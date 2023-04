Le chemin de fer transpolaire de Staline, qu’il n’a jamais eu le temps de construire

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

À la périphérie de Salekhard, centre administratif du district autonome de Iamalo-Nénétsie, vous pouvez voir une vieille locomotive à vapeur sur un piédestal. C’est ainsi que les locaux ont perpétué le souvenir de l’un des projets soviétiques les plus ambitieux au-delà du cercle polaire arctique.

Archives Archives

La magistrale transpolaire a été l’un des derniers « grands projets de construction » de Joseph Staline. Le chemin de fer était censé relier les villes de Tchoum, Salekhard, Nadym, Novy Ourengoï et Igarka – environ 1 300 km de voies ferrées posées à travers des forêts impénétrables, des rivières et des marécages.

Archives Archives

La construction a commencé en 1937 et a été réalisée à un rythme accéléré à partir des deux extrémités en utilisant le travail de 80 000 prisonniers du Goulag. Toutes les informations à ce sujet ont été classées, de sorte que dans les documents officiels, la partie ouest du chantier porte le numéro 501 et la partie est – 503.

Archives Archives

Le plan du projet n’impliquait pas la construction de ponts sur les grands fleuves russes Ob et Ienisseï : il était prévu qu’en été, il serait possible de les traverser à l’aide de ferries et en hiver sur la glace.

Archives Archives

En moins de 6 ans, 700 km de rails sont apparus dans les espaces du Grand Nord, mais les constructeurs n’ont pas réussi à relier les extrémités opposées de la magistrale transpolaire. Après la mort de Staline en 1953, le chantier a en effet été gelé, les camps de prisonniers qui y travaillaient ont été démantelés et la route abandonnée. En pleine Sibérie, on peut encore voir des locomotives à vapeur rouillées sur rails, des casernes en bois et une ligne de tours de camp.

Archives Archives

Aujourd’hui, sur toute la longueur de l’itinéraire, seul un tronçon de 200 km reliant Tchoum et Labytnangui (une ville située de l’autre côté du fleuve Ob depuis Salekhard) fonctionne, où s’arrêtent les trains en provenance de Moscou et de Vorkouta.

Archives Archives

Dans cette publication découvrez douze superbes photos des grands projets de construction soviétiques et russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.