Dix curiosités de la région de Vladimir à voir au moins une fois dans votre vie

À l’est de Moscou, se trouve l’une des plus anciennes villes russes, autrefois centre d’une principauté d’apanage. Dans cette ville, et dans toute la région qui l’entoure, vous pouvez vous plonger dans l’histoire ancienne de la Russie.

Portes d’or, Vladimir

Aujourd’hui, Vladimir est une petite ville de province, bien qu’elle soit la capitale de toute une région. Cependant, à l’époque de la fragmentation féodale, elle était le centre de la puissante Rus’ du Nord-Est. La ville a souvent été soumise à des raids ennemis, et a notamment souffert de l’invasion des Tataro-Mongols. Il y avait d’ailleurs autrefois un puissant mur de fortification, mais il ne reste aujourd’hui que des monticules et la Porte d’or. L’on pense qu’auparavant, les battants en chêne étaient recouverts de dorures, d’où le nom de la porte. À l’intérieur, se trouve aujourd’hui un musée avec une exposition militaro-historique et un diorama très intéressant de l’attaque de la ville par les Tataro-Mongols.

Cathédrale de l’Assomption, Vladimir

À Vladimir, vivaient des princes riches et puissants. Chacun d’entre eux aspirait à laisser derrière lui un temple magnifique. L’un de ces monuments de la Rus’ pré-mongole est la cathédrale de l’Assomption, construite par le prince André Bogolioubski au XIIe siècle. Plus tard, après un grand incendie, elle a été restaurée et achevée par son frère cadet et nouveau prince, Vsevolod le Grand Nid. La cathédrale de pierre est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et impressionne par sa taille, son architecture complexe et sa riche décoration intérieure. Les murs y sont en effet couverts de fresques colorées réalisées par le légendaire Andreï Roublev.

Souzdal

La ville la plus accueillante de Russie, où tous les touristes étrangers sont emmenés pour découvrir la « vraie Russie », telle qu’elle apparaît dans les contes de fées. Maisonnettes en bois, cafés servant des teintures et des plats selon des recettes anciennes (par exemple, le chtchi d’une journée et les crêpes de sarrasin avec du caviar de brochet). L’une des principales attractions de Souzdal, outre l’ancien Kremlin, est le musée en plein air de l’architecture en bois, où l’on peut admirer des églises et des maisons en bois uniques des XVIIIe et XIXe siècles.

Église de l’Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl

Elle est souvent considérée comme la plus belle église de Russie. Toutefois, s’il y en a beaucoup à se disputer ce titre, le paysage autour de l’église est véritablement fantastique. L’église en pierre blanche a été construite au XIIe siècle dans une plaine, sur une prairie inondable. Une colline a donc été spécialement aménagée pour la protéger de l’eau. Au printemps, lorsque les eaux de fonte l’entourent, l’église blanche comme neige est tout bonnement magnifique. Les peintures intérieures originales n’ont pas survécu, mais l’on peut voir les ornements sculptés et les bas-reliefs en forme d’animaux et du roi David.

Alexandrov

Cette petite ville était autrefois au centre du destin du pays. C’est en effet ici qu’Ivan le Terrible a vécu pendant 17 ans après avoir quitté Moscou, et d’ici qu’il a gouverné la Rus’ (et où il a organisé l’opritchnina). La forteresse « Sloboda d’Alexandrov » a ainsi remplacé le Kremlin de Moscou pour le tsar, et c’est en son sein que se trouve aujourd’hui la « Cour du Souverain », une reconstitution de la situation qui prévalait à l’époque d’Ivan le Terrible. L’on y trouve notamment une réplique de son trône en os.

Gous-Khroustalny

Gous-Khroustalny est surnommée la capitale du verre de Russie. En 1756, les marchands Maltsov ont en effet construit une manufacture de verre sur la rivière Gous. La cristallerie Goussevski fonctionne encore aujourd’hui, vous pouvez y accéder lors d’une excursion. La ville abrite également un musée de la cristallerie et un grand nombre de vieux bâtiments en briques rouges et de maisons en bois.

Mourom

L’une des plus anciennes villes de Russie, du même âge que l’État russe. Sur la rive pittoresque de l’Oka, se trouve l’un des plus anciens monastères de Russie, celui de la Transfiguration du Sauveur, datant de la fin du Xe siècle et du début du XIe siècle. Mourom est également connue pour être le lieu de naissance du bogatyr (preux du folklore russe) Ilia Mouromets. D’autres habitants célèbres ont été le prince Piotr et son épouse Fevronia – ce couple saint semi-légendaire a un monument dans la ville, tandis qu’ils sont considérés comme les gardiens de l’amour, de la famille et de la fidélité en Russie.

Petouchki

Petouchki mérite une visite, ne serait-ce que parce qu’il s’agit de la destination finale du héros du livre culte Moscou-sur-Vodka. En vous y rendant, mettez le livre audio en marche et savourez l’odyssée alcoolique soviétique de Venedikt Erofeïev. Petouchki est une petite cité, désormais célèbre pour un habitant atypique, le fermier britannique John Kopisky. Depuis plus de 30 ans, il possède la nationalité russe, a épousé une Russe et s’est converti à l’orthodoxie. Ici, en pleine nature, il a créé tout un complexe touristique agro-culturel, Bogdarnia, où il élève du bétail, fabrique du fromage et régale ses clients dans son restaurant authentiquement russe.

Monastère insulaire de la Présentation

Des moines ont commencé à s’installer sur une petite île au centre du lac Vvedenskoïé (de la Présentation) dès le XVIIe siècle et y ont rapidement fondé un monastère. À l’époque soviétique, ce dernier a été utilisé pour divers besoins : y ont été aménagés un entrepôt et un cinéma. Aujourd’hui, le service religieux y a repris, mais il s’agit désormais d’un couvent pour femmes.

Gorokhovets

Gorokhovets est située à la frontière de la région de Nijni Novgorod. Autrefois, c’est par cette ville que passait la voie navigable reliant Moscou à Nijni-Novgorod, célèbre pour sa grande foire. C’est pourquoi les bateaux chargés de marchandises s’arrêtaient toujours à Gorokhovets, et les marchands y construisaient des maisons et investissaient dans la construction d’églises. Nombre d’entre elles sont de véritables chefs-d’œuvre d’architecture. L’un des bâtiments les plus célèbres de la ville est en outre le terem de marchand surnommé la « Maison aux sirènes ».

