Huit astuces à connaître avant de prendre le train en Russie

Quand est-il préférable d’acheter vos billets et que peut-on demander aux hôtesses parfaitement gratuitement? Nous vous livrons aujourd’hui de précieux conseils pour passer un voyage le plus confortable possible.

Comment choisir un wagon tout confort?

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

En Russie, subsistent sur certaines lignes d’anciens wagon, dans lesquels vous ne trouverez ni climatiseur, ni WC, alors que le prix ne sera pas toujours pour autant plus bas par rapport aux modèles plus modernes. Pour bénéficier de tous les avantages technologiques de notre ère, lors de l’achat de votre billet, il convient donc de porter attention au sigle « ЗЭ » (ZE), qui indique un wagon-couchettes doté de la climatisation et de WC., tandis que « ЗТ » et « ЗД » (ZT – ZD) se réfèrent à la présence de la climatisation, mais pas nécessairement de toilettes. « ЗУ » et « ЗЛ » (Zou – ZL) permettent enfin de préciser que ni la climatisation ni les WC ne sont garantis. Si votre wagon-couchette ne dispose pas de la climatisation, alors il est préférable d’éviter les places suivantes : 9 à 12, 21 à 24, 43-44 et 49-50, car elles sont situées à proximité des fenêtres de secours, qui ne s’ouvrent pas.

Pour ce qui est des wagons-compartiments (« koupé »), les « 2Э » (2E) sont considérés comme les meilleurs, car le prix du billet comprend les repas, la presse, des chaussons, une brosse à dents et du dentifrice (dans les wagons à deux étages ces trois derniers éléments ne sont toutefois pas compris). Les « 2К » sont quant à eux simplement équipés de la climatisation et de WC, contrairement aux wagons « 2У » (2Ou), « 2Т », « 2Д » (2D), où cela n’est pas certain. Si vous achetez un billet sur le site des Chemins de fer de Russie (RZD), lors du choix du wagon vous verrez par ailleurs ce dont sont équipés les différents wagons.

Ceci dit, souvenez-vous que les trains peuvent être composés de différents types de wagons, et que s’il reste des places libres, il est possible de demander à l’hôtesse de bord de vous placer ailleurs. Sachez en outre que durant les arrêts il vous est possible d’aller gratuitement aux toilettes de la gare, il vous suffit d’y montrer votre billet.

Quand acheter mon billet?

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Le plus pratique est d’acheter ses billets sur le site de RZD. La règle est simple : plus vous achetez en avance, moins c’est cher. Pour presque toutes les destinations internes (et vers la Finlande), il est possible d’acquérir un billet 90 jours à l’avance, qui sera au meilleur tarif. Pour ce qui est des autres destinations étrangères, elles ne sont disponibles que 60 jours avant la date de départ (à l’exception de la Moldavie et de l’Ukraine, pour lesquelles ce nombre est de 45). La réduction pour une réservation en avance peut atteindre 50% en hiver et 30% en été.

Sur l’ensemble de l’année, ce sont par ailleurs les mois de janvier à avril puis d’octobre à décembre qui sont les plus intéressants du point de vue tarifaire. De plus, RZD propose généralement des réductions sur les billets à l’occasion des fêtes nationales : le 31 décembre, le 1 janvier ainsi que les 8 et 9 mai. La compagnie émet enfin régulièrement des offres intéressantes, telles que des billets à 100 roubles (1,30 euros) ou à -50%. N’hésitez donc pas à consulter la page prévue à cet effet, en russe.

Aussi, si vous voyagez souvent en Russie, il peut être judicieux de vous inscrire à la newsletter de RZD afin d’en apprendre davantage sur les offres spéciales de la compagnie. Vous pouvez également obtenir la carte RZD bonus, qui vous permettra d’accumuler et d’échanger des points contre des billets.

