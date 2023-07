C’est aussi la Russie… pas le mont Fuji!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vivre au pied d’un majestueux volcan n’est pas réservé aux seuls Tokyoïtes ! En effet, les habitants de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient russe, admirent quotidiennement la cime de deux « monts fumants » : l’Avatchinski et le Koriakski. Tous deux actifs, ils culminent respectivement à 2 741 à 3 456 mètres au-dessus du niveau de la mer et leur dernière éruption remonte à 2001 et 2009. Pour rappel, le Kamtchatka, d’une superficie d’environ la moitié de la France métropolitaine, compte près de 300 volcans, dont 30 sont actifs. Terre de nature sauvage, d’ours, de plages de sable noir et de geysers, il attire chaque année de nombreux touristes en quête d’émotions extrêmes.

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

Elena Verechtchaka/TASS Elena Verechtchaka/TASS

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

kuhnmi/VisualHunt kuhnmi/VisualHunt

Dans cet autre article, découvrez justement ce qu’est la cohabitation au Kamtchatka avec les volcans.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.