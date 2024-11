En images: sept voyages en train à travers des paysages de Russie époustouflants

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vorkouta – Salékhard

Legion Media Legion Media

La ligne de chemin de fer qui relie Vorkouta à Salekhard est l’un des tronçons d’une ligne beaucoup plus longue qui aurait dû être construite au-delà du cercle polaire à l’époque soviétique. De Salekhard, on peut traverser le fleuve Ob en bac pour se rendre à Labytnangui.

Le trajet prend environ 9 heures durant lesquelles on peut jouir du paysage, enneigé presque toute l’année, de la toundra du nord des monts Oural. À cette latitude, le relief est peu élevé et peu dessiné.

Chemin de fer circum-Baïkal

Legion Media Legion Media

Les 260 kilomètres de cette ligne de chemin de fer longent le sud de la rive occidentale du lac Baïkal. On peut les faire soit en train d’excursion, soit en omnibus classique.

Le chemin de fer circum-Baïkal fut construit au début du XXe siècle pour relier les parties est et ouest du Transsibérien.

Aujourd’hui, cette ligne, qui s’étire entre les stations Slioudianka I et Baïkal, est l’un des parcours touristiques les plus fréquentés de Russie. Elle passe sous 38 tunnels creusés dans la roche. Le trajet prend environ 5 heures.

Adler – Roza Khoutor

Serjio74/Getty Images Serjio74/Getty Images

Le train à locomotive électrique Hirondelle (ласточка – lastotchka) permet aux touristes de faire le trajet entre Adler, au bord de la mer Noire, et les stations de ski de Roza Khoutor en moins d’une heure.

On voudrait presque qu’il dure plus pour avoir le temps d’admirer les montagnes du Caucase et la rivière Mzymty !

Touapsé – Adler

Legion Media Legion Media

Ceux qui préfèrent la mer emprunteront la ligne qui relie Touapsé à Sotchi puis au parc olympique d’Adler. Elle longe le littoral de la mer Noire. Le trajet dure environ 2 heures et demie.

Piatigorsk – Kislovodsk

Legion Media Legion Media

Cet omnibus traverse les contreforts du Caucase du Nord et relie les deux plus anciennes villes de cure de la région. Entre les deux se trouve Essentouki. On peut descendre du train à cet arrêt pour découvrir la ville.

Ligne Amour-Iakoutie

Legion Media Legion Media

Cette ligne de chemin de fer relie la Iakoutie au Transsibérien et au BAM. Il faut presque 24 heures pour faire le trajet entre Nijni-Bestiakh et la Tynda, connue comme « la capitale du BAM ».

Cette ligne construite sur le permafrost traverse des forêts et des ponts enjambant des rivières.

Entre ses 2 terminus se trouvent les villes de Tommot, Aldan et Nérioungri.

Transsibérien

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Le Transsibérien est la ligne de chemin de fer la plus longue du monde. Son tracé permet de jouir d’une immense variété de paysages. Il faut plus d’une semaine pour relier Moscou à Vladivostok et traverser 7 fuseaux horaires.

Dans cet autre article, nous vous livrons huit précieuses astuces à connaître avant de prendre le train en Russie.

