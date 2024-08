Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc: le plus grand monastère russe en sept faits 

Cette fondation du Nord de la Russie, située à environ cent trente kilomètres au nord-ouest de Vologda , impressionne par sa taille et sa beauté. Ses remparts remplirent plus d’une fois leur fonction. Dans ses églises prièrent les personnes les plus puissantes du pays, dont des tsars.

1 - Fondé par Cyrille, un disciple de Serge de Radonège

Seconde moitié du XIVe siècle. Serge de Radonège fonde près de Moscou le monastère de la Trinité et devient le guide spirituel de la Russie. Il bénit Dmitri Ivanovitch, le grand-prince de Moscou, avant la bataille de Koulikovo contre les Tatars (1380) . Le rassemblement des terres russes autour de Moscou commence. Des disciples de Serge de Radonège créent à leur tour des monastères dans l’ensemble des terres russes.

L’un d’entre eux, Cyrille est membre de la communauté du monastère Simonov de Moscou. D’une grande spiritualité, il est choisi pour devenir abbé de son monastère. Préférant continuer à pratiquer l’ascèse dans sa cellule, il refuse cette charge prestigieuse. Serge de Radonège lui rend parfois visite au Simonov.

2 - Emplacement « choisi par la Vierge »

La Vie de Cyrille nous apprend qu’une nuit, alors qu’il est en prière, Cyrille entend la Mère de Dieu lui dire : « Cyrille, pars pour le lac Blanc. Je t’y ai choisi un emplacement où tu trouveras le salut ».

Accompagné du moine Théraponte, Cyrille se met en route pour le Nord et prend la direction du lac Blanc. Une quarantaine de kilomètres avant de l’atteindre, sur la rive septentrionale du lac Siversk, Cyrille reconnaît l’endroit indiqué par la Vierge et s’arrête. En 1397, il y fonde le monastère aujourd’hui connu comme Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc.

La règle y est alors tout aussi stricte qu’au monastère de la Trinité-Saint-Serge.

3 - Centre spirituel du Nord

Avec le temps, la fondation de Cyrille essaime dans cette région de lacs. Tous ces monastères deviennent des centres spirituels. Théraponte lui-même fonde celui qui porte aujourd’hui son nom à une vingtaine de kilomètres au nord de celui de Cyrille.

À la fin du XVe siècle, le moine Nil quitte Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc et s’isole dans un ermitage sur une des berges de la rivière Sora pour y mener une vie d’ascèse. Nil de la Sora reste connu pour être le fondateur du courant des Non-Acquéreurs qui soutiennent que les monastères ne doivent pas posséder de terres et ni rechercher la multiplication de leurs richesses.

Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc et les autres fondations de la région du lac Blanc attirent rapidement des pélèrins et forment un centre économique important du Nord russe situé sur la route vers la mer Blanche et Arkhangelsk. Les marchands y font halte pour prier et y passer la nuit.

Les grands-princes de Moscou accordent une attention particulière au monastère Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc et le dote généreusement. C’est pourquoi il peut inviter les plus grands iconographes russes pour décorer ses églises de fresques.

4 - Ivan le Terrible doit sa naissance à l’intercession de Cyrille

Le grand-prince de Moscou Vassili III (1479-1533) aime particulièrement le monastère Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc. En 1529, il s’y rend en pèlerinage avec sa seconde épouse Elena Glinskaïa (vers 1508-1538) pour demander à saint Cyrille de lui accorder un héritier. L’année suivante naît le futur tsar Ivan le Terrible (1530-1584).

Le peuple voit dans ce détail de la biographie du souverain un signe de la providence. Comme son père, Ivan IV est bien disposé à l’égard de ce monastère et vénère saint Cyrille.

En 1573, le tsar adresse une épître à la communauté de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc qui est aujourd’hui considéré comme un monument de la littérature du XVIe siècle. Dans cette lettre empreinte d’un profond respect, Ivan IV enjoint aux frères de mettre un terme aux troubles provoqués par un conflit entre deux d’entre eux qui, avant de prendre la tonsure, étaient des personnages en vue à la cour.

Le tsar lui-même rêvait de se retirer dans ce monastère. Une légende veut que, quelque temps avant sa mort, il y a pris le grand schème

5 - Lieu de la relégation du patriarche Nikon

Nikon (1605-1681), l’auteur de la réforme ecclésiastique des années 1650-1660 qui provoque le schisme au sein de l’Église russe, passе les сinq dernières années de sa vie au monastère Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc.

Après le concile réuni à l'initiative du tsar Alexeï Mikhaïlovitch (1645-1676) qui le prive de sa dignité épiscopale en 1666, Nikon est relégué au monastère Saint-Théraponte. Après la mort du souverain, il est envoyé à Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc où la règle est plus sévère.

Nikon rend l’âme sur la route qui le ramène à sa fondation de la Nouvelle-Jérusalem, où le tsar Fiodor Alexeïevitch (1661-1682) lui a permis de terminer sa vie .

Nikon n’a pas été le seul сondamné à l’exil à Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc. Ce monastère est celui où des nobles, comme le prince Chouïski sous Boris Godounov (1552-1605) ou un des oncles de Pierre Ier (1672-1725) après le soulèvement des Streltsy, ont été contraints de prendre la tonsure.

6 - Forteresse assiégée

Au Moyen-Âge, les monastères russes sont ceints de remparts. Beaucoup servent en effet d’avant-postes. Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc n’est pas une exception. Au début du XVIIe siècle, durant le Temps des Troubles, les Polonais imposent à cette fondation un très long siège.

Ils échouent à plusieurs reprises à prendre le monastère et finissent par lever le siège.

Après cet épisode, la défense du monastère est considérablement renforcée, ce qui se révèle inutile puisque Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc n’est plus attaqué. En effet, après la fondation de Saint-Pétersbourg, les routes commerciales sont modifiées : Arkhangelsk perd de son importance économique et le monastère Saint-Cyrille commence à décliner.

7 - Deux monastères en un

Lorsqu’on pénètre dans Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc, on peut être désorienté. Habituellement, pour entrer dans un monastère, on passe un seul mur d’enceinte. Là, pour atteindre l’église principale, il faut en passer plusieurs.

À l’intérieur de ses remparts, on trouve en fait deux monastères. Le petit monastère de Saint-Jean-Baptiste se trouve sur la colline où Cyrille s’était établi . Aujourd’hui, à cet endroit, s’élève l’église Saint-Jean-Baptiste avec sa chapelle consacrée à Cyrille. Elle a été construite sur une donation qu’avait faite Vassili III en reconnaissance de la naissance de son héritier. Dans cette partie de l’ensemble se trouve aujourd’hui un monastère d’hommes.

Sur la colline voisine, des remparts protègent le grand monastère de la Dormition et son église qui lui a donné son nom. Elle date de la fin du XVe siècle. Son iconostase et ses fresques en font un chef-d’œuvre de l’art sacré des XVIe-XVIIe siècles. À côté d’elle s’élève une église de style baroque. Elle abrite les reliques de saint Cyrille et lui est dédiée.

Ces deux monastères constituent l’ensemble architectural de la Clôture Vieille. La Clôture Neuve est apparue durant la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque les défenses de la fondation ont été renforcées. De l’autre côté, elle est protégée par le lac Siversk.

Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc est le monastère le plus vaste non seulement de Russie, mais d’Europe. Sa superficie est de 12 hectares (celle de la Trinité-Saint-Serge avoisine les 3 hectares).

Après la Révolution d’Octobre, il a été transformé en musée dès 1924.

