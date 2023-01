Le «lac des cygnes» existe: découvrez cet endroit à couper le souffle en Sibérie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Chaque hiver, dans le territoire de l’Altaï, on peut observer un tableau des plus inhabituels : parmi les arbres ployant sous le givre, alors qu’il gèle à pierre fendre, plusieurs centaines de cygnes se rassemblent sur un petit lac.

Les volatiles viennent ici pour l’hiver, ce qui est incroyable en soi. Le lac Svetloïé, situé à trois kilomètres du village d’Ourojaïnoïe, se trouve en Sibérie, une région aux hivers extrêmement rigoureux. En raison de ses hôtes réguliers - des cygnes chanteurs (qui émettent un son semblable celui de la grue) - les habitants ont surnommé ce réservoir le « lac des cygnes ». Chaque année, à partir de novembre, plus de 500 individus arrivent ici.

Le lac est petit : il fait environ 1 kilomètre de long sur 400 mètres de large pour seulement deux mètres de profondeur. Son eau est si claire qu’elle a reçu le nom officiel de Svetloïé (« limpide »).

Svetloïé est un lac unique. Bien qu’il puisse faire -30°C degrés tout autour, et que la neige et le gel règnent ici en maîtres, sa surface ne gèle jamais et la température de l’eau ne descend pas en dessous de +4 degrés. Ceci est lié à la présence de nombreuses sources chaudes.

Les premiers cygnes sont apparus en ces lieux en 1967 : il n’y avait alors que 15 volatiles. Mais chaque année, leur nombre allait croissant. Les ornithologues ont découvert que ce groupe d’oiseaux vit en été dans la toundra de Salekhard, au-delà du cercle polaire arctique. Dès que les lacs du nord sont recouverts de glace, ils migrent ici avec leur jeune progéniture.

En plus des cygnes, le lac devient un refuge hivernal pour plusieurs milliers de canards. C’est pourquoi une réserve a été créée à cet endroit ; la population de cygnes et d’autres oiseaux est protégée et nourrie : chaque année, on fournit environ 25 tonnes de mélange de céréales et de nourriture à ces oiseaux assez courageux pour braver le froid.

L’endroit est populaire auprès des touristes : les gracieux oiseaux réunis au milieu du paysage hivernal offrent un spectacle inoubliable. Cependant, les cygnes chanteurs n’aiment pas être dérangés.

Par conséquent, des plateformes d’observation ont été aménagées pour les visiteurs à distance de sécurité des oiseaux. L’une d’elles mesure dix mètres de haut et offre une vue panoramique sur le lac.

