Avant et après: quand Moscou ressemblait à un village  

Chèvres, vaches, maisons en bois et forêts… désormais remplacées par des gratte-ciel colorés, des parcs fantaisistes et des autoroutes modernes. Ces périphéries de Moscou étaient autrefois des villages et des villes ordinaires.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Moscou ne s’est pas construite en un jour - cette ville ancienne continue de s'étendre, incorporant de nouveaux villages et villes. Au total, plus de 220 agglomérations rurales sont devenues des quartiers de Moscou, même si leur nombre exact est difficile à estimer. Le développement actif de la périphérie a commencé en 1960, lorsqu'il est devenu nécessaire de résoudre les problèmes de logement (de nombreuses personnes vivaient dans des appartements communautaires) et de circulation (avec la construction du périphérique de Moscou, le MKAD). Moscou, avec ses six millions d'habitants, a presque doublé de taille et ses nouveaux quartiers se sont remplis d’immeubles en panneaux, un style d’édifice qui définissait l'apparence de n’importe quel quartier résidentiel en Russie jusqu'à une date récente. https://fr.rbth.com/lifestyle/86418-batiments-panneaux-symboliques-russie

Dans les années 1980, alors que le nombre de résidents officiels dépassait huit millions, Moscou s’est étendue au-delà du périphérique de Moscou, englobant les quartiers de Boutovo, Joulebino et autres. Et en 2012, Moscou, qui comptait 12 millions d'habitants, a de nouveau vu sa superficie augmenter. En effet, la taille de la capitale a été multipliée par près de 2,5. Elle a incorporé plusieurs villes jusqu'à la frontière de la région de Kalouga et est ainsi devenue la plus grande ville d'Europe. Les zones résidentielles actuelles comprennent des immeubles neufs de grande hauteur, des centres commerciaux, des parcs et différents sites publics. Nous avons choisi dix villages afin de comparer leur apparence hier et aujourd'hui.

1 - Konkovo

Une vache dans le village de Beliaïevo-Bogorodskoïe, 1968 ; une graffiti de 30 mètres de haut dans la rue Profsoïouznaïa Iouri Artamonov / Sputnik; Anton Novoderejine / TASS Iouri Artamonov / Sputnik; Anton Novoderejine / TASS

Entre 1960 et 1986, plusieurs villages voisins ont été fusionnés pour former le nouveau quartier de Konkovo ​​dans le sud-ouest de Moscou (où vous trouverez les stations de métro Kaloujskaïa, Beliaïevo et Konkovo) avec son artère principale, la rue Profsoïouznaïa. C'est une très belle zone, où vous ne verrez pas de territoires industriels ; au lieu de cela, il y a beaucoup de parcs, de collines et de vieilles églises. C'est un plaisir de se promener à Konkovo ! Sur de vieilles photos, vous pouvez voir que pendant que l’on construisait les immeubles en panneaux, des vaches broutaient encore aux alentours.

2 - Kojoukhovo

Le village de Kojoukovo, 1951, l’église Saint-Alexandre-Nevski à Kojoukhovo Sputnik; Evgueni Izmaïlov (CC BY-SA 3.0) Sputnik; Evgueni Izmaïlov (CC BY-SA 3.0)

C'est l'un des plus anciens villages locaux, connu depuis le XVe siècle et, depuis 1923, il est inclus dans Moscou. Kojoukhovo, dans le sud-est de la ville, avait sa propre gare même à l'époque tsariste, et les maisons en rondins étaient visibles ici jusqu'aux années 1970, lorsque la zone a finalement été parsemée de bâtiments en béton.

Avant et après : Saint-Pétersbourg au XXe siècle et aujourd'hui

3 - Tropariovo

Maisons en bois dans le village de Troparevo ; station de métro Troparevo, 2019 I. Zotin / Sputnik; Nikolai Galkine / TASS I. Zotin / Sputnik; Nikolai Galkine / TASS

Le quartier de Tropariovo, dans le sud-ouest de la ville, a été construit sur le site d’un village qui a été intégré à Moscou en 1960. Le nom vient de son premier dirigeant, le boyard (noble) Ivan Tropar, qui a été enterré ici en 1393. À l’époque soviétique, il y avait un grand kolkhoze (ferme collective) bien desservi par les transports, une école et un magasin. Les dernières maisons en bois ont été démolies en 1981. En 2014, une station de métro a été inaugurée ici.

4 - Tchertanovo

Aérodrome à Tchertanovo, années 1960 ; un parc de Tchertanovo, 2010 Archives du 2e club d’aviation de Moscou / pastvu.com; Valery Charifouline / TASS Archives du 2e club d’aviation de Moscou / pastvu.com; Valery Charifouline / TASS

L'ancien village de Tchertanovo, dans le sud de Moscou, en est devenu une partie en 1960. Outre un kolkhoze et d'autres zones agricoles, dans les années 1940-1960, on y trouvait un aérodrome où l'on pouvait apprendre à piloter un planeur. À l’époque, le village a commencé à voir apparaître des immeubles en panneaux et la partie nord de Tchertanovo a même été conçue comme un quartier modèle, un « paradis soviétique » destiné à être montré aux hôtes des Jeux olympiques de 1980.

