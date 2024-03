Quand les destinations s’emmêlent: ces villes russes homonymes à ne pas confondre

La Russie compte 1.120 villes partageant leur nom avec une autre localité. Qui plus est, certaines de ces cités homonymes se ressemblent en dépit de la distance qui les sépare.

Sovetsk

Legion Media Legion Media

La ville de Sovetsk, dans la région de Kaliningrad, est la deuxième plus grande ville de cette dernière et se trouve à la confluence de la rivière Tilse et du fleuve Niémen, à la frontière avec la Lituanie.

Sovetsk43 (CC BY-SA) Sovetsk43 (CC BY-SA)

Une autre ville portant ce même nom se dresse dans la région de Kirov. De taille moyenne, cette agglomération est au croisement des rivières Pijma et Viatka.

Blagovechtchensk

Legion Media Legion Media

Celle de la région de l’Amour est située juste en face de la ville chinoise de Heihe, que l’on voit depuis la promenade. D’ailleurs, il s’agit de l’une des stations finales du Transsibérien.

Aidar254 (CC BY-SA) Aidar254 (CC BY-SA)

La Bachkirie a elle aussi une localité appelée ainsi. Il s’agit d’une ville industrielle, qui a été fondée au XVIIIe siècle autour d’une raffinerie de cuivre, non loin d’Oufa, la capitale de cette république.

Kirovsk

Semen Vasileyev/Anadolu Agency/Getty Image Semen Vasileyev/Anadolu Agency/Getty Image

La région de Mourmansk, presqu’entièrement située au-delà du cercle polaire arctique, et celle de Leningrad comptent des villes appelées d’après le révolutionnaire Sergueï Kirov. La première est située au pied du massif montagneux de Khibiny, l’une des Mecque nationales des amateurs de sports de glisse.

Olga1969 (CC BY-SA) Olga1969 (CC BY-SA)

La seconde est une ville satellite de Saint-Pétersbourg. L’on y trouve un mémorial consacré à la défense de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale.

Primorsk

Legion Media Legion Media

Dans cette ville de taille modeste de la région de Leningrad, se dresse la kirche de Sainte-Marie-Madeleine, église luthérienne du début du XXe siècle.

Legion Media Legion Media

Une autre ville homonyme se trouve dans la région de Kaliningrad. Comptant parmi les plus petites villes du pays, elle abrite pourtant de beaux édifices et de charmantes rues.

Krasnoslobodsk

Stanislav Krassilnikov/TASS Stanislav Krassilnikov/TASS

Ce nom vient de « krasny », voulant dire « rouge », mais qui signifiait autrefois aussi « beau », et de « sloboda » – « faubourg », ce qui donne « belle bourgade ». En Russie, l’on en trouve deux, dont une en Mordovie. Connue depuis le milieu du XVIe siècle, elle a porté jusqu’en 1780 le nom de Krasnaïa Sloboda.

Natalia Semenova (CC BY-SA) Natalia Semenova (CC BY-SA)

La seconde est située près de Volgograd. Ville satellite de cette dernière, elle a été fondée en 1870.

