique et spirituel. Beaucoup d’étrangers, qui l’on pratiqué, disent qu’il a changé leur vie.

Il faut se baigner dans l’eau glacée uniquement aux endroits qui ont été aménagés. Vous y trouverez des cabines où vous dévêtir et vous rhabiller et un escalier en bois pour descendre dans l’eau et en remonter facilement. Des secouristes et des médecins sont présents. En aucun cas, vous ne devez vous baigner ailleurs. Le courant risquerait de vous emporter.

Quelles fêtes les Russes célèbrent-ils en janvier? Trouvez la réponse en suivant lien

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.