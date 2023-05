Quelles sont les destinations estivales préférées des Russes?

Lacs salés contenant de la boue aux vertus thérapeutiques, rivières de montagne en Sibérie et, bien sûr, stations balnéaires avec des plages pour tous les goûts… Où les habitants du plus grand pays du monde passent-ils leurs vacances d’été?

La majorité des Russes passent leurs vacances dans leur pays. En été, ils se détendent au bord de la mer, mais aiment aussi découvrir de nouveaux sites naturels et architecturaux.

Sotchi, territoire de Krasnodar

Cette ville située sur le littoral de la mer Noire reste d’année en année en tête de liste des destinations estivales les plus populaires. Il y règne un climat subtropical agréable, et l’on y trouve beaucoup de plages équipées ou « sauvages », des cafés, des discothèques, et de belles montagnes autour. Et ceux qui veulent prendre soin de leur santé peuvent se rendre dans les dizaines d’établissements de cure et sources thermales des environs (plus de détails ici).

Anapa, territoire de Krasnodar

Le territoire de Krasnodar possède l’infrastructure touristique la plus développée. Outre Sotchi, les villes balnéaires de Gelendjik, Touapse et les environs de la péninsule de Taman sont très populaires. Mais la ville d’Anapa est réputée comme la meilleure station balnéaire pour les familles avec enfants. La mer au large d’Anapa est peu profonde et l’entrée dans l’eau se fait en douceur, pratique pour les bambins. Les adultes, bien sûr, apprécieront de visiter les dunes et de se promener dans la ville antique

Côte sud de la Crimée

La Crimée possède une nature et un climat très variés : on peut y voir de la steppe, des montagnes et de la végétation subtropicale. Les destinations de vacances les plus populaires sont situées sur la côte méridionale de la péninsule. Yalta, Soudak et Alouchta possèdent d’excellentes plages, des maisons de cure et une riche vie culturelle. De plus, l’œnotourisme y est développé, et différentes caves proposant des dégustations accueillent les visiteurs.

Tchemal, République de l’Altaï

Voyager à travers les montagnes de l’Altaï est le rêve de nombreux randonneurs. On y trouve des itinéraires pour différents niveaux et des bases touristiques, l’objectif étant d’admirer la beauté unique de la Sibérie. En été, le petit village de Tchemal se transforme en un véritable centre touristique. Dans ses environs se trouvent l’île-rocher de Patmos avec un monastère, le musée de la vie quotidienne de l’Altaï, des lacs où l’on pêche des truites, des bases équestres, ainsi que des centres touristiques pour les voyageurs épris de rafting.

Lac Elton, région de Volgograd

Le plus grand lac salé d’Europe (il s’étend sur plus de 150 km2) est situé dans le sud de la Russie. Au coucher et au lever du soleil, le lac devient rose doré - ceci est dû aux micro-organismes dunaliella salina et au reflet du fond sablonneux dans l’eau limpide. Sur ses rives, on trouve des campings où séjournent les touristes qui veulent admirer ce lac majestueux (plus d’informations sur les lacs colorés ici).

Lac Baïkal, région d’Irkoutsk et république de Bouriatie

Le Baïkal est l’une des destinations de vacances les plus prisées toute l’année. Et si les gens viennent ici en hiver pour observer sa glace inhabituelle, l’été est la saison idéale pour les loisirs de plein air, les promenades le long du chemin de fer Circum-Baïkal et, bien sûr, la découverte de la culture ancienne de ces lieux.

Zelenogradsk, région de Kaliningrad

Il fait plus frais dans les stations balnéaires de la mer Baltique que dans celles du sud du pays, mais elles ne sont pas moins intéressantes. La ville de Zelenogradsk, l’un des endroits les plus fréquentés en été, est connue pour ses larges plages de sable avec des dunes et son architecture européenne ancienne. On l’appelle aussi la « ville des chats ». À Zelenogradsk, il y a un musée des chats, de nombreux objets d’art dédiés aux chats, un feu de signalisation pour les chats et même une personne spécialement chargée de s’assurer que tous les matous soient heureux et bien nourris.

Lac Seliger, région de Tver

C’est un endroit incroyablement populaire pour les loisirs de plein air et le camping. Seliger ne désigne pas un lac, mais une trentaine de plans d’eau de différentes profondeurs et tailles. En plus amateurs de plage et de kayak, Seliger attire également les pèlerins. Voici l’un des plus beaux monastères de l’île, l’ermitage Nilo-Stolobenskaïa.

Saint-Pétersbourg

Le mois de juin dans le nord de la Russie rime avec nuits blanches, et de nombreux habitants du pays s’efforcent de les voir à Saint-Pétersbourg. Ponts-levis, architecture ancienne, promenades sur les toits… le séjour sera romantique ou ne sera pas ! Pour découvrir ce que la ville a à offrir en été, suivez le lien.

Parc national des îlots du Ladoga, Carélie

Cette petite république située dans le nord-ouest de la Russie possède des lacs bleus, des canyons creusés dans le marbre et des forêts de montagne ponctuées de rochers géants. Le Parc national des îlots du Ladoga est l’un des plus beaux parcs nationaux. Vous y trouverez des centaines d’îles et de baies perdues dans les forêts caréliennes. Cerise sur le gâteau, vous pourrez tomber nez à nez avec des phoques !

