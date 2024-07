50 ans de la BAM: le chemin de fer de la Magistrale Baïkal-Amour en dix faits

La construction d’un chemin de fer à travers la Sibérie orientale et l’Extrême-Orient russe avait été envisagée dès le XIXe siècle. Après avoir exploré le vaste territoire allant de la ville d’Oust-Kout à la rivière Mouïa, les spécialistes de l’État-major général avaient cependant conclu à l’impossibilité technique et financière d’un tel projet.

Dans les années 1920, ils sont néanmoins revenus sur cette question. En 1938, la construction de la Magistrale Baïkal-Amour, succinctement appelée BAM, a donc commencé. En 2024, elle fête son 50e anniversaire.

Que savons-nous à son sujet ?

1. Les premiers explorateurs du territoire traversé par la voie ferrée ont écrit que cette terre était « impropre à la culture et ne peut être considérée comme une réserve de terres pour le peuplement ».

2. En 1932, la décision a été prise de construire le chemin de fer malgré tout. Les abords et ses premiers tronçons ont été bâtis par les prisonniers du Bamlag (Camp de travail correctionnel Baïkal-Amour, subdivision du Goulag).

En 1938, ce camp a été divisé en six camps de travail forcé. Au total, plus de 150 000 prisonniers ont travaillé à la construction de la BAM.

3. À la fin des années 1930, la photographie aérienne a été utilisée pour étudier le territoire – la taïga impénétrable ne permettait pas de l’explorer depuis le sol.

4. La circulation régulière des trains sur le premier tronçon de la magistrale a commencé en 1958. En 2003, le plus long tunnel de Russie, celui de Severomouïski, d’une longueur de 15,3 kilomètres, a été ouvert sur la BAM.

5. En 1974, la BAM a été déclaré site de construction du Komsomol (organisation de la jeunesse communiste) de toute l’Union – des jeunes de tout le pays sont allés travailler sur ce projet soviétique cyclopéen.

6. La BAM est considérée comme l’une des plus grandes voies ferrées du monde. Elle s’étend sur plus de 4 300 kilomètres et traverse en grande partie une zone de pergélisol.

7. Il s’agit également du projet soviétique le plus coûteux : au début des années 1990, son coût s’élevait à près de 18 milliards de roubles.

8. L’axe traverse 11 cours d’eau majeurs, dont l’Angara, la Lena, le Vitim, la Zeïa, la Selemdja, la Boureïa et l’Olekma, ainsi que sept chaînes de montagnes – le Baïkal, le Kodar, le Taran, le Doussé-Align, le Mouïski, l’Oudokan et le Sikhoté-Align.

9. Il traverse également six régions de Russie ; plus de 4 000 ponts et environ 300 gares ont été construits sur son tracé.

10. La BAM s’élève en outre à 1 323 mètres au-dessus du niveau de la mer lors du passage du col de Mourourinski.