5 - Tcherkizovo

Anciennes maisons à Tcherkizovo, 1964 ; Rue Bolchaïa tcherkizovskaïa 2009. Anatoli Garanine / Sputnik; Lodo27 (CC BY-SA 3.0) Anatoli Garanine / Sputnik; Lodo27 (CC BY-SA 3.0)

L'ancien village de Tcherkizovo, dans l'est de Moscou, est devenu une partie de la ville au début du XXe siècle. Mais dans les années 1970, il ressemblait encore à un village typique, avec ses maisons en bois et ses jardins. Maintenant, Tcherkizovo est inclus dans le quartier de Preobrazjenskoïe et le nom du village reste reflété dans les noms de plusieurs rues et stations de métro. Vous trouverez également l'église préservée d'Elie-le-Prophète, construite en 1690.

6 - Tcheriomouchki

Village de Tcheriomouchki, 1954 ; un nouvel immeuble construit à l'emplacement de fameux immeubles en panneaux, 2020 Lev Borodouline / MAMM/ russiainphoto; Vladimir Novikov / Agence Moskva Lev Borodouline / MAMM/ russiainphoto; Vladimir Novikov / Agence Moskva

En 1956-1959, le village de Tcheriomouchki (sud-ouest de Moscou) a vu apparaître le premier pâté de maisons composé d’immeubles de type « khrouchtchevka ». C’est devenu une partie de Moscou en 1958. Le site expérimental se composait de 13 bâtiments de quatre niveaux et de sept bâtiments de huit niveaux. Les appartements pilotes étaient minuscules, mais les façades étaient décorées de briques, les cours avaient de véritables fontaines et des pergolas pour les plantes ; le quartier possédait ses propres magasins, des cantines et même un cinéma.

Aujourd'hui, de nombreux anciens immeubles « khrouchtchevkas » de ce quartier sont remplacés par de nouveaux bâtiments à plusieurs étages avec de grands appartements et des infrastructures modernes.

Lire aussi : Qui vivait sur le territoire de l’actuelle Russie avant les Slaves?

7 - Kourianovo

Kourianovo en 1967 ; station de trains de banlieue Iouri Artamonov/ Sputnik; mos.ru Iouri Artamonov/ Sputnik; mos.ru

Si vous cherchez un endroit où le temps s'est arrêté à Moscou, rendez-vous dans le quartier de Kourianovo (sud-est) qui fait partie de la ville depuis 1960. S'y rendre est un peu comme faire un voyage dans le passé soviétique. Dans cette zone, la plupart des bâtiments résidentiels sont encore à deux niveaux avec de nombreux jardins dans les arrière-cours. Et voici une statue de Lénine située au centre du quartier. Les habitants apprécient leur quartier pour son authenticité.

8 - Vykhino

Village de Vykhino, 1944 ; un étang dans le district Vykhino-Joulebino Nikolaï Sitnikov / TASS; (CC BY 4.0) Nikolaï Sitnikov / TASS; (CC BY 4.0)

En 1960, le village de Vykhino, au sud-est de Moscou, a été intégré à la ville. L'ancienne colonie, ainsi que la ferme collective Lénine, ont été démolies et les habitants ont été déplacés de leurs cabanes en rondins vers des immeubles en panneaux modernes. Aujourd'hui, Vykhino est l'un des plus grands quartiers de Moscou, où vivent plus de 220 000 personnes.

9 - Kommounarka

Sovkhoz de Kommounarka, 1968 ; un nouveau quartier résidentiel pastvu.com; Viatcheslav Prokofiev / TASS pastvu.com; Viatcheslav Prokofiev / TASS

L'un des principaux éléments de la « Nouvelle Moscou », une zone intégrée à la capitale en 2012, est le village de Kommounarka. À l'époque soviétique, il y avait un grand sovkhoz (ferme soviétique), qui est tombé en ruines avec l'effondrement de l'URSS. Aujourd'hui, la rue principale du quartier porte le nom du dernier chef du sovkhoz, Alexandra Monakhova. Le quartier se construit très activement - en quelques années une centaine de nouveaux immeubles sont apparus ici. Une station de métro y a ouvert en 2019.

10 - Vatoutinki

Vatoutinki en 1965 ; un parc sportif et de nouveaux immeubles, 2020 pastvu.com; Kirill Zykov / Agence Moskva pastvu.com; Kirill Zykov / Agence Moskva

Vatoutinki, à 17 kilomètres du MKAD, est une autre partie du « Nouvelle Moscou ». Avant 2012, il abritait environ 10 000 personnes et aujourd'hui, le quartier compte environ 35 000 habitants. La population ne cesse de croître, et emménage activement dans des immeubles neufs.

Bonus

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Les propriétaires de ces vieilles maisons en bois ont refusé de les vendre lorsque des promoteurs immobiliers ont construit des immeubles dans leurs quartiers

Dans cette autre publication, découvrez sept pères fondateurs de l’architecture soviétique

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.