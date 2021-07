En images: quels sont les pays frontaliers de la Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Officiellement, la Russie a des frontières avec 18 États, dont 16 par la terre, ce qui représente le plus grand nombre de pays voisins terrestres au monde! Seuls 8 d'entre eux sont d'anciennes républiques soviétiques, et les 10 autres sont situés en Europe, en Asie ... et même en Amérique. La longueur totale de la frontière russe est de 60 932 km (22 125 km de frontières terrestres et 38 807 km de frontières maritimes).

Chine

Blagovechtchensk, vue sur le fleuve Amour et la ville chinoise de Heihe Alexandre Rioumine/TASS Alexandre Rioumine/TASS

La frontière entre la Russie et la Chine est longue de plus de 4 200 km et passe par un grand nombre de cours d’eau et de lacs. Il n'y a que 500 mètres entre la ville russe de Blagovechtchensk, en Extrême-Orient, et la cité chinoise de Heihe. Les deux pays sont également séparés par le fleuve Amour et leurs habitants peuvent se saluer lors d'une promenade le long de ses berges. En 2023, il est prévu d'inaugurer un téléphérique au-dessus du fleuve, qui permettra de passer d'un pays à l'autre en quelques minutes seulement.

Gare de Zabaïkalsk et matriochka géante à Manzhouli Evgueni Epantchintsev/Sputnik; Evgueni Epantchintsev/TASS Evgueni Epantchintsev/Sputnik; Evgueni Epantchintsev/TASS

En Sibérie, il n'y a que 6 km entre les villes de Zabaïkalsk et Manzhouli et, pour les touristes russes, il y a dans cette dernière un très grand nombre de centres commerciaux et de divertissements. Le plus impressionnant est la poupée gigogne (matriochka) géante à l'entrée.

États-Unis

Île russe de la Grande Diomède (à droite) et île américaine de la Petite Diomède (à gauche) Jacques Langevin/Sygma/Getty Images Jacques Langevin/Sygma/Getty Images

Seuls 3 750 mètres séparent la Russie et les États-Unis. La frontière entre les deux pays passe par l'eau dans le détroit de Béring, entre les îles Diomède. L'île Ratmanov (Grande Diomède) appartient à la Russie, et l'île Krusenstern (Petite Diomède) aux États-Unis. Une centaine de personnes vivent du côté américain (des autochtones de l'Alaska), tandis que seule la base du service de contrôle des frontières est située du côté russe.

Lire aussi : La Russie est-elle visible depuis l'Alaska?

Japon

Expédition sur le cap Vassine, sur l'île d'Ouroup, dans les Kouriles Danil Godlevski/Sputnik Danil Godlevski/Sputnik

La frontière entre les deux pays a été établie après la Seconde Guerre mondiale et passe par la région des îles Kouriles. Cependant, le Japon ne reconnait pas ce fait et considère ces îles comme son territoire. Les gardes-frontières russes enregistrent ainsi souvent des violations de la frontière par des pêcheurs japonais.

Corée du Nord

Gardes-frontières en patrouille au point de contrôle de Khasan, dans le Primorié Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

La frontière entre la Russie et la RPDC fait moins de 40 km de long et suit le cours du fleuve Toumannaïa dans le territoire du Primorié, près de la gare de Khasan. Le pont ferroviaire de l'Amitié a été construit sur le cours d’eau pendant les années soviétiques.

Mongolie

République de Touva, rocher de l'Aigle, à la frontière mongole Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Les Républiques russes de l'Altaï, de Touva, de Bouriatie et la région de la Transbaïkalie ont une frontière avec la Mongolie, d’une longueur totale de 3 485 km et dont la majorité passe par des lieux très reculés. Pour cette raison, il n'y a que 12 points de contrôle.

Estonie

Forteresses de Narva (à gauche) et d'Ivangorod (à droite) Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

L'une des plus belles frontières internationales de Russie s'étend entre Ivangorod (région de Pskov) et Narva (Estonie) : deux forteresses médiévales sont reliées par un pont piéton qui traverse un fleuve. En 1957, lorsque l'Estonie faisait partie de l'URSS, les républiques ont échangé de petites portions de territoire (il ne s'agissait alors que d'une simple formalité) et aujourd'hui, en conséquence, la Russie revendique la semi-enclave de Doubki.

Norvège

Pont Beckford sur la E105, unique axe routier traversant la frontière russo-norvégienne Lev Fedosseïev/TASS Lev Fedosseïev/TASS

La frontière la plus septentrionale de la Russie passe au-delà du cercle polaire dans la région de Mourmansk. En fait, pendant l’ère soviétique, elle était fermée. Le village frontalier russe est habité principalement par le service des frontières et les employés de la centrale hydroélectrique locale.

