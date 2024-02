Quelle est la différence entre l’Ermitage et le palais d’Hiver?

Le palais d’Hiver est le célèbre bâtiment turquoise qui se dresse sur la place du Palais. C’est également l’un des bâtiments du plus grand musée de Russie, l’Ermitage.

L’Ermitage possède d’autres bâtiments. Certains d’entre eux sont rattachés physiquement au palais d’Hiver :

Petit Ermitage

Grand (Ancien) Ermitage

Théâtre de l’Ermitage

Nouvel Ermitage

Ces cinq bâtiments forment le complexe principal du musée. Ils sont tous reliés par des passages intérieurs.

L’Ermitage comprend également deux bâtiments qui ne sont pas attenants au palais d’Hiver et aux bâtiments qui y sont rattachés. Il s’agit de l’État-major (situé sur la place du Palais, en face du palais d’Hiver) et du palais Menchikov (situé à un kilomètre et demi, sur le quai de l’Université).

Histoire de l’Ermitage

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Le nom du musée provient du Petit Ermitage (autrefois simplement « Ermitage »), adjacent au palais d’Hiver et construit sur ordre de Catherine II. Elle l’a conçu comme un lieu isolé censé accueillir ses soirées divertissantes, appelées « petits ermitages ». Elle y conservait également sa collection d’œuvres d’art.

La collection de Catherine II a grandi, et le besoin d’un nouvel espace s’est fait sentir – on a ainsi construit le Grand Ermitage. Plus tard, par décret de l’impératrice, le théâtre de l’Ermitage a rejoint à l’ensemble du palais.

Le bâtiment suivant, le Nouvel Ermitage, a été érigé sous Nicolas Ier. Il s’agit du premier édifice destiné à héberger un musée de Russie : il a été construit spécifiquement pour abriter les collections d’art impériales.

Le palais d’Hiver ​​​​​​servait de résidence des tsars jusqu’à la révolution de février 1917, même si à partir de 1904 la famille impériale vivait à Tsarskoïé Selo. En 1915, sur décision de Nicolas II, un hôpital destiné à réaliser des opérations sur les soldats blessés pendant la Première Guerre mondiale a été installé dans le palais. De juillet à octobre 1917, le gouvernement provisoire se réunissait entre ses murs. Après la chute de ce dernier, les bolcheviks ont démantelé l’hôpital ; le palais d’Hiver et l’Ermitage ont été déclarés musées d’État.

Le palais d’Hiver a été rebaptisé « Palais des Arts ». Il combinait les fonctions de musée classique et de musée de la révolution d’Octobre. En 1945, les expositions « révolutionnaires » ont été supprimées et le bâtiment de l’ancienne résidence impériale a finalement été intégré à l’Ermitage.

