En images: la journée idéale à Vologda

Comment rejoindre Vologda depuis Moscou?

Consultez les horaires de départ et d’arrivée ci-dessous.

En train: voyager en train depuis Moscou est simple et rapide. Le trajet le plus court en train de jour dure 6 heures et 37 minutes, avec une arrivée tard dans la soirée. Il est également possible de voyager en train de nuit pour rejoindre Vologda en 8 ou 9 heures et arriver tôt le matin.

En bus : de nombreux bus partent de Moscou, y compris depuis les aéroports. La durée moyenne du trajet est généralement de 8 à 10 heures, mais celle-ci peut varier fortement.

En avion: l’avion n’est pas le moyen de transport le plus emprunté pour relier les deux villes. Le vol ne dure pourtant qu’une heure et demie.

En voiture: le trajet de 500 km entre Moscou et Vologda via l'autoroute M-8 dure environ 7 heures. Vous pourrez faire une halte dans l’illustre ville de Iaroslavl pour une pause-déjeuner.

9 heures : petit-déjeuner

Pour un petit-déjeuner équilibré, dirigez-vous vers un café de la chaîne Sladosti i radosti (Сладости и радости), où vous pourrez savourer de la kacha (bouillie), des œufs, des toasts à l’avocat et d’autres mets à votre goût. Les habitants recommandent également les dranikis de chez In coffee we trust et les croissants de Kraffin bakery.

Si vous préférez un petit-déjeuner sur le pouce, choisissez l’une des nombreuses boulangeries de la ville pour déguster une pâtisserie fraîche accompagnée d’un thé, d’un café, ou encore mieux, d’un kéfir, de riajenka ou d’un yaourt à boire . Vous êtes désormais prêt à explorer Vologda!

11 heures : excursion en bateau

Nous vous conseillons de découvrir Vologda depuis la rivière qui a donné son nom à la ville en montant à bord d’un bateau de plaisance. Ils sont amarrés au quai de la 6e armée et partent toutes les heures et demie pour une croisière d'environ une heure. Vous pourrez admirer les ponts de la ville, la singulière église Saint-Dimitri-de-Prilouki avec ses dômes noirs, la silhouette du kremlin, la maison-musée de Pierre le Grand, le tout premier musée de la ville, ainsi que la gare fluviale, à la fois très colorée et en partie désaffectée.

13 heures : kremlin de Vologda

Découvrez le kremlin de Vologda qui se distingue par son absence de murs d’enceinte, contrairement à d'autres fortifications que l’on trouve en Russie.

Construite au milieu du XVIe siècle, sous Ivan le Terrible, cette forteresse possédait autrefois des murs imposants qui ont résisté aux incursions polonaises et lituaniennes. Ces remparts et leurs tours ont été démolis au début du XIXe siècle, lorsque Vologda a perdu son importance militaire.

Aujourd'hui, vous pouvez encore apercevoir les vestiges des murets de la cour épiscopale qui faisaient partie intégrante du kremlin.

Le site abrite la cathédrale Sainte-Sophie, un édifice du XVIe siècle réputé pour ses fresques somptueuses. N’oubliez pas de contempler l’icône dédiée à la sagesse divine. Cette tradition de consacrer des églises à Sainte-Sophie a été héritée de Constantinople, dont la cathédrale était également dédiée à Sainte-Sophie. Celles de Kiev et de Novgorod la Grande le sont aussi.

Le musée de Vologda, situé à l'intérieur du kremlin, propose des expositions sur l’histoire de la ville et de son éparchie. Prenez le temps de visiter également le musée de la Dentelle, où vous pourrez admirer les créations délicates des artisans de la région et découvrir l'art traditionnel de tisser des motifs très fins aux fuseaux. Pour plus d'informations, suivez ce lien.

Gardez à l’esprit que ce musée est fermé les lundis et mardis.

15 heures 30 : déjeuner

L'un des restaurants les plus prisés de Vologda est Miasso (Мясо), fondé par le célèbre chef cuisinier et présentateur de télévision Konstantin Ivlev. Le restaurant se distingue par son emplacement : sa terrasse offre une vue imprenable sur la rivière Zolotoukha qui serpente avec vigueur en contrebas.

