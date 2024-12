Vyborg résumée en trois mots

C’est l’une des villes les plus hautes en couleur de Russie: des édifices médiévaux suédois y côtoient des bâtiments et constructions datant de l’époque de l’Empire russe, de la République de Finlande et de l’Union soviétique. Voici trois de ses symboles.

Bretzel de Vyborg (Выборгский крендель/vybarkski krendil’)

Cette pâtisserie bien populaire y est cuite depuis le XIVe siècle. Elle se distingue par sa saveur exquise due aux condiments aromatiques. Les bretzels de Vyborg étaient particulièrement appréciés par Pierre le Grand et Alexandre III.

Château de Vyborg (Выборгский замок/vybarkski zamak)

Fondé par les Suédois en 1293, il a servi pendant longtemps de leur principal point d’appui dans la Baltique orientale. Il a également durant de nombreux siècles constitué une épine dans la gorge des Russes et ce n’est qu’en 1710, lors de la Guerre du Nord, qu’il a été pris par l’armée de Pierre le Grand.

Drakkars de Vyborg (Выборгские драккары/vybarkskié drakkary)

Ces embarcations ont été construites en vue du tournage du film soviético-norvégien Trees Grow on the Stones Too, consacré aux vikings. Après le tournage, les drakkars ont été offerts à la ville.

