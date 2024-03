Comment un étranger peut-il trouver et payer un hôtel en Russie en 2024?

Les cartes des systèmes de paiement Visa, MasterCard et American Express ne fonctionnent plus en Russie à l’heure actuelle, de même que de nombreux services de réservation d’hébergement bien connus. Cependant, il existe des alternatives et les touristes ne seront pas laissés à la rue.

L’impossibilité de réserver des hôtels ou des appartements en Russie par l’intermédiaire de services internationaux populaires est compensée par de nouveaux agrégateurs russes en ligne et par les propres systèmes de paiement d’un certain nombre d’hôtels. Qui plus est, certains d’entre eux sont disponibles en langues étrangères.

Le plus grand agrégateur d’hôtels est Ostrovok.ru. Il s’agit d’une base de données pratique de presque tous les hôtels, auberges de jeunesse, appartements, et gîtes de Russie, où vous pouvez trouver une option pour tous les goûts et toutes les bourses, obtenir des informations générales et comparer les options en fonction des équipements disponibles. L’interface prend en charge l’anglais, l’allemand, le français et de nombreuses autres langues. Toutefois, il n’est possible de payer une réservation qu’avec une carte bancaire russe, mais le portail a un partenaire – Zenhotels.com, où la même base de données d’hôtels est disponible et où les cartes internationales Visa et MasterCard sont acceptées pour le paiement.

Un autre grand agrégateur pour la recherche de billets d’avion et d’hôtels, Onetwotrip.com (disponible en anglais, allemand et espagnol), permet également aux utilisateurs étrangers de réserver des hôtels dans toute la Russie avec un paiement international par Visa et MasterCard.

Lorsque l’on cherche un hôtel convenable et que l’on possède une carte provenant d’une banque russe, d’autres agrégateurs peuvent aussi être utilisés à des fins de comparaison – par exemple, Travel.yandex.ru (uniquement en russe) et Anywayanyday.com (disponible en anglais et en allemand).

Certains hôtels de Moscou et de Saint-Pétersbourg acceptent en outre les cartes bancaires étrangères en ligne. Il s’agit par exemple des hôtels cinq étoiles Ararat Park Hotel (ex-Hyatt) et The Carlton (ex-The Ritz-Carlton) dans la capitale, ou de l’hôtel Astoria à Saint-Pétersbourg, très fréquentés par les étrangers. La chaîne économique Ibis propose également le paiement en ligne avec des cartes internationales.

La plupart des grandes chaînes internationales présentes en Russie, comme Novatel, Radisson Blu ou Hilton, n’acceptent de leur côté que les cartes bancaires russes ou offrent la possibilité de payer sur place en espèces.

Le portail Sutochno.ru permet quant à lui de trouver des appartements privés dans toute la Russie. Il comporte environ 200 000 annonces de location de chambres, d’appartements et de cottages à la journée. Selon les règles, pour effectuer une réservation, vous devez effectuer un prépaiement avec une carte russe, mais le service vous permet d’écrire aux propriétaires et de convenir avec eux d’un paiement sur place. L’interface est traduite en anglais.

