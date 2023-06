En images: quand la toundra arctique de Russie revêt sa robe fleurie

L’été arrive dans les régions septentrionales de la Russie. Or, en cette saison, la toundra froide et inhabitée se couvre soudain d’un tapis aux couleurs des plus vives.

Au-dessus du cercle polaire, l’été arrive tardivement, mais brusquement et sans compromis. Il semble qu’hier encore, vous faisiez un bonhomme de neige avec les enfants et, aujourd’hui, vous vous mettez déjà de la crème solaire et profitez du jour polaire, où il fait clair presque 24 heures sur 24.

Épilobe nain en Tchoukotka, Extrême-Orient russe Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Qu’est-ce qui fleurit dans la toundra ?

Paysage d'été avec des fleurs d’épilobe en épi dans la toundra en Tchoukotka, Extrême-Orient russe Legion Media Legion Media

L’un des plus beaux épisodes de l’été arctique est la floraison de la toundra, lorsque des plantes incroyablement hautes en couleur apparaissent sous la neige fondue. La saison de la floraison commence vers la mi-juin (plus on se trouve au nord, plus elle est tardive).

Côte de l'océan Arctique Legion Media Legion Media

Au début, la toundra entière passe d’une étendue blanche et enneigée à un tapis vert de mousse douce. En quelques jours, des fleurs y poussent, perçant les pierres froides et grises. La vie est partout.

Rhododendron aureum sur le flanc d'une colline dans la toundra de Tchoukotka, Extrême-Orient russe Legion Media Legion Media

Les aiguilles des mélèzes verdissent et des champs entiers de violettes, de fleurs de rhododendrons roses et jaunes fleurissent. Sous les latitudes arctiques, elles sont comme des perce-neiges dans les forêts de la région de Moscou.

La fleur polaire de l’androsace ressemble à une marguerite, tandis que l’anémone sibérienne a des allures de jonquilles domestiques.

Camarine noire sur la péninsule de Kola, Nord-Ouest de la Russie Legion Media Legion Media

Les tiges des primevères ont souvent l’air « poilues ». La nature a inventé cette « fourrure » pour les protéger du froid, car la chaleur de l’été se transforme souvent brusquement en gelées nocturnes.

Myrtilles sur les rives de la mer de Barents Legion Media Legion Media

Les fleurs, mais aussi les baies d’été, donnent de la couleur à la toundra. Au cercle polaire arctique, l’on cueille en été des myrtilles, des plaquebières, des canneberges, et des airelles rouges.

Romantiques et marguerites

Mélèze Alina Maltseva Alina Maltseva

Bien qu’il semble que la toundra soit partout la même, les plantes y poussant sont légèrement différentes d’une région à l’autre de la Russie. Dans l’Oural polaire, l’on peut ainsi voir des fleurs rares, appelées roses de Sibérie. Leurs boutons ressemblent véritablement à des roses et leur couleur est orange vif.

Fleurs blanches de l’anémone sibérienne à fleurs de narcisse, péninsule du Kamtchatka, Extrême-Orient russe Legion Media Legion Media

La Tchoukotka, péninsule de l’Extrême-Orient, compte quant à elle environ 400 espèces de mousses et de lichens. Vous rencontrerez aussi souvent des bosquets d’épilobe en épi, que l’on fait infuser comme du thé (on l’appelle ici aussi lvan-tchaï).

Trolle Iouli Chakhraï Iouli Chakhraï

Sur la côte de la mer de Sibérie orientale, qui borde l’océan Arctique, la nature fait en outre des merveilles. Les marguerites les plus communes y règnent en maître. La ville la plus septentrionale de Russie, Pevek (69°42′), est même appelée la « ville des romantiques et des marguerites ».

Magnifique champ de marguerites dans le village d'Oustyé, en Nénètsie Dmitri Korobtsov/Getty Images Dmitri Korobtsov/Getty Images