Finlande

Rencontre à la frontière entre les équivalents russes et finlandais du Père Noël: Ded Moroz et Joulupukki Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

L’on trouve huit postes de contrôle à la frontière russo-finlandaise : trois dans le district de Vyborg, trois en Carélie et deux dans la région de Mourmansk. Il existe également deux postes de contrôle pour un passage simplifié en Carélie, que seuls les citoyens russes et finlandais peuvent utiliser.

Lettonie

Vue aérienne de la frontière russo-lettone AFP AFP

La frontière entre la Russie et la Lettonie passe par la région de Pskov et s'étend sur un peu plus de 270 km. C'est également là que se situent les frontières de la Russie avec l'UE et l'OTAN.

Lituanie

Plage sur l'isthme de Courlande Irina Mandrykina/TASS Irina Mandrykina/TASS

La majeure partie de la frontière russo-lituanienne passe par l'isthme de Courlande dans la région de Kaliningrad, une exclave russe. C'est l'un des endroits les plus pittoresques de la mer Baltique.

Pologne

Employé d'un point de contrôle à la frontière russo-polonaise Igor Zaremko/Sputnik Igor Zaremko/Sputnik

Cette frontière passe de l'autre côté de la région de Kaliningrad, également par l'isthme de Courlande. Les gens peuvent la traverser à plusieurs endroits, en train, en voiture et même à vélo.

Biélorussie

Stèle à la frontière russo-biélorusse Legion Media Legion Media

La frontière est apparue après la chute de l'URSS en 1991 et n'existe que formellement, sans contrôle frontalier. Elle longe les régions de Pskov, Smolensk et Briansk. Malgré l'absence de postes de contrôle, les étrangers souhaitant se rendre dans les deux pays doivent obtenir deux visas différents.

Lire aussi : Ce mystérieux village russe en Biélorussie coupé du reste du pays et déserté par ses habitants

Azerbaïdjan

Le village daghestanais de Khrioug, sur les berges du Samour Alexeï Koudenko/Sputnik Alexeï Koudenko/Sputnik

La frontière avec l'Azerbaïdjan longe la République du Daghestan, la région la plus méridionale de Russie. Elle passe également le long du fleuve Samour, dans les montagnes.

Kazakhstan

Poteaux indiquant la frontière russo-kazakhe, vue depuis le côté russe Autorizazia (CC BY-SA 3.0) Autorizazia (CC BY-SA 3.0)

La plus longue frontière terrestre du monde se situe entre la Russie et le Kazakhstan – 7 598,8 km. En Russie, 12 régions bordent le Kazakhstan, de celle d’Astrakhan à la République de l’Altaï.

Ukraine

Monument orné du symbole de la République de Crimée près du point de contrôle à la frontière russo-ukrainienne Vladislav Serguienko/Sputnik Vladislav Serguienko/Sputnik

La majeure partie de cette frontière longe les régions de Briansk, Koursk, Belgorod, Voronej et Rostov-sur-le-Don. Alors qu'il existe toujours des différends territoriaux entre la Russie et l'Ukraine liés au statut de la République de Crimée, la Russie dispose également, depuis 2014, d’une frontière avec l'Ukraine qui passe par le lac Sivach, situé sur la péninsule.

Géorgie

Point de contrôle frontalier de Verkhni Lars, inauguré entre la Russie et la Géorgie Vladimir Ivanov/Sputnik Vladimir Ivanov/Sputnik

En 2008, lorsque la Russie a reconnu les Républiques d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud qui se sont séparées de la Géorgie, il ne restait qu'un seul point de contrôle entre la Russie et cette dernière, situé sur la Route militaire géorgienne. Du point de vue de la Géorgie toutefois, les frontières n'ont pas changé après l'effondrement de l'URSS.

Abkhazie

Point de contrôle de Psoou, entre la Russie et l'Abkhazie Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

La frontière passe près de la ville russe d'Adler, sur la mer Noire, et les habitants peuvent la traverser sans visa ni passeport. Ils peuvent d’ailleurs le faire à pied, en train et en voiture. Les résidents de pays étrangers, en revanche, ne sont officiellement pas autorisés à franchir cette frontière.

Ossétie du Sud

Route militaire ossète, à la sortie de la gorge d'Alaguir Alexandre Bojkov (CC BY-SA 4.0) Alexandre Bojkov (CC BY-SA 4.0)

Se rendre de Russie en Ossétie du Sud n'est possible que par l'autoroute transcaucasienne ou par plusieurs cols de montagne. Le passage de la frontière pour les piétons est interdit.

Dans cet autre article, découvrez les spécificités de la vie dans les régions frontalières de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.