Pourquoi de nombreux parcs de Russie portent-ils le nom de Gorki?

Le parc Gorki? Vous en trouverez un non seulement à Moscou, mais aussi à Samara, à Kazan, à Krasnoïarsk, à Perm et dans bien d’autres villes russes.

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Celui de Moscou est sans doute le plus célèbre parc de la ville. Au début du XXe siècle, des potagers et décharges se tenaient sur les lieux de son emplacement actuel. En 1922, les bolcheviks y ont tenu une Exposition agricole panrusse et, six ans plus tard, il a été décidé d’y dresser le tout premier parc de culture et de détente du pays.

Le parc Gorki pendant les années 1930 Emmanuil Yevzerikhin/ MAMM/MDF/Russia in photo

Il était prévu d’y mener des missions d’instruction pour les travailleurs. Le projet a engagé des architectes tels que Constantin Melnikov et El Lissitzky, connus pour leurs œuvres d’avant-garde.

Patinoire du parc Gorki, années 1930 Emmanuil Yevzerikhin/ MAMM/MDF/Russia in photo

Rien que le jour de son inauguration, l’endroit a été visité par plus de 100 000 personnes. Les allées étaient ornées de sculptures ; des endroits réservés à la pratique du sport, des pistes de danse et des salles de lecture y avaient également été aménagés.

En 1932, l’endroit a été appelé en l’honneur de l’écrivain soviétique Maxime Gorki, à l’occasion du 40e anniversaire de son œuvre. Critique face à cette décision, l’homme de lettres s’y rendait et y tenait des rencontres avec les lecteurs.

Le parc était vraiment exemplaire et c’est la raison pour laquelle d’autres villes de l’Union soviétique ont suivi l’exemple et créé leur propre parc Gorki. Tous ont des traits en commun : une entrée centrale monumentale, des allées, des zones créatives, des cafés et une grande roue.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

