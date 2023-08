C’est aussi la Russie… pas le Proche-Orient!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Une forteresse millénaire de pierre claire, une vue imprenable sur une cité de laquelle s’élancent tantôt des minarets, tantôt les tours d’une vielle église. Sous un soleil de plomb, l’on aperçoit aussi les toits d’un hammam… Non, vous n’êtes ni au château Saint-Gilles, à Tripoli, ni devant l’une des nombreuses citadelles de Syrie. Il s’agit de la forteresse de Naryn-Kala, à Derbent, en république du Daghestan. Faisant face à la mer Caspienne et désormais inscrite à l’Unesco, elle a été fondée au VIe siècle durant la domination perse de cette région du Caucase russe.

Il est intéressant de noter que cette enceinte a été conçue de sorte à résister aux plus longs sièges, si bien que des réservoirs souterrains ont été réalisés afin d’y stocker d’importantes quantités d’eau en provenance des sources de montagne. Or, l’un de ces réservoirs n’était autre qu’une ancienne église chrétienne, bâtie ici encore plus tôt, au IV-Ve siècle, et qui s’est ensuite, faute d’entretien, presqu’entièrement enfoncée dans le sol. Sur le territoire de Naryn-Kala, l’on trouve aussi l’une des plus anciennes mosquées de Russie, des geôles, ou encore le palais des khans de Derbent. Comme dans beaucoup de cités riches d’histoire, les représentants des trois confessions monothéistes coexistent aujourd’hui paisiblement dans cette ville.

