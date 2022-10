«Point Nemo»: quel est l’endroit de Russie le plus éloigné de toutes les frontières du pays?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Qu’est-ce que le point Nemo ?

Si vous vous êtes déjà demandé où est le royaume de la solitude absolue, où personne ne vous trouvera jamais, il s’agit du point Nemo. Il n’y a qu’un hic : il n’y a aucune terre là-bas, seules les immenses étendues océaniques.

C’est le nom du point des océans le plus éloigné de toute terre. Le nom officiel de cet endroit est le Pôle maritime d’inaccessibilité. Il a été calculé il y a 30 ans par le chercheur croate Hrvoje Lukatela à l’aide d’une simulation informatique. L’endroit est situé dans l’océan Pacifique aux coordonnées 48"S et 123"O et 2 688 kilomètres le séparent des trois points de terre les plus proches. Cet endroit reculé doit son nom au capitaine Nemo, personnage de l’œuvre de Jules Verne.

Station Mir NASA NASA

En fait, ce n’est pas un point sur la carte, mais une vaste étendue de plus de 30 millions de kilomètres carrés. C’est un véritable désert marin (on l’appelle aussi zone morte géante). Ici, d’énormes masses d’eau, du fait des courants, tourbillonnent et n’ont presque aucun contact avec les autres en raison de la pression et de la température. Par conséquent, l’eau contient extrêmement peu de nutriments et il y a peu de faune.

Lire aussi : Ni Arctique, ni Sibérie: comment définir le concept de «Nord russe»?

C’est en raison de son isolement extrême que cet endroit a été choisi comme cimetière pour les débris spatiaux - les satellites, stations spatiales et vaisseaux spatiaux retirés de l’orbite finissent leurs jours ici. En 2001, la station spatiale Mir, pesant plus de 140 tonnes, y a été inondée, et on prévoit d’y plonger l’ISS à l’expiration de sa durée de vie.

Mais qu’est-ce que le point Nemo russe ?

Désert sibérien

Hypothétiquement, il existe aussi, mais il convient de prendre non pas la terre ferme comme point de repère, mais les frontières des États, à la fois maritimes et terrestres, comme lignes de référence. Ainsi, le « point Nemo » russe est la zone du pays la plus éloignée des autres États. Et bien que la Russie soit le plus grand pays du monde en termes de superficie, il s’est avéré qu’il n’est pas si facile d’y inscrire un cercle de grande superficie dans de telles conditions. En fait, un seul lieu convient.

Taïga Alexeï Droujinine/Sputnik Alexeï Droujinine/Sputnik

Dans la partie européenne de la Russie, la proximité des frontières occidentales, l’échancrure de la côte nord et les protubérances des frontières sud ne permettent pas d’inscrire un cercle d’un rayon supérieur à mille kilomètres.

Les chances augmentent après avoir traversé les montagnes de l’Oural, où la largeur du territoire du nord au sud augmente. Cependant, la côte septentrionale est trop parsemée d’embouchures de rivières se jetant dans la mer et d’archipels. Côté sud, la frontière est plus uniforme, mais on trouve des protubérances de la Mongolie et de la Chine.

Il est encore moins facile d’inscrire un cercle de grand diamètre à l’est du pays, en raison de la nature irrégulière des côtes orientales du Kamtchatka et de l’Extrême-Orient.

Lire aussi : En Russie, ces «portes» menant vers le Cercle polaire arctique

Ainsi, le plus grand cercle s’inscrit dans les étendues de la taïga de la Sibérie orientale. Les chercheurs amateurs pensent qu’il s’agit d’un point équidistant des frontières avec la Chine, la Mongolie et la côte nord avec des coordonnées de 108 degrés de longitude Est et 63 degrés de latitude Nord. Il est situé dans la partie nord de la région d’Irkoutsk, dans la vallée de la rivière Toungouska Inférieure.

La distance la plus courte jusqu’aux frontières sud avec la Chine et la Mongolie est d’environ 1 300 km, tout comme jusqu’aux mers situées au nord, et la colonie la plus proche est le petit village de Khamakar dans le district Kataganski de la région d’Irkoutsk.

Dans cet autre article, admirez des photographies de coucher de soleil réalisées aux quatre coins de la Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.