Il est parfois plus rentable d’acheter son billet au guichet de la gare

Sergei Fadeichev/TASS Sergei Fadeichev/TASS

Certaines réductions sur les billets ne sont accordées qu’aux guichets des gares. Heureusement, il est possible d’acheter vos billets dans n’importe laquelle d’entre elles, et pas uniquement dans celle d’où partira le train. En effet, au cours de la semaine avant ou de la semaine après votre anniversaire, il vous est possible d’acquérir un billet en Sapsan (train moderne et rapide) avec une remise de 50% pour vous et trois de vos proches, ou avec une remise de 35% pour les trains vers l’étranger. Si vous choisissez un billet pour un voyage aller-retour interne à bord d’un wagon de classe « luxe », la réduction est alors de 30%.

Voyager avec vos amis ou en famille est moins cher

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Sur certaines lignes fonctionne un système de réductions de groupe. Par exemple, un groupe de six personnes peut bénéficier d’une réduction de 20-30% sur les liaisons internationales, tandis que ceux de 4 individus peuvent acheter un billet en Aeroexpress (les trains faisant la liaison entre Moscou et ses aéroports) pour seulement 950 roubles (12,10 euros), alors qu’un billet unique en coûte en temps normal 500 (6,40 euros).

Comment être remboursé suite à l’achat d’un billet?

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Les billets électroniques peuvent être remboursés jusqu’à une heure avant le départ du train. Toutefois, pour récupérer la valeur totale du billet, il est nécessaire de l’exiger 8 heures avant le départ (24h pour les liaisons internationales). Si vous ne le faites pas, où vous retiendra environ entre un tiers et la moitié du coût du billet.

Le train vient juste de partir et vous l’avez manqué ? Il vous faut de toute urgence aller au guichet de la gare. Vous aurez alors le choix : prendre un autre train au cours des 12 prochaines heures ou être remboursé avec une faible commission. Si vous avez raté votre train pour raison de santé ou à cause d’un accident de la route, vous pourrez récupérer jusqu’à la moitié de la valeur de votre billet jusqu’à 5 jours après le départ, et jusqu’à 10 jours pour les liaisons internationales. N’oubliez toutefois pas votre pièce justificative.

Services gratuits dans le train

Alexander Avilov/Moskva Agency Alexander Avilov/Moskva Agency

Dans les trains longues distances, vous êtes en droit de demander au personnel des jeux de société. Habituellement ils disposent de jeux de dames, d’échecs et de dominos. Il est également possible de demander verres et cuillères, kit de couture et médicaments. Dans les nouveaux modèles, vous pourrez aussi utiliser des micro-ondes et réfrigérateurs. Pour ce qui est de l’eau potable, vous pouvez vous servir librement grâce aux réservoirs situés à l’entrée de chaque wagon, en face du compartiment du personnel.

La batterie de votre téléphone est à plat?

Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Mikhail Voskresenskiy/Sputnik

En dépit du fait que les prises électriques sont présentes dans tous les wagons, le courant n’est pas toujours stable et cela peut conduire à une détérioration de votre appareil. Il est donc préférable d’utiliser des batteries portables ou tout du moins de ne pas laisser votre gadget à charger trop longtemps.

Droit à l’arrêt improvisé

Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Spécificité locale dont peu connaissent l’existence. Vous avez parfaitement le droit de descendre du train dans n’importe quelle gare sur votre trajet pour une durée allant jusqu’à 10 jours, puis de remonter dans ce même train pour poursuivre votre voyage. Pour cela, il suffit, dans les trois heures ayant suivi votre sortie du train, de le signaler au guichet de cette gare de halte improvisée. Lorsque vous souhaiterez remonter à bord du train, il vous faudra recevoir un nouveau billet, pour lequel vous ne payerez que la différence s’il y en a une. Le principal étant évidemment qu’il y reste des places.

Dans cet autre article, nous vous dévoilons pourquoi le trajet en wagon-couchettes russe est un voyage à lui tout seul, ainsi que d’autres précieux conseils.

