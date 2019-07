À couper le souffle: les cinq meilleures terrasses d’observation de Saint-Pétersbourg.

Les promenades sur les toits de Saint-Pétersbourg sont une activité extrême qui ne convient pas à tout le monde. Une excellente alternative est de visiter les terrasses panoramiques entièrement équipées et destinées aux touristes. Nous vous disons où il est préférable d’aller afin d’avoir la «Venise du Nord» à vos pieds.

Colonnade de la cathédrale Saint-Isaac

Vous pouvez toiser le centre historique d’une hauteur de 43 mètres depuis la colonnade de la cathédrale Saint-Isaac, l’un des sites les plus célèbres de la ville sur la Neva.

Lorsque vous achetez un billet, soyez prêt à gravir des escaliers en colimaçon assez raides - vous devrez surmonter 562 marches.

Depuis la terrasse d'observation, vous pouvez voir la cathédrale de la Trinité avec ses dômes bleu vif inhabituels parsemés d'étoiles dorées. Du côté sud-est, on peut parcourir le centre historique en un coup d'œil : la cathédrale de Kazan, la perspective Nevski, la cathédrale de la Résurrection Smolny, la place du Palais et la forteresse Pierre-et-Paul.

4, place Saint-Isaac. Site Web en anglais

Panorama de la Neva et clocher de la cathédrale Pierre-et-Paul

Une autre terrasse d'observation populaire est située dans le clocher de la forteresse Pierre-et-Paul, construite au XVIIIe siècle. En son temps, il servait de point d'observation stratégique en cas d’attaque.

Aujourd'hui, des vues panoramiques du quartier de Petrograd et de l'île Vassilievski, ainsi que des quais du Palais et de l’Amirauté, s’offrent à partir d'ici.

Le Panorama de la Neva est également ouvert au public et offre une vue magnifique sur l'île Vassilievski, la cathédrale Saint-Isaac, l'Amirauté, le complexe de l'Ermitage, la Trinité et les ponts du palais.

3, Forteresse Pierre-et-Paul. Site Web en anglais

Beffroi de la cathédrale Smolny

La terrasse d'observation officielle la plus élevée de la ville, perchée à 50 mètres au-dessus du sol, est située dans la cathédrale Smolny. De là, vous pourrez admirer la Neva, les bâtiments du monastère Smolny et même les fouilles de la forteresse de Nyenskans de l'autre côté de la rivière. Bonus appréciable : la diffusion d’œuvres musicales de l’ère baroque.

1, place Rastrelli. Site Web en anglais

Espace Krycha dans le loft Étages

Vous pouvez admirer Saint-Pétersbourg depuis les toits en toute légalité et en toute sécurité, par exemple à l'espace Krycha (« toit » en russe), situé dans le projet-loft « Étages » sur la perspective Ligovski. Du « toit » apparaît cette Ligovski - l’une des rues les plus fréquentées de la ville sur la Neva. Vous pouvez admirer en outre les dômes des cathédrales Saint-Vladimir et Saint-Isaac.

74, perspective Ligovski, site Web en russe

Terrasse sur le toit de la deuxième scène du théâtre Mariinsky

En été, lorsque vous achetez un billet pour une pièce de théâtre dans l'espace Mariinsky-2, vous pouvez également visiter la plateforme d'observation située sur le toit du théâtre une heure avant le début de la représentation. Le centre historique de Saint-Pétersbourg est clairement visible depuis la terrasse ouverte et vous pouvez voir la place du Théâtre et la cathédrale Nikolski en détail.

N°34, rue Dekabristov, site Web en anglais

