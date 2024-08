Quatre églises-phares de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Église des Saints-Pierre-et-Févronie-de-Mourom

Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

Cette église érigée sur le quai de l’amiral Serebriakov à Novorossiisk (sur la côte orientale de la mer Noire) fut consacrée le 25 juin 2022 par le patriarche de Moscou et de toutes les Russies Cyrille. Elle fut dessinée par l’architecte Fiodor Afouksenidi.

Cette église est facilement reconnaissable à son bulbe ajouré, où se trouve le feu, et ses quatre ancres au sommet de quatre colonnettes. Le phare guide les navires jusqu’à Guelendjik, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Novorossiisk.

Église de la Nativité du Christ

Konstantin Mikhalchevski/Sputnik Konstantin Mikhalchevski/Sputnik

Cette église construite au XVIIIe siècle sur la rive sud du lac Blanc eut un destin tragique. La construction du canal Volga-Baltique entraîna l’immersion de dizaines de villages, dont celui de Krokhino.

L’église de la Nativité du Christ fut le seul bâtiment de cette localité à ne pas subir ce sort. Elle dut d’échapper aux flots au fait qu’elle était aussi un phare. Les ingénieurs du canal s’en servir de repère pour marquer l’endroit où la rivière Cheksna se forme à la sortie du lac Blanc. Le phare orientait les navires de gros tonnage dans la zone où les terres avaient été noyées.

Avec le temps, la coupole, où se trouvait le feu, s’effondra. Des travaux de restauration furent entrepris il y a quelques années. À la fin du mois de juillet 2024 , l’intérieur de l’église fut de nouveau entièrement illuminé.

Église de l’Ascension sur le mont Sekirna

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Cette église-phare, l’une des plus anciennes de Russie, se trouve dans le monastère des îles Solovki. Longtemps, on ne put atteindre l’archipel qu’en bateau. C’est pourquoi les moines se firent marins. Au XVIe siècle, ils voguaient sur des navires à trois mâts. Au XIXe siècle, ils créèrent leur propre service de navigation. Ils construisirent une église dédiée à l’Ascension et installèrent un feu au-dessus de son bulbe. Il était allumé manuellement d’août à novembre. Le phare fonctionne toujours.

Église de Saint-Nicolas-de-Myre à Maloretchenskoïé

Collection de Sergueï Prokoudine-Gorski (Library of Congress) Collection de Sergueï Prokoudine-Gorski (Library of Congress)

Cette église est la plus haute de Crimée. Elle se trouve dans village de Maloretchenskoïé, non loin d’Alouchta, au sud de la péninsule. Elle fut érigée en 2006. Le feu est enfermé dans un globe de verre surmonté d’une croix. Bien qu’il ne soit pas recensé dans les instructions nautiques, ce phare rend d’utiles services aux marins qui croisent au large de Maloretchenskoïé.

Ilia Timine/Sputnik Ilia Timine/Sputnik

La décoration intérieure et extérieure de l’église est inspirée des métiers de la mer : on peut y voir des ancres, des chaînes, des voiliers et même les constellations qui guident les navigateurs. Sous l’église se trouve le Musée des Catastrophes Maritimes.

