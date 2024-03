Les sept plus anciennes mosquées de Russie 

La plus ancienne mosquée qui se trouve en Russie fut construite au VIIIe siècle après J.-C. (IIe siècle de l’Hégire). Comme les six autres que nous vous présentons ici, elle est ouverte au culte et à la visite.

Mosquée du vendredi (Derbent, VIIIe siècle après J.-C. / début du IIe siècle de l’Hégire)

La mosquée du vendredi à Derbent, au Daghestan, est la plus ancienne mosquée de Russie. Elle fut construite en 733-734 après J.-C. et était à cette époque le plus grand bâtiment de la ville. La mosquée actuelle, avec sa salle de prière de soixante-dix mètres sur vingt, est celle qui fut achevée en 1368 après J.-C. Au XVe siècle, une madrassa (école coranique) fut construite en face de ce lieu de culte. Ces deux monuments sont en parfait état de conservation.

De 1938 à 1943, la mosquée servit de prison. Elle fut ensuite rendue au culte. Durant la période soviétique, elle était la plus grande mosquée du Caucase du Nord. Elle est aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les quatre plus vieux platanes qui sont dans sa cour sont protégés par la loi fédérale comme des monuments de la nature vivante.

Mosquée du khan Ouzbek (Crimée, XIVe siècle après J.-C. / fin du VIIe de l’Hégire)

La ville de Solkhat ou Kyrym (aujourd’hui, Stary Krym) était aux XIIIe-XIVe siècles après J.-C. la capitale de la division administrative du sud de la Horde d’Or. La péninsule de Crimée (Крым – Krym) tient son nom de la ville de Kyrym. C’était une grande ville commerciale où se croisaient des marchands de nombreuses origines.

En 1314 après J.-C., sous le khan Ouzbek (v.1282-1341) qui s’était converti à l’islam et en fit la religion officielle des terres sur lesquelles s’étendait son pouvoir, une première mosquée fut construite à Kyrym. Le bâtiment qui nous est parvenu remonte au début du XVe siècle après J.-C., ce qui en fait de toute façon la seconde mosquée la plus ancienne de Russie. Derrière le lieu de culte, on peut voir les vestiges de la madrassa qui était contemporaine de la mosquée de l’époque d’Ouzbek.

Mosquée des khans (Kassimov, XVIe siècle après J.-C. / IXe siècle de l’Hégire)

On ne connaît pas la date exacte de la construction de la mosquée de Kassimov (ville de la région de Riazan située à deux cent cinquante kilomètres au sud-est de Moscou) : elle remonte aux XVe ou XVIe siècles après J.-C. En revanche, son minaret est daté avec certitude du XVIe siècle. Kassimov était la capitale du khanat de Kassimov, le dernier vestige de la désagrégation de la puissante Horde d’Or. Il disparut en 1681, à la mort de sa dernière khancha. La mosquée de Kassimov fut détruite vers 1702, alors qu’était menée une politique de christianisation des Tatars. Une légende explique ainsi la démolition de ce lieu de culte : alors qu’il voguait sur la Volga, le tsar Pierre Ier, croyant voir au loin le clocher d’une église, se signa. Lorsqu’il comprit sa méprise, pris d’une colère superstitieuse, il ordonna que la mosquée soit rasée.

En 1768 seulement, Catherine II, qui faisait preuve d’une plus grande tolérance religieuse que Pierre Ier, autorisa par un décret particulier la construction d’une nouvelle mosquée à Kassimov. En 1939, elle fut transformée en musée de l’histoire locale. Elle fut rendue au culte en 2003.

Mosquée Märcani (Kazan, XVIIIe siècle / XIIe siècle de l’Hégire)

En 1767, lors d’un voyage sur la Volga, l’impératrice Catherine II fit une halte à Kazan. Les musulmans de la ville lui offrirent de riches présents et obtinrent l’autorisation d’ériger une mosquée. Sa construction dura trois ans. Elle fut la première mosquée en pierre construite à Kazan depuis la prise du khanat en 1552. Sa conception respecte les traditions de l’architecture religieuse tartare médiévale : le minaret s’élève sur le toit de la salle de prière. Durant l’époque soviétique, la mosquée Märcani fut la seule de Kazan à rester ouverte au culte.

Mosquée blanche (Astrakhan, XVIIIe-XIXe siècle / fin du XIIe siècle de l’Hégire)

La mosquée blanche fut érigée en 1810 à l’emplacement d’une précédente en bois mentionnée pour la première fois en 1777. Sa construction fut financée par le marchand tatar de la 1re Guilde David Izmaïlov. Elle resta ouverte au culte jusqu’en 1930. Elle abrita ensuite successivement un jardin d’enfants, un atelier de couture, une boulangerie, une fabrique de contre-plaqué. Le bâtiment subit de nombreuses transformations.

La mosquée blanche obtint le statut de monument historique en 1990 et fut rendue au culte en 1992. À cette époque, elle n’avait déjà plus ni mihrab, ni minaret. Ses fenêtres avaient été brisées, la salle de prière, divisée en trois étages. La mosquée blanche retrouva son aspect originel en 2008 grâce à des dons de musulmans de Kazan.

Mosquée dite historique (Moscou, XIXe siècle/début du XIIIe siècle de l’Hégire)

En 1823, lorsque le gouverneur de Moscou Dmitri Golitsyne autorisa la reconstruction de la mosquée historique dans le quartier de Zamoskvorétchié (dont la première mention date de 1712), il ordonna qu’on ne puisse distinguer ce lieu de culte musulman des bâtiments alentours. Ce fut seulement sous Alexandre III que cette mosquée acquit l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui : on lui ajouta alors un minaret et une coupole. La salle de prière fut agrandie. Elle peut accueillir mille cinq cents fidèles. Jusqu’en 1904, année où la construction de la grande mosquée de Moscou fut achevée, celle du faubourg tatar était la grande mosquée de la ville.

En 1937 , l’iman de la mosquée dite historique Abdoullah Chamsoutdinov fut fusillé. En 1939, la mosquée fut fermée puis servit à des usages civils. En 1967, son minaret fut démoli. Il fut reconstruit en 1992-1993 grâce à une donation de l’ambassade d’Arabie saoudite à Moscou. La mosquée fut alors rendue au culte.

Mosquée Toukaïev (Oufa, XIXe siècle / début du XIIIe siècle de l’Hégire)

La mosquée Toukaiev fut la première grande mosquée d’Oufa. Construite en 1830, elle est l’une des plus anciennes mosquées de Russie ouvertes au culte. Pendant l’époque soviétique, elle ne fut pas fermée. En 1960, elle était le seul lieu de culte musulman d’Oufa encore ouvert. De même que l’école tatare attenante (en lieu et place de l’ancienne madrassa).

