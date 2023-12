Veliki Oustioug, une ville du Nord de la Russie où le Nouvel An est roi

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le nord de la Russie, il existe un grand nombre de villes et de villages anciens qui valent la peine d’être visités. Mais Veliki Oustioug, dans la région de Vologda, se distingue parmi eux. Elle est située à 450 km au nord-est de Vologda, presque à la limite de la région d’Arkhangelsk.

La première mention de Veliki Oustioug remonte à 1147. Elle a donc le même âge que Moscou. En fait, des gens vivaient ici avant cela.

Les Slaves se sont installés dans cette région septentrionale en raison de sa position commerciale avantageuse : deux rivières se rencontrent ici - la Soukhona et le Youg -, le long desquelles vous pouviez atteindre le fleuve Dvina septentrionale, puis la mer Blanche. De là, il était possible de se rendre en Europe et en Asie.

Il y a plusieurs siècles, la ville était le plus grand centre commercial du Nord de la Russie. Ses foires rivalisaient même avec celles de Moscou. Au XVIe siècle, l’importance commerciale d’Oustioug a augmenté, raison pour laquelle Ivan le Terrible l’a inclue parmi l’opritchnina, des cités qui fournissaient de l’argent pour entretenir le souverain. Au cours de cette période, le titre de Veliki (le Grand) a été accordé à Oustioug.

La ville est devenue célèbre non seulement pour sa vie commerciale, mais aussi en raison de ses artisans. C’est ici que sont nés le « gel sur fer blanc », la nielle nordique sur argent et d’autres objets artisanaux uniques. De nombreux artisanats y existent encore à ce jour.

Veliki Oustioug est une véritable ville-musée. On y trouve plus de 150 sites du patrimoine culturel, dont 28 lieux de culte des XVIIe et XVIIIe siècles.

La cour de la Cathédrale, le cœur de la ville, est un lieu incontournable. Il s’agit d’un complexe de temples (XVII-XVIII siècles) composé de la cathédrale de l’Assomption avec son clocher, de la cathédrale Procope-le-Juste et de l’église Saint-Jean, ainsi que de plusieurs autres dépendances.

Les cathédrales se dressent sur un quai d’où offre une vue imprenable sur la rive opposée de la rivière Soukhona et sur le faubourg Dymovski avec ses anciennes églises.

Aujourd’hui, Veliki Oustioug est également l’un des endroits les plus populaires de Russie pour le tourisme hivernal, car on trouve ici deux résidences de Ded Moroz (Père Gel, l’équivalent russe du Père Noël).

Au centre-ville se trouve sa première résidence, qui se trouve dans une maison de marchand du XIXe siècle.

À proximité de Veliki Oustioug se trouve son domaine rural, où il reçoit en personne ses invités.

Pendant les vacances d’hiver, des trains touristiques spéciaux desservent la gare de Veliki Oustioug.

