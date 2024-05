Dix conseils utiles pour un touriste à Saint-Pétersbourg

Si vous vous rendez pour la première fois dans la capitale culturelle de la Russie et que vous avez l’intention de bien explorer la ville, voici quelques conseils qui rendront votre visite plus confortable et plus agréable.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Choisissez le meilleur moment pour votre séjour

Elena Nikonova/Getty Images Elena Nikonova/Getty Images

Saint-Pétersbourg est magnifique à tout moment de l’année. Nous vous recommandons de la visiter en été, en particulier pendant la saison des Nuits blanches, de fin mai à début juillet. Et aussi à la fin du mois de septembre, lorsque les parcs de la ville et des environs se parent de couleurs automnales. En hiver, il peut faire très froid, mais de début décembre à fin janvier, toute la ville est magnifiquement ornée d’illuminations et, dans de nombreux endroits, des patinoires pittoresques sont ouvertes. Alors, si vous n’avez pas peur du gel, soyez les bienvenus !

Explorez Saint-Pétersbourg au-delà de la perspective Nevski et des principales curiosités

ANGHI/Getty Images ANGHI/Getty Images

De nombreux touristes font la même erreur et passent le plus clair de leur temps à marcher le long de la perspective Nevski. Certes, il s’agit de l’artère principale de la ville, mais il suffit de s’y promener une fois. Pour éviter de vous limiter à cela, veillez à vous aventurer dans les rues voisines et parallèles, à trouver de beaux bâtiments et palais ici et là, à entrer dans des cours ouvertes, à explorer le Pétersbourg moins fastueux dans le style de Dostoïevski.

Achetez une carte Podorojnik

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Si vous comptez utiliser les transports publics, il est préférable d’acheter une carte de transport Podorojnik. En réapprovisionnant le solde de votre porte-monnaie électronique, elle peut être utilisée pour payer facilement les trajets en métro, bus, trolleybus et tramway.

Téléchargez une application officielle de taxis

Alexeï Danichev/Sputnik Alexeï Danichev/Sputnik

Si vous devez utiliser un taxi, il est préférable de télécharger une application pour le commander. Nous vous déconseillons de prendre une voiture « attrapée » dans la rue, le prix peut être extrêmement gonflé et ce n’est pas sécurisé. Il est préférable d’appeler un taxi via les applications Yandex Go, Get Taxi ou City-Mobil.

Achetez vos billets en ligne à l’avance

Westend61/Getty Images Westend61/Getty Images

Pour éviter les files d’attente à l’Ermitage ou dans d’autres musées (ainsi que dans des églises comme les cathédrales Saint-Isaac ou Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé), il est préférable de planifier sa visite à l’avance. Les billets sont vendus pour une heure d’arrivée précise (par plages de 30 ou 60 minutes), ce qui vous permet de calculer approximativement l’heure à laquelle vous vous y rendrez. De plus, si vous achetez un billet en ligne, vous serez sûr que le musée sera ouvert ce jour-là, car l’Ermitage n’est pas ouvert le lundi, tandis que le Musée Russe est fermé le mardi !

>>> Les sept plus belles églises de Saint-Pétersbourg

Réservez les restaurants à l’avance

Alexandre Goloubev/Getty Images Alexandre Goloubev/Getty Images

Saint-Pétersbourg compte un grand nombre de cafés, de restaurants et de bars pour tous les goûts. Néanmoins, si vous avez envie d’un endroit en particulier, il est préférable de réserver à l’avance par téléphone ou en ligne. Certains lieux populaires peuvent en effet être impossibles d’accès en raison de l’afflux de visiteurs.

Choisissez un hôtel dans l’arrondissement central ou le long de la Fontanka

Vladislav Zolotov/Getty Images Vladislav Zolotov/Getty Images

Saint-Pétersbourg est une grande ville. Si vous souhaitez visiter le plus grand nombre de sites possible, il est donc préférable de séjourner sur la rive sud de la Neva. Le centre est assez étendu, mais en général, si vous logez près de la perspective Nevski ou de la rivière Fontanka, vous pourrez vous rendre partout assez rapidement et commodément.

Vous trouverez des hôtels dans différentes catégories de prix, mais si vous voulez économiser de l’argent ou séjourner près de certains endroits plus éloignés du centre, il est préférable de choisir des hôtels proches du métro.

N’oubliez pas les ponts levants

thrshr/Getty Images thrshr/Getty Images

D’avril à novembre, les ponts de Saint-Pétersbourg se lèvent. C’est l’une des attractions les plus populaires auprès des touristes, mais cela pose quelques problèmes pour les déplacements dans la ville. Ainsi, si vous vous êtes promené à proximité de la cathédrale Saint-Isaac et que vous devez vous rendre à votre hôtel sur l’île Vassilievski, n’oubliez pas qu’entre 1h30 et 4h30 du matin, il est difficile de se rendre de l’autre côté de la Neva. Il existe une route de contournement, mais en taxi cela prend beaucoup de temps et n’est pas bon marché.

>>> Neuf musées et centres culturels de Saint-Pétersbourg accessibles absolument gratuitement

Prévoyez une journée pour visiter les alentours de la ville

Ioulia Bourmistrova/Getty Images Ioulia Bourmistrova/Getty Images

Saint-Pétersbourg a été construite comme la nouvelle capitale de l’Empire russe. Pour apprécier la puissance et la beauté des résidences impériales, il faut donc absolument visiter l’un des complexes de palais en périphérie, par exemple Peterhof avec ses fontaines majestueuses ou Tsarskoïé Selo. Il est préférable de consacrer une journée entière à cette excursion, de se promener tranquillement dans les parcs resplendissants, d’entrer dans les palais (n’oubliez pas d’acheter les billets à l’avance) et de déjeuner sur place.

Consacrez au moins trois jours à votre voyage

Alexandre Roubtsov/Getty Images Alexandre Roubtsov/Getty Images

Bien sûr, deux semaines ne suffiront pas pour voir tous les sites de Saint-Pétersbourg et de ses environs. Vous pourriez vous promener dans le musée de l’Ermitage pendant une journée entière. Toutefois, pour respecter le programme minimum, il est conseillé de venir au moins trois jours. Visitez quelques musées, faites une promenade en bateau le long des canaux, allez en dehors de la ville, assistez à un ballet au théâtre Mariinski et promenez-vous beaucoup dans Saint-Pétersbourg de jour comme de nuit.

Dans cet autre article, découvrez dix conseils utiles pour un touriste à Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.