Ouverture du parc Huamin, un îlot de Chine en plein cœur de la capitale russe

Pavillons traditionnels, arches, ponts et lanternes dans le style chinois… le tout en plein cœur de la capitale russe.

Le parc paysager Huamin a ouvert ses portes début mai, à proximité du centre d’affaires du même nom et non loin de la station de métro Jardin botanique. Le parc s’étend sur plus de 5,2 hectares, ce qui en fait l’un des plus grands parcs dans le style chinois en dehors de Chine (et le plus grand d’Europe).

L’idée de sa construction est apparue au début des années 2000, mais elle ne s’est concrétisée que maintenant. Le chantier a duré plusieurs années.

L’architecture du parc comprend trois zones : des pavillons traditionnels avec un étang au centre, une zone avec des promenades en planches dans la partie boisée, et une zone auxiliaire.

À l’entrée, les visiteurs traversent une arche ornée de créatures mythiques issues des légendes chinoises et de lanternes typiques. Non loin de l’entrée principale se dresse un monument au philosophe chinois Confucius. On trouve dans le parc plusieurs pavillons cosy, où des cérémonies du thé et d’autres événements auront lieu à l’avenir.

Tous les sites ont des noms chinois poétiques : étang de Linglong (étang du raffinement), arche de Ziyun (« arche du nuage pourpre »), pont de Baxian (« pont des Huit Immortels »), et autres.

La zone la plus instagrammable se situe autour de l’étang artificiel avec des saules : on se croirait télétransporté dans l’empire du Milieu !

