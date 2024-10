Combien coûte une semaine de vacances à Saint-Pétersbourg?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Trajet depuis/vers l’aéroport

Legion Media Legion Media

Saint-Pétersbourg possède un aéroport, Poulkovo. Vous pouvez vous rendre de cet aéroport à la station de métro la plus proche (Moskovskaïa ou Prospekt Veteranov) en bus urbain. Le trajet coûte 65 roubles (0,65€) si vous payez au conducteur, ou 44 roubles (0,45€) si vous avez une carte de transport Podorojnik. En revanche, un taxi jusqu’au centre coûtera environ 1 000 roubles (10€).

Total : 1 000 roubles (10€) si vous prenez un taxi.

Hébergement

Legion Media Legion Media

Il y a à Saint-Pétersbourg plus de 1 000 hôtels pour tous les goûts et tous les budgets. En été, lorsque la ville accueille le plus grand nombre de touristes, les prix sont plus élevés. En dehors de cette période, une chambre dans une auberge de jeunesse coûtera environ 1 500 roubles (15€), dans un bon hôtel du centre-ville – 3 000 roubles (30€), et si vous voulez passer le week-end dans un hôtel 5 étoiles, il vous en coûtera à partir de 10 000 roubles (100€) par nuit.

Total : 21 000 roubles (210€) pour un hôtel en centre-ville.

Transports

Legion Media Legion Media

Pour voyager en transports publics, il est préférable d’acheter une carte de transport Podorojnik avec un porte-monnaie électronique. Elle permet de payer les trajets dans le métro, les bus, les trolleybus et les tramways, et elle est moins chère que de payer en liquides. Ainsi, un trajet en bus coûtera 44 roubles (0,44€) contre 65 roubles (0,65€), et dans le métro – 49 roubles (0,49€) contre 70 roubles (0,70€).

En outre, des billets illimités pour tous les types de transport pendant 1, 3 ou 5 jours peuvent être enregistrés sur cette carte. Ils coûteront respectivement 270 roubles (2,7€), 520 roubles (5,2€) et 920 roubles (9,2€). Ainsi, une semaine avec de tels billets coûtera 1 310 roubles (13,1€).

Total : 1 310 roubles (13,1€)

Repas

Legion Media Legion Media

De nouveaux établissements, qu’il s’agisse de cafés bon marché ou de restaurants luxueux, ouvrent régulièrement leurs portes dans la capitale russe du Nord. Le niveau des prix est le même qu’à Moscou. En moyenne, un petit-déjeuner dans un café du centre-ville coûtera environ 1 000 roubles (10€), et un dîner 1 500 (15€).

Total : 17 500 roubles (175€) si vous mangez deux fois par jour dans un café.

Musées

Legion Media Legion Media

Ce n’est pas pour rien que Saint-Pétersbourg est qualifiée de capitale culturelle de la Russie. Il est impossible de visiter tous ses musées en une semaine, mais il vaut la peine de voir les plus célèbres : l’Ermitage, le Musée russe, la Kunstkamera et la Forteresse Pierre et Paul.

Le billet d’entrée à l’Ermitage coûte 500 roubles (5€), celui du Musée russe 600 (6€) pour les étrangers et 500 (5€) pour les Russes, celui de la Kunstkamera 400 (4€). Un billet complet pour la forteresse Pierre et Paul coûte enfin 750 roubles (7,5€).

Total : 2 250 roubles (22,5€)

Théâtres

Legion Media Legion Media

De nombreux touristes se rendent à Saint-Pétersbourg pour assister à des représentations théâtrales. Si vous aimez l’opéra et le ballet, y compris les ballets modernes, allez au théâtre Mariinsky. Le prix des billets varie en fonction de la représentation et du jour de la semaine. En règle générale, pour les classiques, un billet coûte de 2 000 roubles (20€) dans le gradin supérieur à environ 8 000 roubles (80€) dans le parterre.

Le théâtre Michel est l’un des plus anciens théâtres où sont présentés des opéras et des ballets classiques. Les billets pour les représentations coûtent entre 3 000 (30€) et 15 000 roubles (150€).

Un autre théâtre populaire est le théâtre Alexandrinski, l’un des plus anciens de Russie. L’on peut y voir des pièces basées sur des œuvres de classiques russes et d’auteurs modernes. Les billets au parterre coûtent en moyenne 2 000 roubles (20€).

Total : 8 000 roubles (80€) si vous avez une bonne place au Mariinsky.

Divertissements

Legion Media Legion Media

Si vous voulez voir la Russie en miniature, vous devriez visiter l’exposition Grande maquette. Le billet coûte 860 roubles (8,6€).

Vous pouvez par ailleurs admirer Saint-Pétersbourg d’en haut depuis la colonnade de la cathédrale Saint-Isaac, depuis le toit du projet-loft Etaji et depuis le balcon de la tour de la Douma. Les billets coûtent entre 300 et 500 roubles (3-5€).

Cependant, le divertissement le plus populaire à Saint-Pétersbourg est sans doute la navigation au gré des rivières et des canaux. Cette excursion sur l’eau coûte environ 1 000 roubles (10€).

Total : 2 160 roubles (21,6€)

Une semaine à Saint-Pétersbourg coûte par conséquent environ 50 000 roubles (500€).