Vologda compte toutefois de nombreux autres restaurants, cafés et célèbres chaînes de restauration rapide. Tchikibamboni (Чикибамбони) propose d’excellentes pizzas à des prix raisonnables, tandis que Adjika (Аджика) vous fera découvrir des saveurs géorgiennes. Pour déguster des spécialités russes, rendez-vous au restaurant Drova (Дрова) ou à l’une des cafétérias de la ville comme Madam Povari (Мадам Повари) ou Krasny Most (Красный мост).

17 heures : balade

Après le déjeuner, prenez le temps de vous promener dans le jardin du kremlin. Profitez-en pour vous photographier sur le banc sur lequel est forgée l’inscription « asseyons-nous un moment » ou devant le monument à la lettre « O ».

Les habitants de la région de Vologda ont un accent caractérisé par l’« okanié » (la prononciation de o comme o, même quand il n’est pas sous l’accent). Bien que cet accent soit moins marqué en ville que dans les villages environnants, vous parviendrez peut-être à l’entendre.

Dirigez-vous ensuite vers la « palissade sculptée » rendue célèbre par la chanson Vologda du groupe de folk rock biélorusse Pesniary.

Poursuivez votre balade par la visite du centre d'exposition des arts traditionnels et de l'artisanat.

Continuez ensuite par la rue Blagovechtchenskaïa, où l’on trouve un grand nombre de belles maisons en bois ornées de palissades et de chambranles sculptés. Vous remarquerez que certaines d’entre elles ont deux portes côte à côte, une caractéristique des maisons à un étage conçues à l’origine pour être divisées en appartements, offrant ainsi à chaque famille une entrée indépendante. Les balcons finement sculptés de ces maisons sont également une spécificité de Vologda.

Traversez ensuite le pont Oktiabrski pour rejoindre l'autre rive de la Vologda. Là, vous pourrez visiter les charmantes églises anciennes saint-Jean-Chrysostome et saint-Dimitri-de-Prilouki, que vous aurez aperçues le matin lors de votre promenade en bateau. Terminez votre balade en longeant la rive jusqu'à la passerelle rouge et traversez-la pour revenir à votre point de départ.

20 heures : dîner

Après cette journée bien remplie, détendez-vous sur la terrasse ombragée du bar Vinoven (Виновен), où vous pourrez savourer des collations accompagnées d’un verre de vin ou d’un cocktail, tout en profitant du cadre paisible offert par les sapins. Pour un dîner plus copieux, vous pouvez également vous rendre au restaurant Montblanc, situé près des élégantes palissades décorées, ou au Bar-herbier Botanik (Ботаник) pour prendre une tisane. Le restaurant Parovozov (Паровозовъ) offre une expérience originale avec des plats et boissons servis par de petits wagons circulant sur des rails miniatures.

Après votre repas, faites une promenade jusqu’à la place Komsomolski, un lieu animé le soir et les week-ends. Vous pouvez aussi écouter les musiciens de rue sur le pont Kamenni, où vous pourrez également prendre une photo de la rivière Zolotoukha.

Si vous avez prévu de partir en train de nuit, vous pouvez quitter Vologda le soir même. Cependant, nous vous recommandons de prolonger votre séjour pour découvrir le magnifique monastère du Sauveur-de-Prilouki en périphérie de la ville ainsi que le musée en plein air Semionkovo (Семёнково) consacré à l'architecture et l'ethnographie.

Que visiter d'autre dans la région?

Si vous avez quelques jours supplémentaires pour explorer la région de Vologda, de nombreuses destinations intéressantes s'offrent à vous. Le monastère Saint-Théraponte, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre pour ses fresques peintes par l’iconographe Denis qui sont dans un remarquable état de conservation. Non loin, le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc, le plus grand de Russie, mérite aussi le détour.

Vous pouvez également vous rendre à Belozersk, l'une des plus anciennes villes de Russie, où a régné Sineous, le frère du chef varègue Riourik. La ville de Tcherepovets, avec son statut de centre industriel majeur, vous dévoilera une facette plus contemporaine de la région. La ville de Totma, quant à elle, est célèbre pour son architecture baroque. Enfin, Veliki Oustioug, considérée comme le lieu de naissance du Père Gel (père Noël russe), est une destination magique, particulièrement en hiver.

